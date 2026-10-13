Il Pontefice è stato operato per il nodulo al polmone dall'équipe di chirurgia toracica guidata da Stefano Margaritora ed è già rientrato in stanza: udienze annullate fino al 20 ottobre.

Papa Leone XIV è stato operato martedì 13 ottobre 2026 al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione del nodulo al polmone annunciato all'Angelus di domenica. In serata la Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che l'intervento «si è concluso positivamente e nei tempi e nei modi previsti». Il Papa è rientrato nella sua stanza.

Il bollettino della Santa Sede

L'annuncio è arrivato in serata dalla Sala Stampa vaticana. L'intervento, si legge nella nota, «si è concluso positivamente e nei tempi e nei modi previsti». Poi la precisazione: «Il Santo Padre è rientrato in stanza». La nota si chiude con un rinvio: «Seguiranno ulteriori informazioni».

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla tecnica chirurgica né sull'esito dell'esame istologico del nodulo asportato.

Chi ha operato il Papa

A eseguire l'intervento è stata l'équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia toracica del Gemelli. Al Policlinico il Papa era arrivato in tarda mattinata, accompagnato dal suo medico personale, Luigi Carbone.

Una settimana di ricovero, udienze annullate

Le indicazioni arrivate dal Vaticano prima dell'intervento parlano di circa una settimana di degenza. Le udienze del Papa sono annullate fino a martedì 20 ottobre.

L'annuncio all'Angelus

Era stato lo stesso Leone XIV, domenica 11 ottobre, a rivelare dalla finestra del Palazzo apostolico di avere un nodulo al polmone, scoperto durante un controllo di routine. Il Papa lo aveva definito «allo stato iniziale e circoscritto» e aveva spiegato di aver deciso di operarsi nei giorni successivi.

Nato il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost ha 71 anni ed è alla guida della Chiesa dall'8 maggio 2025.

Domande frequenti

Come è andato l'intervento di Papa Leone XIV?

L'intervento di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli, martedì 13 ottobre 2026, è riuscito: secondo il bollettino della Sala Stampa vaticana «si è concluso positivamente e nei tempi e nei modi previsti». Il Papa è rientrato nella sua stanza. La Santa Sede ha annunciato che seguiranno ulteriori informazioni sulle sue condizioni e sull'esito degli esami.

Chi ha operato Papa Leone XIV?

Papa Leone XIV è stato operato dall'équipe di chirurgia toracica del Policlinico Gemelli guidata dal professor Stefano Margaritora, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia toracica. L'intervento, eseguito il 13 ottobre 2026, è servito a rimuovere il nodulo al polmone che il Papa aveva annunciato all'Angelus di domenica 11 ottobre.

Quanto resterà in ospedale Papa Leone XIV?

Secondo le indicazioni arrivate dal Vaticano prima dell'intervento, Papa Leone XIV dovrebbe restare ricoverato al Gemelli per circa una settimana. Le udienze in calendario sono state annullate fino a martedì 20 ottobre, in attesa dei prossimi aggiornamenti della Santa Sede sulle sue condizioni.