Il Pontefice ha dato l'annuncio da piazza San Pietro: il nodulo è stato individuato in una fase molto iniziale, l'operazione è prevista all'inizio della prossima settimana e la degenza durerà circa sette giorni.

Papa Leone XIV ha annunciato domenica 11 ottobre 2026, durante l'Angelus in piazza San Pietro, che si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone. Secondo il Pontefice è stato individuato "in una fase molto iniziale" ed è "ben localizzato". L'operazione è prevista nei primi giorni della prossima settimana, con circa una settimana di ricovero.

L'annuncio dalla finestra del Palazzo apostolico

È stato lo stesso Papa a dare la notizia ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, al termine della preghiera mariana. "Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone", ha detto Leone XIV. "È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato".

Il Papa ha spiegato di aver seguito l'indicazione dei medici: "I medici ritengono opportuno intervenire, e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo". Poi ha concluso con un ringraziamento: "Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera".

Quando e dove sarà operato

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che l'intervento è previsto "per i primi giorni della prossima settimana" e che "il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana". Secondo Vatican News l'operazione si svolgerà al Policlinico Gemelli di Roma, l'ospedale dove sono stati ricoverati negli anni anche i predecessori di Leone XIV.

Il Vaticano non ha diffuso altri dettagli sul tipo di intervento né sull'équipe medica.

Cos'è un nodulo polmonare

In medicina il nodulo polmonare è una piccola area più densa del tessuto circostante, visibile come una macchia tonda a una radiografia o a una TAC del torace. I Manuali MSD lo definiscono come un'opacità di diametro inferiore ai 3 centimetri, circondata da tessuto polmonare sano. Oltre quella soglia i medici parlano di massa polmonare.

Si tratta di un reperto frequente. Secondo i Manuali MSD un nodulo compare in circa il 30% delle TAC del torace, e la Cleveland Clinic stima la stessa proporzione, quasi una TAC su tre. Nella maggior parte dei casi viene scoperto per caso, durante esami fatti per altri motivi o nei controlli di routine, perché i noduli piccoli di solito non danno sintomi.

Le cause possibili sono molte. La Cleveland Clinic ricorda che la maggior parte dei noduli è benigna: cicatrici di vecchie infezioni come la tubercolosi o le micosi, granulomi legati a malattie infiammatorie, tumori benigni come gli amartomi. In una parte dei casi il nodulo è invece la prima manifestazione di un tumore, ed è per questo che va sempre studiato.

Come si valuta e quando si opera

Per capire di che cosa si tratta, i medici guardano soprattutto a tre elementi: dimensioni, forma dei margini e crescita nel tempo. Un nodulo che resta stabile per almeno due anni è considerato di natura benigna. Più è piccolo, più è bassa la probabilità che sia maligno: per i Manuali MSD resta sotto l'1% nei noduli inferiori ai 6 millimetri.

Gli strumenti sono la TAC di controllo a distanza di mesi, la PET, che misura l'attività metabolica delle cellule, e la biopsia, l'unico esame in grado di stabilire con certezza la natura della lesione. Quando i medici ritengono più prudente non aspettare, possono proporre di asportare il nodulo, che in quel caso viene poi analizzato in laboratorio. L'intervento si può eseguire anche con tecniche mininvasive, come la chirurgia toracoscopica video-assistita.

Nel caso di Leone XIV né il Papa né la Sala Stampa hanno fornito indicazioni sulla natura del nodulo. Il Pontefice ha riferito solo che è circoscritto, ben localizzato e individuato in una fase molto iniziale.

Le reazioni della politica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso al Papa la vicinanza sua e del Governo, sottolineando che la "serenità e la tranquillità" con cui il Pontefice ha parlato del suo stato di salute "ci rincuorano". Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto arrivare a Leone XIV i suoi auguri per una serena convalescenza e una piena guarigione.

Il resto dell'Angelus: il pane e la guerra

Prima dell'annuncio, Leone XIV aveva commentato il Vangelo della domenica, la parabola del banchetto di nozze. Aveva invitato i fedeli a non scoraggiarsi quando il bene che offrono non viene compreso.

Nei saluti finali il Papa ha rivolto un appello sulla sicurezza alimentare. Ha denunciato le conseguenze della guerra sui prezzi e sulle forniture di cibo nei Paesi più poveri e ha chiesto di garantire il trasporto dei cereali nel Mar Nero: "Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra". Ha ricordato anche l'Ucraina, "martoriata" dal conflitto.

Robert Francis Prevost, 71 anni, nato a Chicago, è stato eletto Papa l'8 maggio 2025.

Domande frequenti

Cosa ha detto Papa Leone XIV sul nodulo al polmone?

All'Angelus di domenica 11 ottobre 2026 Papa Leone XIV ha detto che, durante alcuni controlli, i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Seguendo il consiglio dei medici ha deciso di operarsi per rimuoverlo, e ha chiesto ai fedeli di pregare per lui.

Quando sarà operato Papa Leone XIV?

Secondo il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, l'intervento per rimuovere il nodulo al polmone è previsto nei primi giorni della settimana successiva all'11 ottobre 2026. Il ricovero post operatorio dovrebbe durare circa una settimana. Vatican News indica il Policlinico Gemelli di Roma come ospedale dell'intervento.

Cos'è un nodulo polmonare?

Il nodulo polmonare è una piccola area più densa del tessuto circostante, con un diametro inferiore ai 3 centimetri, visibile a una radiografia o a una TAC del torace. È un reperto frequente, presente in circa una TAC su tre. La maggior parte dei noduli è benigna, ma va sempre valutata con controlli nel tempo, PET o biopsia.

Quanti anni ha Papa Leone XIV?

Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, è nato a Chicago il 14 settembre 1955 e ha 71 anni. È stato eletto l'8 maggio 2025, primo Papa nato negli Stati Uniti. L'11 ottobre 2026 ha annunciato all'Angelus che sarà operato per un nodulo al polmone individuato in fase molto iniziale.