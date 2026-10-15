Il giorno dopo l'operazione al Gemelli il bollettino parla di valori nella norma: il Pontefice ha iniziato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso a mangiare e ha partecipato a una messa nel suo reparto. Il nodulo asportato era un tumore maligno.

Il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV è regolare. Lo ha comunicato la Sala Stampa della Santa Sede mercoledì 14 ottobre 2026, il giorno dopo l'intervento al Policlinico Gemelli. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso a mangiare e ha concelebrato la messa in ospedale. Il nodulo rimosso è un adenocarcinoma polmonare.

Il bollettino: «Decorso post-operatorio regolare»

Nella mattinata di mercoledì il Papa si è sottoposto agli esami del sangue e a una radiografia del torace. Il bollettino, firmato dal medico personale Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, spiega che «gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare» e che i valori sono nella norma per il tipo di intervento.

Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha aggiunto che «il Papa sta bene e l'umore è buono». La notte successiva all'operazione era trascorsa tranquilla.

Fisioterapia, i primi passi e i pasti

Leone XIV ha svolto una seduta di fisioterapia respiratoria e ha cominciato a camminare nella sua stanza. Ha anche ripreso ad alimentarsi con regolarità, facendo colazione e pranzo.

Nel corso della giornata il Papa ha concelebrato la messa in una sala allestita al decimo piano del Gemelli.

Cosa è stato rimosso: un adenocarcinoma polmonare

Le informazioni diffuse dopo l'intervento chiariscono la natura del nodulo annunciato all'Angelus di domenica 11 ottobre. Si trattava di un adenocarcinoma polmonare, il tipo più frequente di tumore del polmone. L'esame istologico eseguito durante l'operazione ha confermato il sospetto emerso dagli esami precedenti.

I chirurghi hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita, una procedura mininvasiva che prevede piccole incisioni e l'uso di una telecamera. La rimozione dell'intero lobo serve a rendere l'intervento radicale. L'operazione, eseguita dall'équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora, è durata circa 90 minuti ed è stata descritta senza complicanze.

Quanto resterà in ospedale

La degenza prevista è di circa una settimana dal giorno del ricovero. Le udienze sono sospese fino a martedì 20 ottobre.

Resta da capire l'impatto sul viaggio in America Latina in programma a novembre. Il Vaticano ha confermato l'intenzione del Papa di partire, ma dall'America Latina sono arrivate le prime ipotesi di un possibile rinvio.

Domande frequenti

Come sta Papa Leone XIV dopo l'intervento?

Papa Leone XIV sta bene secondo il bollettino della Sala Stampa vaticana del 14 ottobre 2026: il decorso post-operatorio è regolare e gli esami del sangue e la radiografia del torace sono nella norma. Il Papa ha iniziato la fisioterapia respiratoria, ha camminato in stanza, ha ripreso a mangiare e ha concelebrato la messa.

Che tumore aveva Papa Leone XIV?

Papa Leone XIV è stato operato il 13 ottobre 2026 al Policlinico Gemelli per un adenocarcinoma polmonare, il tipo più comune di tumore del polmone. I chirurghi hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico durante l'intervento ha confermato il sospetto emerso dagli esami pre-operatori.

Quanto resterà in ospedale Papa Leone XIV?

Papa Leone XIV dovrebbe restare ricoverato al Policlinico Gemelli per circa una settimana dal giorno del ricovero, avvenuto il 13 ottobre 2026. Le udienze sono sospese fino a martedì 20 ottobre. Il Papa occupa una stanza al decimo piano dell'ospedale, dove ha anche concelebrato la messa.