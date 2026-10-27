Harry Kane vince il Pallone d'Oro 2026: la classifica completa e tutti i premi
A Londra il centravanti del Bayern Monaco e capitano dell'Inghilterra conquista il suo primo Pallone d'Oro e precede Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026. L'attaccante inglese del Bayern Monaco, 33 anni, ha ricevuto il premio lunedì 26 ottobre al London Palladium di Londra, nella 70ª edizione del riconoscimento di France Football. Kane succede a Ousmane Dembélé ed è il primo inglese a vincerlo dopo Michael Owen nel 2001.
Un Pallone d'Oro che torna in Inghilterra dopo 25 anni
Kane diventa il quinto calciatore inglese nell'albo d'oro, dopo Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 e 1979) e Michael Owen (2001). La vittoria arriva nella prima edizione ospitata a Londra, scelta dagli organizzatori per celebrare i 70 anni del premio e proprio Matthews, primo vincitore della storia.
Nella stessa serata Kane ha ritirato anche il Trofeo Gerd Müller, che premia il miglior attaccante della stagione. Per lui è il primo grande riconoscimento individuale dopo anni trascorsi tra i migliori centravanti del mondo senza mai salire sul gradino più alto.
Sul podio, dietro Kane, salgono Kylian Mbappé, secondo, e Lamine Yamal, terzo. Lo spagnolo del Barcellona si consola con il Trofeo Kopa, il terzo di fila come miglior giovane. Ai piedi del podio c'è Rodri, quinto Lionel Messi.
La stagione 2025-26 di Harry Kane
Con il Bayern Monaco Kane ha chiuso la stagione con 61 gol. In Bundesliga ne ha segnati 36 in 31 partite, trascinando i bavaresi al titolo, e il Bayern ha vinto anche la Coppa di Germania. In Champions League ha firmato 14 reti in 13 gare: ha segnato sia nei quarti contro il Real Madrid sia nella semifinale persa contro il Paris Saint-Germain, poi campione d'Europa.
Con l'Inghilterra il bilancio stagionale è di 12 gol. Al Mondiale 2026 Kane ha messo a segno 6 reti e un assist. Contro la Repubblica Democratica del Congo, nei sedicesimi, ha ribaltato la partita con una doppietta nel secondo tempo (2-1). La corsa degli inglesi si è fermata in semifinale e si è chiusa con il terzo posto.
Scheda di Harry Kane
Voce
Dato
Nome
Harry Edward Kane
Nascita
28 luglio 1993, Walthamstow (Londra)
Età
33 anni
Nazionalità
Inglese
Ruolo
Centravanti
Club
Bayern Monaco (dal 2023)
Club precedenti
Tottenham (2009-2023); prestiti a Leyton Orient, Millwall, Norwich e Leicester
Gol in carriera
543 (452 con i club, 91 con l'Inghilterra)
Gol con il Tottenham
280
Gol con il Bayern
156
Gol in Premier League
213
Trofei con il Bayern
2 Bundesliga, 2 Supercoppe di Germania, 1 Coppa di Germania
Stagione 2025-26
61 gol con il Bayern, 12 con l'Inghilterra
Mondiale 2026
6 gol e 1 assist, terzo posto con l'Inghilterra
Premi 2026
Pallone d'Oro, Trofeo Gerd Müller
Kane è cresciuto nei Ridgeway Rovers e a otto anni è passato nell'accademia dell'Arsenal, che lo ha lasciato andare. Nel 2009 è entrato nel Tottenham, dove ha esordito in prima squadra e ha segnato il primo gol in Premier League il 2 novembre 2014 contro l'Aston Villa. Ha lasciato gli Spurs senza trofei di squadra. Con il Bayern li ha trovati: tre stagioni, due campionati.
È il miglior marcatore di sempre della nazionale inglese, di cui è capitano. Fuori dal campo si è esposto più volte contro le discriminazioni nel calcio. I prossimi obiettivi dichiarati sono la Champions League e l'Europeo 2028 con l'Inghilterra.
La classifica del Pallone d'Oro 2026
Posizione
Giocatore
Club
Nazionale
1
Harry Kane
Bayern Monaco
Inghilterra
2
Kylian Mbappé
Real Madrid
Francia
3
Lamine Yamal
Barcellona
Spagna
4
Rodri
Manchester City/Barcellona
Spagna
5
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
6
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgia
7
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Francia
8
Erling Haaland
Manchester City
Norvegia
9
Michael Olise
Bayern Monaco
Francia
10
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Spagna
Dall'11° al 30° posto:
Posizione
Giocatore
Club
Nazionale
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Inghilterra
12
Pau Cubarsí
Barcellona
Spagna
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marocco
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portogallo
15
Declan Rice
Arsenal
Inghilterra
16
Ferran Torres
Barcellona/Paris Saint-Germain
Spagna
17
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasile
18
Marc Cucurella
Chelsea/Real Madrid
Spagna
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portogallo
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
21
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brasile
22
Lautaro Martínez
Inter
Argentina
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portogallo
24
Luis Díaz
Bayern Monaco
Colombia
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasile
26
Dayot Upamecano
Bayern Monaco
Francia
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portogallo
28
Julián Quiñones
Al Qadsiah
Messico
29
Sadio Mané
Al Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Francia
Lautaro Martínez, 22°, è l'unico calciatore della Serie A tra i trenta candidati.
Tutti i premi della serata di Londra
Premio
Vincitore
Pallone d'Oro
Harry Kane (Bayern Monaco)
Pallone d'Oro femminile
Alexia Putellas
Trofeo Kopa (miglior giovane)
Lamine Yamal (Barcellona)
Trofeo Kopa femminile
Vicky López (Barcellona)
Trofeo Yashin (miglior portiere)
Unai Simón (Athletic Club)
Trofeo Yashin femminile
Cata Coll (Barcellona)
Trofeo Gerd Müller (miglior attaccante)
Harry Kane (Bayern Monaco)
Miglior attaccante femminile
Charlyn Corral (Pachuca)
Miglior allenatore
Luis de la Fuente (Spagna)
Miglior allenatore squadra femminile
Pere Romeu (Barcellona)
Miglior club maschile
Paris Saint-Germain
Miglior club femminile
Barcellona
Premio Sócrates
Bukayo Saka
Il premio femminile va ad Alexia Putellas, che ha ricevuto il trofeo da Michael Owen. La cerimonia, condotta da Kate Scott e Thierry Henry, è partita con circa tre quarti d'ora di ritardo.
Domande frequenti
Chi ha vinto il Pallone d'Oro 2026?
Il Pallone d'Oro 2026 è andato a Harry Kane, attaccante inglese del Bayern Monaco e capitano dell'Inghilterra. Il premio è stato assegnato lunedì 26 ottobre 2026 al London Palladium di Londra, nella 70ª edizione del riconoscimento di France Football. Sul podio con lui Kylian Mbappé, secondo, e Lamine Yamal, terzo; quarto Rodri.
Quanti inglesi hanno vinto il Pallone d'Oro?
Con Harry Kane i calciatori inglesi vincitori del Pallone d'Oro diventano cinque. Prima di lui ci erano riusciti Stanley Matthews nel 1956, Bobby Charlton nel 1966, Kevin Keegan nel 1978 e nel 1979 e Michael Owen nel 2001. Kane riporta quindi il trofeo in Inghilterra dopo 25 anni di attesa.
Quanti gol ha segnato Harry Kane nella stagione 2025-26?
Nella stagione 2025-26 Harry Kane ha segnato 61 gol con il Bayern Monaco e 12 con l'Inghilterra. In Bundesliga ha realizzato 36 reti in 31 partite, in Champions League 14 in 13 gare. Al Mondiale 2026 ha firmato 6 gol e un assist, con gli inglesi arrivati terzi nel torneo vinto dalla Spagna.
Chi ha vinto il Pallone d'Oro femminile 2026?
Il Pallone d'Oro femminile 2026 è stato vinto da Alexia Putellas, premiata sul palco del London Palladium da Michael Owen. La spagnola succede ad Aitana Bonmatí, vincitrice delle tre edizioni precedenti. Nella stessa serata il Barcellona ha conquistato anche il premio come miglior club femminile e il Trofeo Yashin con Cata Coll.