A Londra il centravanti del Bayern Monaco e capitano dell'Inghilterra conquista il suo primo Pallone d'Oro e precede Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026. L'attaccante inglese del Bayern Monaco, 33 anni, ha ricevuto il premio lunedì 26 ottobre al London Palladium di Londra, nella 70ª edizione del riconoscimento di France Football. Kane succede a Ousmane Dembélé ed è il primo inglese a vincerlo dopo Michael Owen nel 2001.

Un Pallone d'Oro che torna in Inghilterra dopo 25 anni

Kane diventa il quinto calciatore inglese nell'albo d'oro, dopo Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 e 1979) e Michael Owen (2001). La vittoria arriva nella prima edizione ospitata a Londra, scelta dagli organizzatori per celebrare i 70 anni del premio e proprio Matthews, primo vincitore della storia.

Nella stessa serata Kane ha ritirato anche il Trofeo Gerd Müller, che premia il miglior attaccante della stagione. Per lui è il primo grande riconoscimento individuale dopo anni trascorsi tra i migliori centravanti del mondo senza mai salire sul gradino più alto.

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Sul podio, dietro Kane, salgono Kylian Mbappé, secondo, e Lamine Yamal, terzo. Lo spagnolo del Barcellona si consola con il Trofeo Kopa, il terzo di fila come miglior giovane. Ai piedi del podio c'è Rodri, quinto Lionel Messi.

La stagione 2025-26 di Harry Kane

Con il Bayern Monaco Kane ha chiuso la stagione con 61 gol. In Bundesliga ne ha segnati 36 in 31 partite, trascinando i bavaresi al titolo, e il Bayern ha vinto anche la Coppa di Germania. In Champions League ha firmato 14 reti in 13 gare: ha segnato sia nei quarti contro il Real Madrid sia nella semifinale persa contro il Paris Saint-Germain, poi campione d'Europa.

Con l'Inghilterra il bilancio stagionale è di 12 gol. Al Mondiale 2026 Kane ha messo a segno 6 reti e un assist. Contro la Repubblica Democratica del Congo, nei sedicesimi, ha ribaltato la partita con una doppietta nel secondo tempo (2-1). La corsa degli inglesi si è fermata in semifinale e si è chiusa con il terzo posto.

Scheda di Harry Kane

Voce Dato Nome Harry Edward Kane Nascita 28 luglio 1993, Walthamstow (Londra) Età 33 anni Nazionalità Inglese Ruolo Centravanti Club Bayern Monaco (dal 2023) Club precedenti Tottenham (2009-2023); prestiti a Leyton Orient, Millwall, Norwich e Leicester Gol in carriera 543 (452 con i club, 91 con l'Inghilterra) Gol con il Tottenham 280 Gol con il Bayern 156 Gol in Premier League 213 Trofei con il Bayern 2 Bundesliga, 2 Supercoppe di Germania, 1 Coppa di Germania Stagione 2025-26 61 gol con il Bayern, 12 con l'Inghilterra Mondiale 2026 6 gol e 1 assist, terzo posto con l'Inghilterra Premi 2026 Pallone d'Oro, Trofeo Gerd Müller

Kane è cresciuto nei Ridgeway Rovers e a otto anni è passato nell'accademia dell'Arsenal, che lo ha lasciato andare. Nel 2009 è entrato nel Tottenham, dove ha esordito in prima squadra e ha segnato il primo gol in Premier League il 2 novembre 2014 contro l'Aston Villa. Ha lasciato gli Spurs senza trofei di squadra. Con il Bayern li ha trovati: tre stagioni, due campionati.

È il miglior marcatore di sempre della nazionale inglese, di cui è capitano. Fuori dal campo si è esposto più volte contro le discriminazioni nel calcio. I prossimi obiettivi dichiarati sono la Champions League e l'Europeo 2028 con l'Inghilterra.

La classifica del Pallone d'Oro 2026

Posizione Giocatore Club Nazionale 1 Harry Kane Bayern Monaco Inghilterra 2 Kylian Mbappé Real Madrid Francia 3 Lamine Yamal Barcellona Spagna 4 Rodri Manchester City/Barcellona Spagna 5 Lionel Messi Inter Miami Argentina 6 Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain Georgia 7 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Francia 8 Erling Haaland Manchester City Norvegia 9 Michael Olise Bayern Monaco Francia 10 Fabián Ruiz Paris Saint-Germain Spagna

Dall'11° al 30° posto:

Posizione Giocatore Club Nazionale 11 Jude Bellingham Real Madrid Inghilterra 12 Pau Cubarsí Barcellona Spagna 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Marocco 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portogallo 15 Declan Rice Arsenal Inghilterra 16 Ferran Torres Barcellona/Paris Saint-Germain Spagna 17 Vinícius Júnior Real Madrid Brasile 18 Marc Cucurella Chelsea/Real Madrid Spagna 19 João Neves Paris Saint-Germain Portogallo 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador 21 Gabriel Magalhães Arsenal Brasile 22 Lautaro Martínez Inter Argentina 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portogallo 24 Luis Díaz Bayern Monaco Colombia 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brasile 26 Dayot Upamecano Bayern Monaco Francia 27 Bruno Fernandes Manchester United Portogallo 28 Julián Quiñones Al Qadsiah Messico 29 Sadio Mané Al Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Francia

Lautaro Martínez, 22°, è l'unico calciatore della Serie A tra i trenta candidati.

Tutti i premi della serata di Londra

Premio Vincitore Pallone d'Oro Harry Kane (Bayern Monaco) Pallone d'Oro femminile Alexia Putellas Trofeo Kopa (miglior giovane) Lamine Yamal (Barcellona) Trofeo Kopa femminile Vicky López (Barcellona) Trofeo Yashin (miglior portiere) Unai Simón (Athletic Club) Trofeo Yashin femminile Cata Coll (Barcellona) Trofeo Gerd Müller (miglior attaccante) Harry Kane (Bayern Monaco) Miglior attaccante femminile Charlyn Corral (Pachuca) Miglior allenatore Luis de la Fuente (Spagna) Miglior allenatore squadra femminile Pere Romeu (Barcellona) Miglior club maschile Paris Saint-Germain Miglior club femminile Barcellona Premio Sócrates Bukayo Saka

Il premio femminile va ad Alexia Putellas, che ha ricevuto il trofeo da Michael Owen. La cerimonia, condotta da Kate Scott e Thierry Henry, è partita con circa tre quarti d'ora di ritardo.

Domande frequenti

Chi ha vinto il Pallone d'Oro 2026?

Il Pallone d'Oro 2026 è andato a Harry Kane, attaccante inglese del Bayern Monaco e capitano dell'Inghilterra. Il premio è stato assegnato lunedì 26 ottobre 2026 al London Palladium di Londra, nella 70ª edizione del riconoscimento di France Football. Sul podio con lui Kylian Mbappé, secondo, e Lamine Yamal, terzo; quarto Rodri.

Quanti inglesi hanno vinto il Pallone d'Oro?

Con Harry Kane i calciatori inglesi vincitori del Pallone d'Oro diventano cinque. Prima di lui ci erano riusciti Stanley Matthews nel 1956, Bobby Charlton nel 1966, Kevin Keegan nel 1978 e nel 1979 e Michael Owen nel 2001. Kane riporta quindi il trofeo in Inghilterra dopo 25 anni di attesa.

Quanti gol ha segnato Harry Kane nella stagione 2025-26?

Nella stagione 2025-26 Harry Kane ha segnato 61 gol con il Bayern Monaco e 12 con l'Inghilterra. In Bundesliga ha realizzato 36 reti in 31 partite, in Champions League 14 in 13 gare. Al Mondiale 2026 ha firmato 6 gol e un assist, con gli inglesi arrivati terzi nel torneo vinto dalla Spagna.

Chi ha vinto il Pallone d'Oro femminile 2026?

Il Pallone d'Oro femminile 2026 è stato vinto da Alexia Putellas, premiata sul palco del London Palladium da Michael Owen. La spagnola succede ad Aitana Bonmatí, vincitrice delle tre edizioni precedenti. Nella stessa serata il Barcellona ha conquistato anche il premio come miglior club femminile e il Trofeo Yashin con Cata Coll.