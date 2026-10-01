Fabri Fibra e Neffa insieme, Giorgia, Ariete, Rkomi e un mese pieno di uscite internazionali. Poi Ligabue, Pausini e Alfa in giro per l'Italia.

Ottobre 2026 è uno dei mesi più fitti dell'anno per la musica. Il 23 esce "Amateur", il nuovo album di Cesare Cremonini. Prima ancora arrivano Levante, Rkomi, il disco a quattro mani di Fabri Fibra e Neffa, Giorgia e il secondo atto di Geolier. Sul fronte live Ligabue gira i palazzetti per quasi tutto il mese e Laura Pausini fa tre serate all'Unipol Forum.

Gli album italiani di ottobre

Data Artista Album 2 ottobre Ariete Tutti tornano a casa 2 ottobre Paola Turci Amore a dismisura 2 ottobre Westcross Bar Speranza 9 ottobre Fabri Fibra e Neffa Zarathustra Style 9 ottobre Levante Dell'amore il fallimento e altri passi di danza 9 ottobre Rkomi A Milano 9 ottobre Mina Dilettevoli inedite eccedenze 9 ottobre Perturbazione Risuona 9 ottobre Annalisa Ma io sono fuoco (Platinum Edition) 16 ottobre Giorgia G+1 16 ottobre Geolier Tutto è possibile – Atto II 16 ottobre Mauro Pagani Tutto è già qui 16 ottobre Mario Biondi Two Entities 23 ottobre Cesare Cremonini Amateur

Il venerdì più atteso è il 9 ottobre. Nello stesso giorno escono il progetto comune di Fabri Fibra e Neffa, il nuovo album di Levante, il disco di Rkomi dedicato a Milano e un nuovo capitolo di Mina. Una settimana dopo tocca a Giorgia e a Geolier, che pubblica la seconda parte di "Tutto è possibile". Il mese si chiude con Cremonini, il 23.

Le uscite internazionali

Anche dall'estero arriva parecchio. Il 9 ottobre escono il nuovo album di Troye Sivan, "She's the Best", e quello dei Greta Van Fleet, "Palace for the People". Il 16 tocca ai Fontaines D.C. con "Dopamine Chamber". Il 23 è il giorno di Michael Kiwanuka ("Fudge"), Demi Lovato ("It's Not That Deep"), John Legend ("Muse") e del disco in coppia di Anderson .Paak e Cordae, "Heavy Is the Crown". Il 30 chiudono il mese Queens of the Stone Age, Editors e Nickelback.

I concerti di ottobre

Ligabue : in tour nei palazzetti dal 1° al 24 ottobre, con tappe tra cui Livorno, Pesaro, Firenze e Milano.

: in tour nei palazzetti dal 1° al 24 ottobre, con tappe tra cui Livorno, Pesaro, Firenze e Milano. Biagio Antonacci : dal 2 al 4 ottobre al Teatro Grande di Pompei.

: dal 2 al 4 ottobre al Teatro Grande di Pompei. Laura Pausini : 4, 6 e 7 ottobre all'Unipol Forum di Milano, il 17 all'Inalpi Arena di Torino.

: 4, 6 e 7 ottobre all'Unipol Forum di Milano, il 17 all'Inalpi Arena di Torino. Alfa : 16 e 17 ottobre a Genova, il 24 all'Unipol Forum di Milano.

: 16 e 17 ottobre a Genova, il 24 all'Unipol Forum di Milano. Sayf : 21 ottobre all'Alcatraz di Milano, 27 all'Atlantico Live di Roma.

: 21 ottobre all'Alcatraz di Milano, 27 all'Atlantico Live di Roma. Niall Horan: 28 ottobre all'Unipol Forum di Milano, 29 all'Unipol Arena di Bologna.

Domande frequenti

Quando esce Amateur di Cesare Cremonini?

"Amateur", il nuovo album di Cesare Cremonini, esce venerdì 23 ottobre 2026. Nello stesso giorno escono anche i nuovi dischi di Michael Kiwanuka, Demi Lovato, John Legend e il progetto in coppia di Anderson .Paak e Cordae.

Quali album italiani escono a ottobre 2026?

A ottobre 2026 escono, tra gli altri, i nuovi album di Ariete e Paola Turci (2 ottobre), Fabri Fibra e Neffa, Levante, Rkomi e Mina (9 ottobre), Giorgia e Geolier (16 ottobre) e Cesare Cremonini (23 ottobre).

Quali sono i concerti più importanti di ottobre 2026?

A ottobre 2026 sono in tour Ligabue, nei palazzetti dal 1° al 24 ottobre, e Laura Pausini, con tre date all'Unipol Forum di Milano e una a Torino. In calendario anche Alfa, Biagio Antonacci a Pompei, Sayf e Niall Horan a Milano e Bologna.