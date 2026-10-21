Voti, classifica e previsioni su amore, lavoro e benessere per i dodici segni zodiacali, da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre 2026, la settimana della Luna piena in Toro.

Nell'oroscopo settimanale dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 i Pesci conquistano il primo posto con voto 9,5, seguiti dalla Vergine (9) e da Cancro e Sagittario (8,5). In coda Leone (6,5) e Acquario (6). Lunedì 26 arriva la Luna piena in Toro, e Mercurio resta retrogrado fino al 13 novembre.

La settimana comincia con un picco emotivo. Lunedì 26 la Luna piena cade in Toro, di fronte al Sole in Scorpione, e lo stesso giorno il Sole entra in quadratura con Plutone in Acquario. Mercurio prosegue il moto retrogrado in Scorpione, Venere quello in Bilancia: entrambi torneranno diretti il 13 novembre. Venerdì 30 Mercurio forma una quadratura con Marte, ancora in Leone insieme a Giove.

In pratica: a inizio settimana tirate le somme di ciò che avete costruito in ottobre. Da metà settimana scegliete con cura le parole, soprattutto venerdì. Il weekend di Halloween e Ognissanti si presta a cene in famiglia, rimpatriate e qualche ora di riposo vero.

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Oroscopo Ariete ♈ dal 26 ottobre al 1° novembre

Settimana a corrente alternata per l'Ariete. Marte e Giove dal Leone vi tengono alta la grinta, ma Venere retrograda nel segno opposto chiede pazienza nei rapporti a due.

Amore: mercoledì 28 potrebbe riaffiorare una ferita vecchia, magari una frase detta mesi fa. Parlatene con calma invece di chiudervi. I single preferiscono la compagnia degli amici a un nuovo flirt.

Lavoro: buona spinta per chi lavora in proprio o deve presentare un progetto a inizio settimana. Venerdì 30 evitate gli scontri con un superiore.

Benessere: energia buona ma nervosa. Una corsa o un'ora in palestra vi rimettono in pari.

Voto: 7

Oroscopo Toro ♉ dal 26 ottobre al 1° novembre

La Luna piena nel vostro segno, lunedì 26, porta il Toro davanti a una scelta rimandata da tempo. Il Sole e Mercurio retrogrado nel segno opposto restano un ostacolo, ma rispetto alla settimana scorsa vedete le cose con più chiarezza.

Amore: emozioni forti a inizio settimana. Le coppie possono decidere un passo concreto o chiudere una discussione aperta. I single capiscono cosa cercano in una relazione.

Lavoro: un accordo con un socio o un cliente torna sul tavolo. Rileggete ogni clausola e fatevi mettere tutto per iscritto.

Benessere: stanchezza nei primi giorni. Dormite di più e concedetevi una passeggiata all'aperto nel weekend.

Voto: 7

Oroscopo Gemelli ♊ dal 26 ottobre al 1° novembre

Mercurio, il vostro pianeta, resta retrogrado per tutta la settimana. I Gemelli trovano però in Venere, che transita in Bilancia, un'alleata per l'amore e le amicizie.

Amore: clima affettuoso. Un ex o una vecchia fiamma potrebbe farsi viva. Prima di rispondere, chiedetevi cosa volete. Le coppie ritrovano il piacere di fare cose insieme.

Lavoro: ritardi, mail che non arrivano, riunioni spostate. Mettete in conto qualche imprevisto e tenete un margine sulle scadenze, soprattutto venerdì 30.

Benessere: mente piena di pensieri. Ritagliatevi qualche serata senza schermi.

Voto: 7,5

Oroscopo Cancro ♋ dal 26 ottobre al 1° novembre

Il Sole in Scorpione continua a sostenere il Cancro, e la Luna piena in Toro vi porta buone notizie dagli amici. L'unico punto debole è Venere retrograda in Bilancia, che rende la casa un terreno delicato.

Amore: coppie unite, con qualche discussione su questioni domestiche da gestire con dolcezza. I single possono fare un incontro interessante a una festa o a una cena tra amici.

Lavoro: un progetto creativo prende quota. Lunedì 26 e martedì 27 sono le giornate migliori per chiedere un parere o un sostegno.

Benessere: buona forma. Approfittate del weekend lungo in famiglia per ricaricarvi.

Voto: 8,5

Oroscopo Leone ♌ dal 26 ottobre al 1° novembre

Il Leone vive una settimana complicata. Il Sole in Scorpione e la Luna piena in Toro formano un quadrato con il vostro segno e vi mettono sotto pressione tra lavoro e famiglia. Marte e Giove nel segno vi danno la forza per reggere.

Amore: gelosie e puntigli a inizio settimana. Le coppie devono lasciare spazio al partner. I single attirano, ma rischiano di scegliere la persona sbagliata.

Lavoro: venerdì 30 la quadratura tra Mercurio e Marte può far nascere una lite con un collega. Contate fino a dieci prima di rispondere.

Benessere: tensione alta. Lo sport vi aiuta più di qualunque discussione.

Voto: 6,5

Oroscopo Vergine ♍ dal 26 ottobre al 1° novembre

La Vergine torna in alto. La Luna piena in Toro, segno di terra come il vostro, porta risultati concreti, e il Sole in Scorpione favorisce i contatti e gli spostamenti brevi. Mercurio retrogrado vi chiede solo di ricontrollare i dettagli.

Amore: settimana serena. Le coppie programmano un viaggio o un progetto comune. I single possono innamorarsi di qualcuno conosciuto in un contesto di studio o lavoro.

Lavoro: ottime occasioni per chiudere un lavoro e ricevere un riconoscimento. Lunedì 26 e giovedì 29 sono le giornate più favorevoli.

Benessere: forma solida. Tenete il ritmo senza strafare.

Voto: 9

Oroscopo Bilancia ♎ dal 26 ottobre al 1° novembre

Venere, il vostro pianeta, transita nel segno ma resta retrograda. La Bilancia rivede il proprio modo di stare nelle relazioni e magari anche il proprio look. Settimana di bilanci, più che di grandi novità.

Amore: mercoledì 28 potreste fare i conti con un'insicurezza che vi portate dietro da tempo. Le coppie che si parlano con sincerità ne escono più forti. I single meglio aspettare novembre per i nuovi inizi.

Lavoro: situazione stabile. Usate questi giorni per sistemare questioni economiche e rivedere le spese.

Benessere: un po' di malinconia. Circondatevi di persone che vi fanno stare bene.

Voto: 7,5

Oroscopo Scorpione ♏ dal 26 ottobre al 1° novembre

La vostra stagione continua con il Sole nel segno, ma lunedì 26 la Luna piena in Toro vi mette davanti alle aspettative degli altri. Lo Scorpione deve gestire anche Mercurio retrogrado nel segno, che rallenta i progetti.

Amore: emozioni intense a inizio settimana. Le coppie possono chiarire un nodo rimasto in sospeso. I single tornano a pensare a una persona del passato.

Lavoro: rivedete un progetto prima di rilanciarlo. Venerdì 30 evitate le discussioni con un superiore o un cliente esigente.

Benessere: energia buona. Il weekend di Halloween è perfetto per staccare e divertirvi.

Voto: 8

Oroscopo Sagittario ♐ dal 26 ottobre al 1° novembre

Marte e Giove in Leone continuano a favorire il Sagittario. Avete voglia di viaggiare, imparare e conoscere persone nuove, e le occasioni non mancano.

Amore: passione e allegria. Le coppie organizzano un weekend fuori porta per Ognissanti. I single fanno incontri divertenti, anche lontano da casa.

Lavoro: buone notizie per chi lavora con l'estero, nella formazione o nella comunicazione. Prima di prenotare, controllate date e documenti di viaggio.

Benessere: energia alta. Bevete di più e non saltate i pasti.

Voto: 8,5

Oroscopo Capricorno ♑ dal 26 ottobre al 1° novembre

La Luna piena in Toro e il Sole in Scorpione aiutano il Capricorno sul fronte creativo e nei rapporti di amicizia. Venere retrograda in Bilancia crea qualche attrito sul lavoro.

Amore: settimana dolce. Le coppie ritrovano voglia di divertirsi insieme. I single possono ricevere un invito interessante da un amico comune.

Lavoro: un responsabile rimette in discussione una decisione presa. Restate calmi e portate dati concreti a sostegno della vostra posizione.

Benessere: buona resistenza. Concedetevi un fine settimana tranquillo.

Voto: 8

Oroscopo Acquario ♒ dal 26 ottobre al 1° novembre

L'Acquario chiude la classifica. Il Sole in Scorpione e la Luna piena in Toro formano un quadrato con il vostro segno, e lunedì 26 il Sole entra in tensione con Plutone in Acquario. Casa e lavoro vi chiedono tanto, e nello stesso momento.

Amore: le coppie devono fare i conti con un clima teso, spesso per colpa dello stress. Evitate i silenzi lunghi. I single preferiscono restare per conto proprio.

Lavoro: un capo o un cliente vi mette sotto pressione. Documentate ogni passaggio e non promettete più di quanto potete mantenere.

Benessere: nervosismo e sonno disturbato. Dal weekend la situazione si alleggerisce.

Voto: 6

Oroscopo Pesci ♓ dal 26 ottobre al 1° novembre

I Pesci guidano la classifica. Il Sole in Scorpione, segno d'acqua come il vostro, vi regala ispirazione e fiducia. La Luna piena in Toro favorisce i contatti, i messaggi e le buone notizie da vicino.

Amore: romanticismo e complicità. Le coppie vivono giorni intensi. I single possono incontrare qualcuno durante un viaggio o un corso.

Lavoro: idee brillanti e persone pronte ad ascoltarvi. Martedì 27 e giovedì 29 sono le giornate migliori per presentare una proposta.

Benessere: forma ottima. Trovate il tempo per un'attività che vi rilassa, come nuotare o camminare.

Voto: 9,5

Classifica oroscopo dal 26 ottobre al 1° novembre 2026

Pesci (9,5) Vergine (9) Cancro, Sagittario (8,5) Scorpione, Capricorno (8) Gemelli, Bilancia (7,5) Ariete, Toro (7) Leone (6,5) Acquario (6)

Domande frequenti

Qual è il segno migliore della settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026?

I Pesci guidano la classifica con voto 9,5, sostenuti dal Sole in Scorpione e dalla Luna piena in Toro. In amore vivono giorni romantici, sul lavoro trovano persone pronte ad ascoltare le loro idee. Al secondo posto c'è la Vergine con 9, poi Cancro e Sagittario a quota 8,5.

Quali segni sono in difficoltà dal 26 ottobre al 1° novembre 2026?

Acquario e Leone chiudono la classifica con 6 e 6,5. Il Sole in Scorpione e la Luna piena in Toro formano un quadrato con entrambi i segni e li mettono sotto pressione tra casa e lavoro. Per il Leone pesa anche la quadratura tra Mercurio e Marte di venerdì 30 ottobre.

Quando c'è la Luna piena di ottobre 2026?

La Luna piena di ottobre 2026 cade lunedì 26 ottobre nel segno del Toro, di fronte al Sole in Scorpione. È la Luna piena che apre la settimana e porta a galla emozioni e decisioni rimandate. Il Toro la sente più di tutti, insieme a Scorpione, Leone e Acquario.

Quando finisce Mercurio retrogrado?

Mercurio è retrogrado in Scorpione dal 24 ottobre 2026 e torna diretto venerdì 13 novembre. Nello stesso giorno torna diretta anche Venere, retrograda in Bilancia. Fino ad allora conviene rileggere contratti e messaggi importanti, tenere un margine sulle scadenze e rimandare i chiarimenti più delicati.

Come si leggono i voti dell'oroscopo settimanale?

Ogni segno riceve un voto in decimi che riassume l'andamento della settimana tra amore, lavoro e benessere. Dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 i voti vanno dal 9,5 dei Pesci al 6 dell'Acquario. I segni con lo stesso voto, come Scorpione e Capricorno a quota 8, condividono la posizione in classifica.