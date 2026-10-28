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Oroscopo settimanale dal 2 all'8 novembre 2026: Leone al top, Toro in affanno

Voti, classifica e previsioni su amore, lavoro e benessere per i dodici segni zodiacali, da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2026, l'ultima settimana piena di Mercurio e Venere retrogradi.

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 novembre 2026: Leone al top, Toro in affanno
A di mercoledì 28 ottobre 2026 8 min di lettura

Nell'oroscopo settimanale dal 2 all'8 novembre 2026 il Leone conquista il primo posto con voto 9,5, seguito dal Sagittario (9) e da Bilancia e Scorpione (8,5). In fondo alla classifica il Toro (6). Mercoledì 4 è la giornata chiave: Venere forma un sestile con Giove e il Sole si congiunge a Mercurio in Scorpione.

È una settimana di passaggio. Mercurio resta retrogrado in Scorpione, Venere in Bilancia, e la Luna cala giorno dopo giorno verso la Luna nuova di lunedì 9. Il cielo invita a chiudere i conti in sospeso prima di aprire capitoli nuovi.

Mercoledì 4 porta due novità. Venere in Bilancia dialoga con Giove in Leone e regala un po' di fortuna in amore e nelle questioni di denaro. Nello stesso giorno il Sole incontra Mercurio retrogrado: è il cuore del retrogrado, e una verità rimasta nascosta può venire a galla. Marte e Giove, intanto, si avvicinano in Leone verso la congiunzione del 16.

Oroscopo Ariete ♈ dal 2 all'8 novembre

L'Ariete ha il vento in poppa. Marte, il vostro pianeta, cammina con Giove in Leone e vi rende coraggiosi e convincenti. Venere retrograda nel segno opposto vi chiede però ancora un po' di pazienza con il partner.

Amore: le coppie ritrovano voglia di divertirsi, ma evitate di riaprire vecchie discussioni. I single fanno incontri promettenti mercoledì 4, magari a una cena tra amici.

Lavoro: è il momento di proporre un'idea o chiedere un incontro importante. Prima di firmare, aspettate però la settimana prossima.

Benessere: energia alta. Una sessione di sport a metà settimana vi aiuta a scaricare la tensione.

Voto: 8

Oroscopo Toro ♉ dal 2 all'8 novembre

Settimana faticosa per il Toro. Sole e Mercurio retrogrado nel segno opposto mettono alla prova coppie e collaborazioni, e Venere, il vostro pianeta, è ancora retrograda. Tenete duro: da metà mese il cielo cambia a vostro favore.

Amore: mercoledì 4 il partner potrebbe confessarvi qualcosa che vi spiazza. Prendetevi il tempo per pensarci prima di reagire. I single meglio aspettare la Luna nuova di lunedì 9 per i nuovi inizi.

Lavoro: un socio o un cliente cambia le condizioni di un accordo. Chiedete tutto per iscritto e non firmate in fretta.

Benessere: stanchezza e un po' di malumore. Nel weekend staccate, lontano dal telefono.

Voto: 6

Oroscopo Gemelli ♊ dal 2 all'8 novembre

Mercurio, il vostro pianeta, resta retrogrado ancora per tutta la settimana. I Gemelli trovano però una buona sponda in Venere, che dalla Bilancia favorisce l'amore e il tempo libero.

Amore: mercoledì 4 il sestile tra Venere e Giove porta una serata speciale per le coppie. I single possono riallacciare con una persona che non vedevano da tempo.

Lavoro: ritardi e cambi di programma non mancano. Tenete un margine sulle scadenze e controllate due volte ogni allegato.

Benessere: mente sempre in movimento. Una passeggiata ogni sera vi aiuta a dormire meglio.

Voto: 7,5

Oroscopo Cancro ♋ dal 2 all'8 novembre

Il Sole in Scorpione continua a sostenere il Cancro. La settimana è buona per i sentimenti e per i progetti creativi, e la Luna calante vi aiuta a lasciare andare ciò che non serve più.

Amore: le coppie vivono giorni dolci, con spazio per parlare del futuro. I single possono vivere un incontro intenso, soprattutto nel weekend.

Lavoro: l'intuito vi guida bene. Mercoledì 4 una conversazione chiarisce un dubbio che vi portavate dietro da settimane.

Benessere: forma buona. Dedicate qualche ora alla casa e a chi amate.

Voto: 8

Oroscopo Leone ♌ dal 2 all'8 novembre

Dopo una settimana difficile, il Leone vola in testa alla classifica. Marte e Giove nel segno si avvicinano alla congiunzione del 16, e mercoledì 4 Venere forma un sestile con Giove. Fascino, fortuna e voglia di fare tornano tutti insieme.

Amore: settimana splendida. Le coppie ritrovano passione e complicità. I single conquistano senza fatica, soprattutto mercoledì 4 e nel weekend.

Lavoro: ottimo momento per farvi notare, chiedere un riconoscimento o lanciare un progetto. Il Sole in Scorpione vi chiede solo di non trascurare la famiglia.

Benessere: energia ai massimi. Non riempite l'agenda fino all'ultimo minuto.

Voto: 9,5

Oroscopo Vergine ♍ dal 2 all'8 novembre

Mercurio, il vostro pianeta, resta retrogrado fino a venerdì 13. La Vergine vive una settimana tranquilla ma lenta, utile per rivedere piani e scadenze più che per partire con progetti nuovi.

Amore: coppie serene. I single potrebbero ricevere un messaggio da qualcuno del passato: valutate con calma se vale la pena rispondere.

Lavoro: mercoledì 4 emerge un errore o un dettaglio sfuggito nelle ultime settimane. Correggetelo subito e ne uscirete bene.

Benessere: un po' di tensione accumulata. Pasti regolari e qualche ora di sonno in più.

Voto: 7

Oroscopo Bilancia ♎ dal 2 all'8 novembre

Venere, il vostro pianeta, è ancora retrograda nel segno, ma mercoledì 4 forma un sestile con Giove. Per la Bilancia è il primo segnale che il periodo di dubbi sta per finire.

Amore: fascino in risalita. Le coppie chiariscono un malinteso e ripartono con più fiducia. I single ricevono attenzioni da una persona inattesa.

Lavoro: buona settimana per le questioni economiche e per chi lavora nel settore creativo. Mercoledì 4 è la giornata più favorevole.

Benessere: umore in ripresa. Concedetevi una serata con gli amici.

Voto: 8,5

Oroscopo Scorpione ♏ dal 2 all'8 novembre

Mercoledì 4 il Sole si congiunge a Mercurio nel vostro segno. Lo Scorpione vede chiaro in una situazione che lo tormentava da settimane. La stagione resta vostra, e lunedì 9 vi aspetta la Luna nuova nel segno.

Amore: magnetismo forte. Le coppie possono affrontare un discorso importante con serenità. I single attirano sguardi, ma prima di lanciarvi in una storia nuova chiudete quella vecchia.

Lavoro: un'intuizione vi porta nella direzione giusta. Prendete appunti e preparate le mosse per la settimana prossima, quando Mercurio torna diretto.

Benessere: energia buona. Il weekend è perfetto per ricaricarvi in vista della Luna nuova.

Voto: 8,5

Oroscopo Sagittario ♐ dal 2 all'8 novembre

Giove, il vostro pianeta, riceve il sestile di Venere mercoledì 4 e cammina con Marte in Leone. Il Sagittario vive una settimana di entusiasmo e buone notizie, soprattutto se c'è un viaggio in vista.

Amore: allegria e passione. Le coppie programmano una fuga per il weekend. I single fanno incontri divertenti, anche online.

Lavoro: ottime occasioni per chi lavora con l'estero, nella formazione o nella comunicazione. Controllate però date e prenotazioni prima di confermare.

Benessere: forma ottima. Non trascurate il riposo dopo le giornate più piene.

Voto: 9

Oroscopo Capricorno ♑ dal 2 all'8 novembre

Il Capricorno attraversa una settimana regolare. Il Sole in Scorpione favorisce le amicizie, mentre Venere retrograda in Bilancia crea ancora qualche attrito sul lavoro.

Amore: rapporti solidi. Un amico può farvi da ponte verso una persona che vi piace. Le coppie parlano di progetti per le feste di fine anno.

Lavoro: un responsabile rimette in discussione una decisione. Restate calmi e portate dati concreti.

Benessere: buona resistenza. Ritagliatevi una pausa vera nel weekend.

Voto: 7

Oroscopo Acquario ♒ dal 2 all'8 novembre

L'Acquario risale dopo una settimana pesante. Il Sole in Scorpione continua a mettere pressione sul lavoro, ma Venere in Bilancia vi porta occasioni di svago e qualche buona notizia da lontano.

Amore: le coppie ritrovano serenità a metà settimana. I single possono fare un incontro interessante durante un viaggio o un corso.

Lavoro: un capo vi chiede di più. Documentate ogni passaggio e non promettete più di quanto potete fare.

Benessere: nervosismo in calo. Lo sport vi aiuta a scaricare ciò che resta.

Voto: 7

Oroscopo Pesci ♓ dal 2 all'8 novembre

Dopo il primo posto della settimana scorsa, i Pesci rallentano. Il Sole in Scorpione resta un alleato, ma Venere retrograda vi rende più sensibili alle critiche, soprattutto sul lavoro e sul denaro.

Amore: romanticismo intatto. Le coppie vivono giorni teneri. I single sognano molto: tenete i piedi per terra prima di illudervi.

Lavoro: idee buone, ma serve più concretezza. Rimandate le spese importanti alla seconda metà del mese.

Benessere: forma discreta. Proteggete il sonno dalle preoccupazioni.

Voto: 7,5

Classifica oroscopo dal 2 all'8 novembre 2026

  1. Leone (9,5)
  2. Sagittario (9)
  3. Bilancia, Scorpione (8,5)
  4. Ariete, Cancro (8)
  5. Gemelli, Pesci (7,5)
  6. Vergine, Capricorno, Acquario (7)
  7. Toro (6)

Domande frequenti

Qual è il segno migliore della settimana dal 2 all'8 novembre 2026?

Il Leone guida la classifica con voto 9,5. Marte e Giove nel segno si avvicinano alla congiunzione del 16, e mercoledì 4 Venere forma un sestile con Giove: in amore e sul lavoro tornano fascino, fortuna e voglia di fare. Seguono il Sagittario con 9, Bilancia e Scorpione con 8,5.

Quali segni sono in difficoltà dal 2 all'8 novembre 2026?

Il Toro chiude la classifica con 6. Sole e Mercurio retrogrado nel segno opposto mettono alla prova coppie e accordi, e Venere, il suo pianeta, resta retrograda. Vergine, Capricorno e Acquario si fermano a 7, alle prese con ritardi e pressioni sul lavoro. Per il Toro il cielo migliora da metà mese.

Cosa succede mercoledì 4 novembre 2026 in astrologia?

Mercoledì 4 novembre 2026 Venere in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone, aspetto favorevole per amore, amicizie e denaro. Nello stesso giorno il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado in Scorpione, nel cuore del retrogrado: è il momento in cui verità e dettagli rimasti nascosti possono venire a galla.

Quando tornano diretti Mercurio e Venere?

Mercurio torna diretto in Scorpione venerdì 13 novembre 2026. Venere torna diretta in Bilancia poche ore dopo, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14, ora italiana. Fino ad allora conviene rimandare firme e decisioni sentimentali definitive, rileggere i messaggi importanti e tenere un margine sulle scadenze.

Come si leggono i voti dell'oroscopo settimanale?

Ogni segno riceve un voto in decimi che riassume l'andamento della settimana tra amore, lavoro e benessere. Dal 2 all'8 novembre 2026 i voti vanno dal 9,5 del Leone al 6 del Toro. I segni con lo stesso voto, come Vergine, Capricorno e Acquario a quota 7, condividono la posizione in classifica.

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Scritto da Astro Luca Oroscopo

Astrologo appassionato e guida celeste, Astro Luca unisce saggezza antica e interpretazioni moderne nei suoi oroscopi su Lifestyleblog.it. Con oltre dieci anni di esperienza, offre previsioni che aiutano a navigare la vi

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