Voti, classifica e previsioni su amore, lavoro e benessere per i dodici segni zodiacali, da lunedì 2 a domenica 8 novembre 2026, l'ultima settimana piena di Mercurio e Venere retrogradi.

Nell'oroscopo settimanale dal 2 all'8 novembre 2026 il Leone conquista il primo posto con voto 9,5, seguito dal Sagittario (9) e da Bilancia e Scorpione (8,5). In fondo alla classifica il Toro (6). Mercoledì 4 è la giornata chiave: Venere forma un sestile con Giove e il Sole si congiunge a Mercurio in Scorpione.

È una settimana di passaggio. Mercurio resta retrogrado in Scorpione, Venere in Bilancia, e la Luna cala giorno dopo giorno verso la Luna nuova di lunedì 9. Il cielo invita a chiudere i conti in sospeso prima di aprire capitoli nuovi.

Mercoledì 4 porta due novità. Venere in Bilancia dialoga con Giove in Leone e regala un po' di fortuna in amore e nelle questioni di denaro. Nello stesso giorno il Sole incontra Mercurio retrogrado: è il cuore del retrogrado, e una verità rimasta nascosta può venire a galla. Marte e Giove, intanto, si avvicinano in Leone verso la congiunzione del 16.

Oroscopo Ariete ♈ dal 2 all'8 novembre

L'Ariete ha il vento in poppa. Marte, il vostro pianeta, cammina con Giove in Leone e vi rende coraggiosi e convincenti. Venere retrograda nel segno opposto vi chiede però ancora un po' di pazienza con il partner.

Amore: le coppie ritrovano voglia di divertirsi, ma evitate di riaprire vecchie discussioni. I single fanno incontri promettenti mercoledì 4, magari a una cena tra amici.

Lavoro: è il momento di proporre un'idea o chiedere un incontro importante. Prima di firmare, aspettate però la settimana prossima.

Benessere: energia alta. Una sessione di sport a metà settimana vi aiuta a scaricare la tensione.

Voto: 8

Oroscopo Toro ♉ dal 2 all'8 novembre

Settimana faticosa per il Toro. Sole e Mercurio retrogrado nel segno opposto mettono alla prova coppie e collaborazioni, e Venere, il vostro pianeta, è ancora retrograda. Tenete duro: da metà mese il cielo cambia a vostro favore.

Amore: mercoledì 4 il partner potrebbe confessarvi qualcosa che vi spiazza. Prendetevi il tempo per pensarci prima di reagire. I single meglio aspettare la Luna nuova di lunedì 9 per i nuovi inizi.

Lavoro: un socio o un cliente cambia le condizioni di un accordo. Chiedete tutto per iscritto e non firmate in fretta.

Benessere: stanchezza e un po' di malumore. Nel weekend staccate, lontano dal telefono.

Voto: 6

Oroscopo Gemelli ♊ dal 2 all'8 novembre

Mercurio, il vostro pianeta, resta retrogrado ancora per tutta la settimana. I Gemelli trovano però una buona sponda in Venere, che dalla Bilancia favorisce l'amore e il tempo libero.

Amore: mercoledì 4 il sestile tra Venere e Giove porta una serata speciale per le coppie. I single possono riallacciare con una persona che non vedevano da tempo.

Lavoro: ritardi e cambi di programma non mancano. Tenete un margine sulle scadenze e controllate due volte ogni allegato.

Benessere: mente sempre in movimento. Una passeggiata ogni sera vi aiuta a dormire meglio.

Voto: 7,5

Oroscopo Cancro ♋ dal 2 all'8 novembre

Il Sole in Scorpione continua a sostenere il Cancro. La settimana è buona per i sentimenti e per i progetti creativi, e la Luna calante vi aiuta a lasciare andare ciò che non serve più.

Amore: le coppie vivono giorni dolci, con spazio per parlare del futuro. I single possono vivere un incontro intenso, soprattutto nel weekend.

Lavoro: l'intuito vi guida bene. Mercoledì 4 una conversazione chiarisce un dubbio che vi portavate dietro da settimane.

Benessere: forma buona. Dedicate qualche ora alla casa e a chi amate.

Voto: 8

Oroscopo Leone ♌ dal 2 all'8 novembre

Dopo una settimana difficile, il Leone vola in testa alla classifica. Marte e Giove nel segno si avvicinano alla congiunzione del 16, e mercoledì 4 Venere forma un sestile con Giove. Fascino, fortuna e voglia di fare tornano tutti insieme.

Amore: settimana splendida. Le coppie ritrovano passione e complicità. I single conquistano senza fatica, soprattutto mercoledì 4 e nel weekend.

Lavoro: ottimo momento per farvi notare, chiedere un riconoscimento o lanciare un progetto. Il Sole in Scorpione vi chiede solo di non trascurare la famiglia.

Benessere: energia ai massimi. Non riempite l'agenda fino all'ultimo minuto.

Voto: 9,5

Oroscopo Vergine ♍ dal 2 all'8 novembre

Mercurio, il vostro pianeta, resta retrogrado fino a venerdì 13. La Vergine vive una settimana tranquilla ma lenta, utile per rivedere piani e scadenze più che per partire con progetti nuovi.

Amore: coppie serene. I single potrebbero ricevere un messaggio da qualcuno del passato: valutate con calma se vale la pena rispondere.

Lavoro: mercoledì 4 emerge un errore o un dettaglio sfuggito nelle ultime settimane. Correggetelo subito e ne uscirete bene.

Benessere: un po' di tensione accumulata. Pasti regolari e qualche ora di sonno in più.

Voto: 7

Oroscopo Bilancia ♎ dal 2 all'8 novembre

Venere, il vostro pianeta, è ancora retrograda nel segno, ma mercoledì 4 forma un sestile con Giove. Per la Bilancia è il primo segnale che il periodo di dubbi sta per finire.

Amore: fascino in risalita. Le coppie chiariscono un malinteso e ripartono con più fiducia. I single ricevono attenzioni da una persona inattesa.

Lavoro: buona settimana per le questioni economiche e per chi lavora nel settore creativo. Mercoledì 4 è la giornata più favorevole.

Benessere: umore in ripresa. Concedetevi una serata con gli amici.

Voto: 8,5

Oroscopo Scorpione ♏ dal 2 all'8 novembre

Mercoledì 4 il Sole si congiunge a Mercurio nel vostro segno. Lo Scorpione vede chiaro in una situazione che lo tormentava da settimane. La stagione resta vostra, e lunedì 9 vi aspetta la Luna nuova nel segno.

Amore: magnetismo forte. Le coppie possono affrontare un discorso importante con serenità. I single attirano sguardi, ma prima di lanciarvi in una storia nuova chiudete quella vecchia.

Lavoro: un'intuizione vi porta nella direzione giusta. Prendete appunti e preparate le mosse per la settimana prossima, quando Mercurio torna diretto.

Benessere: energia buona. Il weekend è perfetto per ricaricarvi in vista della Luna nuova.

Voto: 8,5

Oroscopo Sagittario ♐ dal 2 all'8 novembre

Giove, il vostro pianeta, riceve il sestile di Venere mercoledì 4 e cammina con Marte in Leone. Il Sagittario vive una settimana di entusiasmo e buone notizie, soprattutto se c'è un viaggio in vista.

Amore: allegria e passione. Le coppie programmano una fuga per il weekend. I single fanno incontri divertenti, anche online.

Lavoro: ottime occasioni per chi lavora con l'estero, nella formazione o nella comunicazione. Controllate però date e prenotazioni prima di confermare.

Benessere: forma ottima. Non trascurate il riposo dopo le giornate più piene.

Voto: 9

Oroscopo Capricorno ♑ dal 2 all'8 novembre

Il Capricorno attraversa una settimana regolare. Il Sole in Scorpione favorisce le amicizie, mentre Venere retrograda in Bilancia crea ancora qualche attrito sul lavoro.

Amore: rapporti solidi. Un amico può farvi da ponte verso una persona che vi piace. Le coppie parlano di progetti per le feste di fine anno.

Lavoro: un responsabile rimette in discussione una decisione. Restate calmi e portate dati concreti.

Benessere: buona resistenza. Ritagliatevi una pausa vera nel weekend.

Voto: 7

Oroscopo Acquario ♒ dal 2 all'8 novembre

L'Acquario risale dopo una settimana pesante. Il Sole in Scorpione continua a mettere pressione sul lavoro, ma Venere in Bilancia vi porta occasioni di svago e qualche buona notizia da lontano.

Amore: le coppie ritrovano serenità a metà settimana. I single possono fare un incontro interessante durante un viaggio o un corso.

Lavoro: un capo vi chiede di più. Documentate ogni passaggio e non promettete più di quanto potete fare.

Benessere: nervosismo in calo. Lo sport vi aiuta a scaricare ciò che resta.

Voto: 7

Oroscopo Pesci ♓ dal 2 all'8 novembre

Dopo il primo posto della settimana scorsa, i Pesci rallentano. Il Sole in Scorpione resta un alleato, ma Venere retrograda vi rende più sensibili alle critiche, soprattutto sul lavoro e sul denaro.

Amore: romanticismo intatto. Le coppie vivono giorni teneri. I single sognano molto: tenete i piedi per terra prima di illudervi.

Lavoro: idee buone, ma serve più concretezza. Rimandate le spese importanti alla seconda metà del mese.

Benessere: forma discreta. Proteggete il sonno dalle preoccupazioni.

Voto: 7,5

Classifica oroscopo dal 2 all'8 novembre 2026

Leone (9,5) Sagittario (9) Bilancia, Scorpione (8,5) Ariete, Cancro (8) Gemelli, Pesci (7,5) Vergine, Capricorno, Acquario (7) Toro (6)

Domande frequenti

Qual è il segno migliore della settimana dal 2 all'8 novembre 2026?

Il Leone guida la classifica con voto 9,5. Marte e Giove nel segno si avvicinano alla congiunzione del 16, e mercoledì 4 Venere forma un sestile con Giove: in amore e sul lavoro tornano fascino, fortuna e voglia di fare. Seguono il Sagittario con 9, Bilancia e Scorpione con 8,5.

Quali segni sono in difficoltà dal 2 all'8 novembre 2026?

Il Toro chiude la classifica con 6. Sole e Mercurio retrogrado nel segno opposto mettono alla prova coppie e accordi, e Venere, il suo pianeta, resta retrograda. Vergine, Capricorno e Acquario si fermano a 7, alle prese con ritardi e pressioni sul lavoro. Per il Toro il cielo migliora da metà mese.

Cosa succede mercoledì 4 novembre 2026 in astrologia?

Mercoledì 4 novembre 2026 Venere in Bilancia forma un sestile con Giove in Leone, aspetto favorevole per amore, amicizie e denaro. Nello stesso giorno il Sole si congiunge a Mercurio retrogrado in Scorpione, nel cuore del retrogrado: è il momento in cui verità e dettagli rimasti nascosti possono venire a galla.

Quando tornano diretti Mercurio e Venere?

Mercurio torna diretto in Scorpione venerdì 13 novembre 2026. Venere torna diretta in Bilancia poche ore dopo, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14, ora italiana. Fino ad allora conviene rimandare firme e decisioni sentimentali definitive, rileggere i messaggi importanti e tenere un margine sulle scadenze.

Come si leggono i voti dell'oroscopo settimanale?

Ogni segno riceve un voto in decimi che riassume l'andamento della settimana tra amore, lavoro e benessere. Dal 2 all'8 novembre 2026 i voti vanno dal 9,5 del Leone al 6 del Toro. I segni con lo stesso voto, come Vergine, Capricorno e Acquario a quota 7, condividono la posizione in classifica.