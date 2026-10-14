Voti, classifica e previsioni su amore, lavoro e benessere per i dodici segni zodiacali, da lunedì 19 a domenica 25 ottobre 2026, la settimana di Mercurio retrogrado.

Nell'oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2026 lo Scorpione conquista il primo posto con voto 9,5, accolto dal Sole che entra nel segno venerdì 23. Seguono Cancro e Pesci a quota 9. In fondo alla classifica il Toro (6,5), opposto al Sole e a Mercurio. Da sabato 24 Mercurio diventa retrogrado: occhio a contratti, messaggi e chiarimenti.

La settimana parte tranquilla e si accende nel finale. Venerdì 23 il Sole lascia la Bilancia ed entra in Scorpione. Sabato 24 Mercurio si ferma e comincia il moto retrogrado nello stesso segno, dove resterà fino al 13 novembre. Domenica 25 Venere, già retrograda dal 3 ottobre, torna in Bilancia. Marte e Giove restano in Leone e regalano grinta ai segni di fuoco.

Tradotto: fino a giovedì conviene chiudere le pratiche aperte, firmare ciò che va firmato e fare i backup di telefono e computer. Nel weekend meglio rileggere, ascoltare e rimandare le discussioni delicate.

Oroscopo Ariete ♈ dal 19 al 25 ottobre

Dopo una settimana faticosa, l'Ariete risale. Marte, il vostro pianeta, lavora a favore dal Leone e vi restituisce iniziativa. Da domenica però Venere entra nel segno opposto e chiede più tatto nei rapporti.

Amore: nelle coppie torna la voglia di fare progetti insieme, ma domenica 25 qualcuno potrebbe rinfacciarvi una vecchia promessa. I single attirano sguardi, a patto di non bruciare le tappe.

Lavoro: lunedì e martedì sono i giorni giusti per proporre un'idea o chiedere un incontro. Da sabato rileggete due volte ogni mail importante prima di premere invio.

Benessere: energia in ripresa. Sfogate la tensione con lo sport, invece di scaricarla su chi vi sta intorno.

Voto: 7

Oroscopo Toro ♉ dal 19 al 25 ottobre

Settimana in salita per il Toro. Da venerdì il Sole e Mercurio retrogrado si piazzano nel segno opposto, e le relazioni vi chiedono uno sforzo in più. Lunedì 26 arriva la Luna piena nel vostro segno: preparatevi a fare chiarezza.

Amore: il partner vi chiede di parlare di un tema che rimandate da tempo. Ascoltate senza mettervi sulla difensiva. I single rischiano di riallacciare con un ex: chiedetevi se ne vale la pena.

Lavoro: un collaboratore o un socio cambia idea all'ultimo momento. Prima di firmare un accordo, controllate le clausole riga per riga.

Benessere: un po' di stanchezza nervosa. Rallentate il ritmo nel weekend e concedetevi qualche ora per voi.

Voto: 6,5

Oroscopo Gemelli ♊ dal 19 al 25 ottobre

Mercurio, il vostro pianeta guida, diventa retrogrado sabato 24. I Gemelli lo sentono più degli altri: agenda che salta, messaggi fraintesi, file che spariscono. Domenica Venere entra in Bilancia e vi addolcisce il finale.

Amore: in coppia evitate i sottintesi e dite le cose come stanno. Domenica 25 è la giornata migliore per un gesto romantico. I single possono ritrovare una persona conosciuta mesi fa.

Lavoro: chiudete entro giovedì 22 le pratiche più urgenti. Da sabato potreste dover rifare un lavoro che davate per finito.

Benessere: la testa corre più del corpo. Spegnete il telefono almeno un'ora prima di dormire.

Voto: 7

Oroscopo Cancro ♋ dal 19 al 25 ottobre

Il Cancro trova nel Sole in Scorpione un alleato prezioso. Dal 23 il clima si fa caldo e protettivo, proprio come piace a voi. Settimana da sfruttare per chi ha in mente un progetto creativo o familiare.

Amore: coppie più unite, con spazio per parlare di casa, figli o un trasloco. I single vivono un incontro intenso, magari nato da un'amicizia.

Lavoro: l'intuito vi porta nella direzione giusta. Venerdì 23 e sabato 24 potreste ricevere una risposta attesa da settimane.

Benessere: ottima forma emotiva. Approfittatene per riprendere un'attività lasciata a metà.

Voto: 9

Oroscopo Leone ♌ dal 19 al 25 ottobre

Il Leone si riprende dopo il fondo classifica della settimana scorsa. Marte e Giove nel segno vi rimettono in moto. Da venerdì il Sole in Scorpione vi mette alla prova in casa e in famiglia, ma la spinta resta forte.

Amore: passione in rialzo, con qualche scintilla di gelosia. I single conquistano con facilità, soprattutto a inizio settimana.

Lavoro: è il momento di chiedere visibilità, un aumento o un ruolo nuovo. Puntate su lunedì 19 e mercoledì 21. Nel weekend evitate le discussioni con i familiari sul lavoro.

Benessere: energia alta. Tenete d'occhio la tendenza a strafare.

Voto: 8

Oroscopo Vergine ♍ dal 19 al 25 ottobre

Dopo il 10 della settimana scorsa, la Vergine tira il fiato. Mercurio, il vostro pianeta, diventa retrogrado sabato 24 e vi chiede di rivedere piani e scadenze. Restate comunque in buona posizione.

Amore: coppie stabili, con il desiderio di più tempo insieme. I single possono ricevere un messaggio inatteso da qualcuno del passato.

Lavoro: la precisione resta la vostra forza. Usatela fino a giovedì per chiudere i dossier aperti. Da sabato controllate due volte numeri, date e appuntamenti.

Benessere: buona tenuta, ma lo stress si accumula sullo stomaco. Pasti regolari e camminate all'aria aperta.

Voto: 7,5

Oroscopo Bilancia ♎ dal 19 al 25 ottobre

Il Sole saluta la Bilancia venerdì 23, ma domenica 25 Venere, il vostro pianeta, torna nel segno. È ancora retrograda: vi spinge a rivedere un rapporto o una scelta fatta nelle ultime settimane.

Amore: fascino intatto. Chi è in coppia può chiarire un malinteso nato a inizio mese. I single potrebbero riavvicinarsi a una persona lasciata in sospeso.

Lavoro: ottima settimana per le trattative e per i rapporti con i clienti. Fissate gli appuntamenti importanti entro venerdì.

Benessere: equilibrio buono. Curate il riposo dopo un periodo intenso.

Voto: 8

Oroscopo Scorpione ♏ dal 19 al 25 ottobre

La vostra stagione comincia venerdì 23, quando il Sole entra nel segno. Lo Scorpione si prende la scena con forza e lucidità. Da sabato Mercurio retrogrado vi invita a pesare le parole, ma l'intuito non vi tradisce.

Amore: passione e magnetismo al massimo. Le coppie ritrovano complicità. I single attirano senza fatica, ma il retrogrado di Mercurio potrebbe riportare in scena qualcuno del passato.

Lavoro: potete rilanciare un progetto o ottenere un riconoscimento. Giovedì 22 e venerdì 23 sono le giornate migliori per presentare una proposta.

Benessere: vitalità ai massimi. Trovate il tempo per staccare nel weekend.

Voto: 9,5

Oroscopo Sagittario ♐ dal 19 al 25 ottobre

Giove, il vostro pianeta, e Marte lavorano a favore dal Leone. Il Sagittario vive una settimana di slancio e buone notizie, soprattutto se c'è in ballo un viaggio, un esame o un corso.

Amore: voglia di avventura. In coppia proponete un weekend fuori porta. I single fanno incontri interessanti, anche lontano da casa.

Lavoro: idee brillanti e buone occasioni per chi lavora con l'estero o nella formazione. Da sabato verificate prenotazioni e documenti di viaggio.

Benessere: energia alta. Non trascurate le ore di sonno.

Voto: 8,5

Oroscopo Capricorno ♑ dal 19 al 25 ottobre

Il Capricorno tiene il ritmo della settimana scorsa. Il Sole in Scorpione da venerdì sostiene amicizie e progetti di gruppo. Mercurio retrogrado vi chiede solo un po' di pazienza in più con i colleghi.

Amore: rapporti solidi. Un amico può fare da ponte verso una persona che vi piace. Le coppie parlano di obiettivi a lungo termine.

Lavoro: settimana di conferme. Mettete per iscritto gli accordi presi a voce, soprattutto da sabato 24.

Benessere: buona resistenza. Concedetevi una pausa vera nel weekend.

Voto: 8

Oroscopo Acquario ♒ dal 19 al 25 ottobre

Settimana a due velocità per l'Acquario. Fino a giovedì tutto scorre. Da venerdì il Sole e poi Mercurio retrogrado in Scorpione mettono pressione sul lavoro e sulle ambizioni.

Amore: coppie serene a inizio settimana, più tese nel weekend se il lavoro entra in casa. I single cercano qualcuno che li sorprenda.

Lavoro: un capo o un cliente cambia le carte in tavola. Mantenete la calma e documentate ogni passaggio.

Benessere: nervosismo in aumento. Lo sport vi aiuta a scaricarlo.

Voto: 7

Oroscopo Pesci ♓ dal 19 al 25 ottobre

I Pesci vivono una settimana piena di ispirazione. Il Sole in Scorpione da venerdì illumina viaggi, studi e progetti a lungo raggio. Mercurio retrogrado, in un segno d'acqua come il vostro, vi rende ancora più intuitivi.

Amore: romanticismo alle stelle. Le coppie ritrovano dolcezza e complicità. I single possono vivere un colpo di fulmine durante un viaggio o un evento.

Lavoro: buone idee e qualcuno disposto ad ascoltarle. Lunedì 19 e venerdì 23 sono le giornate più favorevoli.

Benessere: forma in crescita. Proteggete il sonno dalle preoccupazioni.

Voto: 9

Classifica oroscopo dal 19 al 25 ottobre 2026

Scorpione (9,5) Cancro, Pesci (9) Sagittario (8,5) Leone, Bilancia, Capricorno (8) Vergine (7,5) Ariete, Gemelli, Acquario (7) Toro (6,5)

Domande frequenti

Qual è il segno migliore della settimana dal 19 al 25 ottobre 2026?

Lo Scorpione guida la classifica con voto 9,5. Venerdì 23 il Sole entra nel segno e apre la stagione dello Scorpione, con passione e magnetismo al massimo in amore e buone occasioni per rilanciare un progetto sul lavoro. Seguono Cancro e Pesci a quota 9, favoriti dalla sintonia con i segni d'acqua.

Quali segni sono in difficoltà dal 19 al 25 ottobre 2026?

Il Toro chiude la classifica con 6,5. Da venerdì il Sole e Mercurio retrogrado transitano nel segno opposto e mettono alla prova coppie e collaborazioni. Ariete, Gemelli e Acquario si fermano a 7: l'Ariete per Venere opposta da domenica, i Gemelli per il retrogrado del loro pianeta, l'Acquario per la pressione sul lavoro.

Quando inizia Mercurio retrogrado a ottobre 2026?

Mercurio diventa retrogrado sabato 24 ottobre 2026 in Scorpione e torna diretto il 13 novembre. Nei giorni del retrogrado conviene rileggere contratti e messaggi importanti, fare i backup dei dispositivi e rimandare i chiarimenti più delicati. Gemelli e Vergine, governati da Mercurio, ne avvertono di più gli effetti.

Quando entra il Sole in Scorpione nel 2026?

Il Sole entra in Scorpione venerdì 23 ottobre 2026 e resta nel segno fino a fine novembre. Il passaggio chiude la stagione della Bilancia e porta un clima più intenso e introspettivo. Ne beneficiano Scorpione, Cancro e Pesci, mentre Toro, Leone e Acquario devono gestire qualche tensione in più.

Come si leggono i voti dell'oroscopo settimanale?

Ogni segno riceve un voto in decimi che riassume l'andamento della settimana tra amore, lavoro e benessere. Dal 19 al 25 ottobre 2026 i voti vanno dal 9,5 dello Scorpione al 6,5 del Toro. I segni con lo stesso voto, come Leone, Bilancia e Capricorno a quota 8, condividono la posizione in classifica.