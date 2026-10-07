Sole in Bilancia, Venere retrograda in Scorpione e Plutone che torna diretto venerdì 16: amore, lavoro e benessere per i dodici segni, con voti e classifica.

Nella settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 il Sole resta in Bilancia e Venere prosegue il moto retrogrado in Scorpione. Venerdì 16 Plutone torna diretto in Acquario dopo cinque mesi di sosta. La Vergine guida la classifica con voto 10, davanti a Scorpione e Capricorno, mentre il Leone chiude.

Il cielo della settimana dal 12 al 18 ottobre

Lunedì 12 ottobre – Luna congiunta a Venere in Scorpione, giornata dalle emozioni intense

– Luna congiunta a Venere in Scorpione, giornata dalle emozioni intense Venerdì 16 ottobre – Plutone torna diretto in Acquario e sblocca processi fermi da mesi

– Plutone torna diretto in Acquario e sblocca processi fermi da mesi Domenica 18 ottobre – primo quarto di Luna, con la lunazione del 10 che entra nella fase operativa

– primo quarto di Luna, con la lunazione del 10 che entra nella fase operativa Tutta la settimana – Sole in Bilancia, Venere retrograda in Scorpione, Mercurio in Scorpione ancora diretto

– Sole in Bilancia, Venere retrograda in Scorpione, Mercurio in Scorpione ancora diretto Tutta la settimana – Marte e Giove insieme in Leone, Saturno e Nettuno retrogradi in Ariete

Che settimana è dal 12 al 18 ottobre 2026

La settimana porta una ventata di novità. Alcuni segni raccolgono i risultati del lavoro svolto nelle ultime settimane, altri devono rallentare e riflettere prima di prendere decisioni importanti. Il Sole in Bilancia tiene al centro accordi e rapporti, mentre Venere retrograda in Scorpione chiede di rivedere sentimenti e conti prima di impegnarsi.

In amore cresce il desiderio di chiarezza e la voglia di costruire rapporti autentici. Lunedì 12 la Luna passa accanto a Venere in Scorpione e carica la giornata di emozioni: un incontro può riaccendere qualcosa che sembrava spento, e le conversazioni rimandate trovano il momento giusto.

Sul lavoro la settimana premia chi coglie le opportunità in fretta. Venerdì 16 Plutone torna diretto in Acquario dopo il lungo moto retrogrado iniziato a maggio: le trasformazioni maturate in silenzio cominciano a vedersi fuori, e situazioni bloccate da mesi si rimettono in moto. Il weekend porta il primo quarto di Luna e invita a dare forma concreta a quello che hai seminato con la Luna nuova del 10.

Sul fronte del benessere non sottovalutare stanchezza e stress. Il cielo chiede lucidità nelle scelte e capacità di distinguere quello che vale la pena portare avanti da quello che è arrivato il momento di lasciare andare.

Segni top della settimana: Vergine, Scorpione e Capricorno

Oroscopo Ariete dal 12 al 18 ottobre

Voto: 6,5

Ariete, settimana da voto 6,5 e piuttosto movimentata. Vuoi ottenere tutto subito, però questa volta devi dosare le energie: alcune situazioni che sembravano semplici chiedono più pazienza del previsto. Marte in Leone ti sostiene, Saturno retrogrado nel tuo segno frena.

In coppia evita di trasformare una piccola divergenza in una questione di principio. Se sei single, ti attrae una persona molto diversa dal tuo tipo abituale.

Lavoro

Non reagire di pancia davanti a una critica. Tra giovedì e venerdì può arrivare una possibilità interessante, e il ritorno al moto diretto di Plutone aiuta a sbloccare una trattativa.

Benessere

L'energia va a ondate. Dormi di più e rinuncia a qualche impegno serale di troppo.

Oroscopo Toro dal 12 al 18 ottobre

Voto: 8

Toro, settimana da voto 8. Ritrovi sicurezza passo dopo passo: dopo qualche incertezza vedi con più chiarezza una situazione personale o professionale. Venere, il tuo pianeta guida, resta retrograda in Scorpione e ti chiede di rileggere accordi e conti prima di firmare.

Amore

L'atmosfera si fa più serena. In coppia parlate di progetti concreti. Se sei single, un'amicizia assume un significato diverso da quello di prima.

Lavoro

Buone possibilità di sistemare una questione economica o organizzativa rimasta in sospeso. Lunedì 12 la Luna accanto a Venere ti aiuta a capire cosa conta davvero.

Benessere

La forma migliora. Attenzione agli eccessi a tavola, soprattutto nel fine settimana.

Oroscopo Gemelli dal 12 al 18 ottobre

Voto: 8

Gemelli, settimana da voto 8. Dopo i giorni brillanti della settimana scorsa continui a muoverti bene, però devi mettere ordine tra idee, appuntamenti e impegni. Il Sole in Bilancia resta un alleato e il primo quarto di domenica 18 ti chiede di scegliere una priorità.

Amore

Sei comunicativo e affascinante. Una conversazione può cambiare il destino di una conoscenza recente, a patto di non rimandarla di una settimana.

Lavoro

Tante idee in circolo. Evita di avviare dieci cose insieme e concentrati sul progetto con le prospettive migliori di crescita.

Benessere

La mente corre, il corpo un po' meno. Concediti qualche pausa durante la giornata.

Oroscopo Cancro dal 12 al 18 ottobre

Voto: 7

Cancro, settimana da voto 7. Il cielo ti invita a fidarti delle tue sensazioni: qualcosa che ti aveva lasciato perplesso trova una spiegazione, soprattutto intorno a lunedì 12, quando la Luna incontra Venere in Scorpione e porta a galla quello che era rimasto sottotraccia.

Amore

Torna il bisogno di sentirti protetto e compreso. In coppia è il momento giusto per affrontare un discorso rimandato da troppo tempo.

Lavoro

Procedi senza fretta. Una risposta che aspetti può arrivare nella seconda parte della settimana, dopo il ritorno al moto diretto di Plutone.

Benessere

Attenzione a come somatizzi lo stress. Un po' di movimento ti aiuta più di quanto pensi.

Oroscopo Leone dal 12 al 18 ottobre

Voto: 6

Leone, settimana da voto 6, la più impegnativa della classifica. Devi accettare che non tutto si può controllare: qualche contrattempo ti innervosisce, soprattutto nella prima parte della settimana. Marte e Giove nel tuo segno ti danno però la spinta per non mollare.

Amore

Evita gelosie e provocazioni inutili. Se sei single, vivi un incontro intenso e difficile da interpretare: lascia passare qualche giorno prima di decidere.

Lavoro

Un rallentamento non significa che il progetto sia destinato a fallire. Aspetta prima di cambiare strategia, perché da venerdì il quadro migliora.

Benessere

Scarica la tensione con il movimento. L'attività fisica ti riporta lucidità più della discussione.

Oroscopo Vergine dal 12 al 18 ottobre

Voto: 10

Vergine, settimana da voto 10 e primo posto in classifica. Molti tasselli vanno al loro posto e ti ritrovi con lucidità, concretezza e la capacità di decidere senza farti condizionare. Mercurio, il tuo pianeta guida, viaggia ancora diretto e ti aiuta nelle trattative.

Amore

Momento positivo. In coppia ritrovate complicità e progetti comuni. Se sei single, può nascere qualcosa di importante da un incontro che sembrava casuale.

Lavoro

Sei precisa e convincente. Possibili conferme, responsabilità nuove o una proposta interessante. Chiudi gli accordi entro la settimana prossima, prima che Mercurio giri retrogrado il 24.

Benessere

Ottima energia, soprattutto da mercoledì in poi. Approfittane per riprendere un'abitudine lasciata.

Oroscopo Bilancia dal 12 al 18 ottobre

Voto: 8,5

Bilancia, settimana da voto 8,5. Dopo essere stata protagonista dei giorni scorsi resti in una fase favorevole, con ritmi più tranquilli. Il Sole nel tuo segno accompagna il consolidamento di quello che hai ottenuto, e la Luna nuova del 10 comincia a dare i primi frutti.

Amore

Il fascino resta alto. In coppia ritrovate armonia dopo qualche incomprensione, e il dialogo scorre meglio di un mese fa.

Lavoro

Non avere fretta di ottenere conferme nuove. Hai seminato bene: lascia maturare le situazioni e usa questi giorni per sistemare i dettagli.

Benessere

La forma generale è buona. Dedica più tempo a te stessa e meno alle richieste degli altri.

Oroscopo Scorpione dal 12 al 18 ottobre

Voto: 9,5

Scorpione, settimana da voto 9,5 e seconda posizione in classifica. Entri in una fase interessante: intuito e determinazione diventano le tue armi migliori e nessuno riesce a nasconderti cosa pensa davvero. Venere resta retrograda nel tuo segno e riporta a galla il passato.

Amore

La passione cresce. Un rapporto può diventare più intenso nel giro di pochi giorni, soprattutto lunedì 12. Se sei single, hai buone possibilità di vivere un incontro magnetico.

Lavoro

Una tua intuizione può rivelarsi vincente. Bene trattative e progetti nuovi, con Plutone che torna diretto venerdì e sblocca una situazione ferma.

Benessere

L'energia sale in modo netto. Usala per chiudere quello che avevi lasciato a metà.

Oroscopo Sagittario dal 12 al 18 ottobre

Voto: 7,5

Sagittario, settimana da voto 7,5. Hai voglia di cambiare aria e rompere la routine, e questi giorni possono riservarti qualche sorpresa attraverso conoscenze nuove o situazioni fuori programma. Marte in Leone accende il desiderio di viaggi, corsi ed esperienze diverse dal solito.

Amore

Prevalgono leggerezza e voglia di divertirti. Se sei single, la settimana favorisce gli incontri, soprattutto nel weekend.

Lavoro

Attenzione alla distrazione. Un'opportunità interessante chiede concentrazione, e perderla per superficialità sarebbe un peccato.

Benessere

L'energia è buona, però hai bisogno di movimento e di stimoli nuovi per non annoiarti.

Oroscopo Capricorno dal 12 al 18 ottobre

Voto: 9

Capricorno, settimana da voto 9, concreta e produttiva. Rimetti ordine nelle priorità e puoi vedere risultati tangibili su una questione che ti impegna da tempo. Il ritorno al moto diretto di Plutone, venerdì 16, dà una spinta proprio dove avevi trovato il muro più alto.

Amore

Meno parole e più fatti. Il partner apprezza la tua affidabilità. Se sei single, ti sorprende una persona considerata finora soltanto un'amica.

Lavoro

Ottime prospettive. Può arrivare un riconoscimento, un accordo o un passo avanti importante per i prossimi mesi.

Benessere

La resistenza fisica regge bene. Non trascurare il riposo, perché il conto arriva più tardi.

Oroscopo Acquario dal 12 al 18 ottobre

Voto: 8

Acquario, settimana da voto 8. Resti dinamico, però senti forte il bisogno di libertà: attenzione a non leggere ogni impegno come una limitazione. Venerdì 16 Plutone torna diretto nel tuo segno e riaccende un processo di cambiamento che si era fermato a maggio.

Amore

In coppia dovete trovare l'equilibrio tra autonomia e vita condivisa. Se sei single, ti favoriscono le conoscenze nate tra amici e nelle occasioni sociali.

Lavoro

Un'idea originale può attirare l'attenzione giusta. Proponila senza timore, perché il momento è favorevole.

Benessere

L'energia è buona e la mente resta creativa. Dormi però le ore che ti servono.

Oroscopo Pesci dal 12 al 18 ottobre

Voto: 7,5

Pesci, settimana da voto 7,5. I primi giorni portano qualche dubbio, poi da mercoledì l'atmosfera cambia: ritrovi fiducia e più chiarezza nei rapporti personali. Venere retrograda nel segno amico dello Scorpione ti chiede però di verificare tutto prima di impegnarti.

Amore

Le emozioni sono profonde. Una persona può mostrarti quello che prova, e lunedì 12 è la giornata più favorevole al dialogo.

Lavoro

Segui l'intuito e controlla i dettagli prima di prendere una decisione definitiva. Un accordo economico merita una seconda lettura.

Benessere

Hai bisogno di rallentare e recuperare sonno. Riduci gli impegni della prima parte della settimana.

Classifica oroscopo dal 12 al 18 ottobre 2026

Vergine – 10 Scorpione – 9,5 Capricorno – 9 Bilancia – 8,5 Toro – 8 Gemelli – 8 Acquario – 8 Sagittario – 7,5 Pesci – 7,5 Cancro – 7 Ariete – 6,5 Leone – 6

Segno top della settimana: Vergine

La Vergine conquista il primo posto. Precisione, intuito e concretezza lavorano insieme: in amore arrivano conferme, mentre sul lavoro si presenta l'occasione giusta per dimostrare quanto vali.

Segno da tenere d'occhio: Scorpione

Lo Scorpione sale in fretta in classifica grazie a una settimana ricca di energia e passione. Un'intuizione può cambiare le carte in tavola sul lavoro, con Plutone che torna diretto venerdì 16.

Segno flop della settimana: Leone

Il Leone deve avere pazienza. Qualche contrattempo mette alla prova il suo carattere, e le decisioni dettate dall'orgoglio rischiano di costare care. Verso il weekend la situazione comincia a migliorare.

La settimana dal 12 al 18 ottobre 2026 premia quindi Vergine, Scorpione e Capricorno, mentre Ariete e Leone affrontano qualche ostacolo in più. Per tutti resta una settimana utile per capire cosa vale la pena portare avanti e cosa lasciare andare.

Domande frequenti sull'oroscopo della settimana

Qual è il segno migliore della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026?

La Vergine è il segno migliore della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, con voto 10. Lucidità, concretezza e capacità di decidere portano conferme sul lavoro e complicità in amore. Seguono lo Scorpione con 9,5 e il Capricorno con 9.

Cosa significa Plutone diretto in Acquario dal 16 ottobre 2026?

Venerdì 16 ottobre 2026 Plutone torna diretto in Acquario dopo il moto retrogrado iniziato a maggio. Nell'oroscopo della settimana indica processi di cambiamento che si rimettono in moto e situazioni bloccate da mesi che si sbloccano, con effetti marcati per Acquario, Scorpione e Capricorno.

Quali segni sono favoriti in amore dal 12 al 18 ottobre 2026?

In amore la settimana favorisce Scorpione, Vergine e Capricorno. Lo Scorpione vive una fase di passione crescente, la Vergine ritrova complicità di coppia e il Capricorno conquista con i fatti. Lunedì 12 la Luna accanto a Venere rende la giornata intensa per tutti.

Perché il Leone è il segno flop della settimana?

Il Leone chiude la classifica con voto 6. Qualche contrattempo rallenta i progetti nella prima parte della settimana e mette alla prova la sua pazienza, soprattutto sul lavoro. Le decisioni dettate dall'orgoglio rischiano di costare care: dal weekend il quadro migliora.

Venere è ancora retrograda nella settimana dal 12 al 18 ottobre?

Sì, Venere resta retrograda in Scorpione per tutta la settimana, dopo l'avvio del 3 ottobre, e rientrerà in Bilancia il 25. Riporta in primo piano sentimenti, conti e accordi da rivedere, con effetti soprattutto su Scorpione, Toro, Bilancia e Pesci.