Voti, classifica, giorni migliori e previsioni su amore, lavoro e benessere per i dodici segni zodiacali nel mese della Luna nuova in Scorpione e della fine di Mercurio e Venere retrogradi.

Nell'oroscopo di novembre 2026 il Sagittario conquista il primo posto con voto 9,5: il Sole entra nel segno domenica 22 e Marte incontra Giove in Leone. Seguono Leone (9), Ariete e Scorpione (8,5). Chiudono la classifica Toro e Acquario (6,5). Mercurio torna diretto venerdì 13, Venere sabato 14.

Novembre si divide in due metà. Nelle prime due settimane Mercurio resta retrogrado in Scorpione e Venere in Bilancia, quindi ritardi, ripensamenti e ritorni dal passato continuano a farsi sentire. Lunedì 9 la Luna nuova in Scorpione offre l'occasione per ripartire su basi più solide. Da venerdì 13 Mercurio torna diretto, e dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 lo segue Venere.

La seconda metà del mese accelera. Lunedì 16 Marte si unisce a Giove in Leone e regala coraggio e voglia di fare ai segni di fuoco. Domenica 22 il Sole entra in Sagittario, martedì 24 arriva la Luna piena in Gemelli e nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 Marte passa in Vergine.

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Lunedì 9 novembre: Luna nuova in Scorpione.

Luna nuova in Scorpione. Venerdì 13 novembre: Mercurio torna diretto in Scorpione.

Mercurio torna diretto in Scorpione. Sabato 14 novembre: Venere torna diretta in Bilancia, nelle prime ore della notte.

Venere torna diretta in Bilancia, nelle prime ore della notte. Lunedì 16 novembre: Marte in congiunzione con Giove in Leone.

Marte in congiunzione con Giove in Leone. Domenica 22 novembre: il Sole entra in Sagittario.

il Sole entra in Sagittario. Martedì 24 novembre: Luna piena in Gemelli.

Luna piena in Gemelli. Giovedì 26 novembre: Marte entra in Vergine, poco dopo la mezzanotte.

Oroscopo Ariete ♈ novembre 2026

L'Ariete vive un mese di grinta. Marte, il vostro pianeta, viaggia con Giove in Leone e vi dà la spinta per chiudere progetti rimasti a metà. Quando Venere torna diretta nel segno opposto, a metà mese, i rapporti di coppia ritrovano serenità.

Amore: la prima metà del mese porta qualche malinteso con il partner, soprattutto su promesse e impegni presi. Da sabato 14 l'aria cambia e potete fare un passo avanti insieme. I single trovano occasioni durante viaggi e serate tra amici.

Lavoro: ottimo mese per proporvi, chiedere un aumento o avviare un'attività in proprio. Lunedì 16 è la giornata più forte. A fine mese, con Marte in Vergine, conviene mettere ordine nelle pratiche e nelle scadenze.

Benessere: energia alta. Sfogatela con lo sport e non trascurate le ore di sonno.

Giorni migliori: 4, 16, 22, 28

Voto: 8,5

Oroscopo Toro ♉ novembre 2026

Mese impegnativo per il Toro. Fino al 21 il Sole resta nel segno opposto, e lunedì 9 la Luna nuova in Scorpione vi mette di fronte alle richieste di partner e soci. Dalla seconda metà del mese, con Mercurio e Venere diretti, la situazione si alleggerisce.

Amore: le coppie devono affrontare un discorso rimandato da tempo. Ascoltate senza irrigidirvi. I single potrebbero ricevere notizie da un ex: decidete con calma se rispondere.

Lavoro: accordi e contratti avanzano a rilento fino a venerdì 13. Da lì in poi potete firmare con più tranquillità. A fine mese Marte in Vergine vi porta energia per i progetti creativi.

Benessere: stanchezza nella prima parte del mese. Da domenica 22 la forma migliora.

Giorni migliori: 14, 22, 26, 30

Voto: 6,5

Oroscopo Gemelli ♊ novembre 2026

Mercurio, il vostro pianeta, torna diretto venerdì 13 e i Gemelli ritrovano lucidità dopo settimane di ritardi e intoppi. Martedì 24 la Luna piena cade nel vostro segno: è il momento di tirare le somme su un progetto o una relazione.

Amore: Venere diretta in Bilancia, da sabato 14, riaccende il romanticismo. Le coppie ritrovano complicità. Dal 22, con il Sole nel segno opposto, il partner vi chiede più presenza.

Lavoro: nella prima metà del mese rileggete ogni documento due volte. Dopo venerdì 13 le trattative ripartono. Intorno al 24 arrivano risposte attese da tempo.

Benessere: testa sempre accesa. Riservatevi qualche serata senza telefono.

Giorni migliori: 13, 14, 19, 24

Voto: 7,5

Oroscopo Cancro ♋ novembre 2026

Il Cancro trova nel Sole e nella Luna nuova in Scorpione due alleati per la prima metà di novembre. È un mese buono per l'amore e per i progetti creativi, con qualche tensione in casa finché Venere resta retrograda.

Amore: lunedì 9 la Luna nuova in Scorpione favorisce nuovi inizi sentimentali. I single possono vivere un incontro intenso. Le coppie parlano di figli, casa o di un progetto comune.

Lavoro: l'intuito vi guida bene. A fine mese Marte in Vergine vi aiuta nei contatti e negli spostamenti di lavoro.

Benessere: buona forma emotiva. Dopo il 22 dedicate più tempo all'alimentazione e al movimento.

Giorni migliori: 4, 9, 18, 28

Voto: 8

Oroscopo Leone ♌ novembre 2026

Lunedì 16 Marte e Giove si incontrano nel vostro segno. Il Leone vive uno dei momenti più forti dell'anno per coraggio e iniziativa. Nella prima parte del mese il Sole in Scorpione vi crea qualche attrito in famiglia, ma dal 22 il Sole in Sagittario vi riporta il buonumore.

Amore: passione forte. I single conquistano con facilità. Le coppie devono solo evitare gelosie e puntigli intorno al 18 e al 19.

Lavoro: occasione d'oro per chiedere visibilità, lanciare un'idea o cambiare ruolo. Puntate sulla settimana di lunedì 16.

Benessere: energia al massimo. Fate attenzione a non strafare con gli impegni.

Giorni migliori: 4, 16, 22, 28

Voto: 9

Oroscopo Vergine ♍ novembre 2026

Mercurio, il vostro pianeta, torna diretto venerdì 13 e la Vergine riprende in mano i progetti rimasti in sospeso. A fine mese Marte entra nel segno e vi regala energia, mentre il Sole in Sagittario vi chiede più tempo per la casa.

Amore: coppie serene nella prima metà del mese. I single possono ritrovare una persona conosciuta in passato. Da giovedì 26 aumentano grinta e fascino.

Lavoro: dopo venerdì 13 tornano chiarezza e organizzazione. A fine mese Marte nel segno vi spinge ad affrontare una sfida nuova. Scegliete con cura le battaglie da combattere.

Benessere: stress in aumento verso fine mese. Camminate e pasti regolari vi aiutano.

Giorni migliori: 9, 13, 24, 26

Voto: 7,5

Oroscopo Bilancia ♎ novembre 2026

Venere, il vostro pianeta, torna diretta nel segno nella notte tra venerdì 13 e sabato 14. Per la Bilancia finisce un periodo di dubbi su relazioni, look e spese. Da metà mese ritrovate fiducia e fascino.

Amore: nella prima metà del mese chiarite un malinteso. Da sabato 14 le coppie ripartono con più slancio. I single tornano ad attirare sguardi, soprattutto sabato 28.

Lavoro: buon mese per le questioni economiche. Dopo il 14 potete fare acquisti importanti o firmare un accordo rimandato.

Benessere: umore in ripresa. Concedetevi una giornata solo per voi.

Giorni migliori: 4, 14, 24, 28

Voto: 8

Oroscopo Scorpione ♏ novembre 2026

Lunedì 9 la Luna nuova cade nel vostro segno e apre per lo Scorpione un nuovo ciclo personale. Venerdì 13 Mercurio torna diretto nel segno: progetti e conversazioni bloccati ripartono. Dal 22 l'attenzione si sposta sul denaro.

Amore: fascino intenso per tutto il mese. Le coppie ritrovano complicità dopo un ottobre complicato. I single fanno incontri magnetici intorno alla Luna nuova.

Lavoro: ottimo momento per rilanciare un progetto o cambiare strada. Gli accordi firmati dopo venerdì 13 nascono su basi più chiare. Lunedì 16 e mercoledì 18 evitate gli scontri con un superiore.

Benessere: energia in crescita. Dedicate tempo al riposo nei giorni intorno al compleanno.

Giorni migliori: 9, 13, 24, 30

Voto: 8,5

Oroscopo Sagittario ♐ novembre 2026

Il Sagittario guida la classifica. Giove, il vostro pianeta, si unisce a Marte in Leone lunedì 16, e domenica 22 il Sole entra nel segno. Viaggi, studi e progetti a lungo raggio ricevono una spinta forte.

Amore: passione e allegria. Le coppie pensano a un viaggio insieme. I single fanno incontri interessanti, anche lontano da casa. Martedì 24 la Luna piena nel segno opposto vi chiede di ascoltare di più il partner.

Lavoro: grandi occasioni nella seconda metà del mese, soprattutto per chi lavora con l'estero, nella formazione o nella comunicazione. A fine mese Marte in Vergine vi chiede ordine nei compiti quotidiani.

Benessere: vitalità al top. Non saltate i pasti nei giorni più pieni.

Giorni migliori: 4, 16, 22, 28

Voto: 9,5

Oroscopo Capricorno ♑ novembre 2026

Il Capricorno attraversa un mese stabile. La Luna nuova in Scorpione favorisce amicizie e progetti di gruppo, e a fine mese Marte in Vergine vi dà la spinta per nuovi traguardi. Venere retrograda, fino al 14, crea qualche attrito sul lavoro.

Amore: rapporti solidi. Un amico può farvi conoscere una persona interessante. Le coppie programmano le feste di fine anno.

Lavoro: nella prima metà del mese un superiore rimette in discussione una scelta. Dopo il 14 la situazione si chiarisce. A fine mese tornano le buone opportunità.

Benessere: buona resistenza. Dopo il 22 rallentate e recuperate le forze.

Giorni migliori: 9, 14, 26, 30

Voto: 7

Oroscopo Acquario ♒ novembre 2026

Novembre chiede molta pazienza all'Acquario. Fino al 21 il Sole in Scorpione mette pressione sul lavoro, e lunedì 16 Marte e Giove si incontrano nel segno opposto. Dal 22 il Sole in Sagittario porta aria nuova e voglia di vedere gente.

Amore: le coppie attraversano giorni tesi intorno a metà mese. Ditevi le cose come stanno, senza chiudervi nei silenzi. Dopo il 22 il clima migliora e i single tornano a uscire.

Lavoro: un capo o un cliente vi mette sotto pressione. Documentate ogni passaggio e non promettete più di quanto potete fare. A fine mese arriva un riconoscimento.

Benessere: nervosismo e sonno leggero nella prima metà del mese. Lo sport vi aiuta a scaricare.

Giorni migliori: 4, 22, 24, 29

Voto: 6,5

Oroscopo Pesci ♓ novembre 2026

I Pesci vivono un novembre ispirato. Il Sole e la Luna nuova in Scorpione, segno d'acqua come il vostro, aprono la porta a viaggi, studi e nuove idee. A fine mese Marte in Vergine, nel segno opposto, vi chiede più attenzione alla coppia.

Amore: romanticismo forte nella prima parte del mese. I single possono innamorarsi durante un viaggio o un corso. Da giovedì 26 il partner vi chiede più decisione.

Lavoro: idee brillanti e persone disposte ad ascoltarle. Dopo venerdì 13 i progetti fermi ripartono. Dal 22 l'attenzione si sposta sulla carriera.

Benessere: buona forma. Proteggete il sonno nei giorni più pieni.

Giorni migliori: 9, 13, 18, 30

Voto: 8

Classifica oroscopo di novembre 2026

Sagittario (9,5) Leone (9) Ariete, Scorpione (8,5) Cancro, Bilancia, Pesci (8) Gemelli, Vergine (7,5) Capricorno (7) Toro, Acquario (6,5)

Domande frequenti

Qual è il segno migliore di novembre 2026?

Il Sagittario guida la classifica di novembre 2026 con voto 9,5. Lunedì 16 Giove, il suo pianeta, si unisce a Marte in Leone, e domenica 22 il Sole entra nel segno. Viaggi, studi e lavoro con l'estero ricevono una spinta forte. Seguono Leone con 9, Ariete e Scorpione con 8,5.

Quali segni sono in difficoltà a novembre 2026?

Toro e Acquario chiudono la classifica con 6,5. Il Toro ha il Sole e la Luna nuova nel segno opposto fino al 21, con pressione su coppia e accordi. L'Acquario subisce la quadratura del Sole e la congiunzione di Marte e Giove nel segno opposto. Per entrambi il clima migliora dal 22.

Quando finiscono Mercurio e Venere retrogradi a novembre 2026?

Mercurio torna diretto in Scorpione venerdì 13 novembre 2026. Venere torna diretta in Bilancia nelle prime ore di sabato 14 novembre, ora italiana. Da metà mese si sbloccano contratti, comunicazioni e questioni di cuore rimaste in sospeso a ottobre. Gemelli, Vergine, Toro e Bilancia ne traggono i benefici maggiori.

Quando ci sono Luna nuova e Luna piena a novembre 2026?

La Luna nuova di novembre 2026 cade lunedì 9 in Scorpione ed è il momento giusto per avviare nuovi progetti. La Luna piena arriva martedì 24 in Gemelli, due giorni dopo l'ingresso del Sole in Sagittario, e porta a compimento le questioni legate a comunicazione, contratti e rapporti di coppia.

Quando entra il Sole in Sagittario nel 2026?

Il Sole entra in Sagittario domenica 22 novembre 2026 e chiude la stagione dello Scorpione. Il passaggio porta un clima più leggero, ottimista e orientato al futuro. Ne beneficiano Sagittario, Leone e Ariete, i tre segni di fuoco, mentre Gemelli, Vergine e Pesci devono gestire qualche tensione in più.