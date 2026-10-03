Dopo un avvio in salita, il programma di Rai 2 cresce sulla spinta del caso Garlasco. Giovedì 1° ottobre la versione serale ha raccolto 884mila spettatori e il 6,4% di share.

"Ore 14" con Salvo Sottile ha trovato la strada degli ascolti. Giovedì 1° ottobre la seconda puntata di "Ore 14 Sera" su Rai 2 ha raccolto 884mila spettatori con il 6,4% di share, davanti ai talk di Rete 4 e La7. Due giorni prima, martedì 29 settembre, l'edizione del pomeriggio aveva fatto segnare il record di stagione: 835mila spettatori e l'8,3%. Numeri che arrivano dopo un debutto a settembre accolto con più di un dubbio, soprattutto per il confronto con la gestione di Milo Infante.

Ore 14 Sera, i numeri di giovedì 1° ottobre

La prima serata di giovedì era dominata da "Doc – Nelle tue mani", tornato su Rai 1 con 3.979.000 spettatori e il 26,4%. Tra i programmi di approfondimento, però, Rai 2 ha chiuso davanti alla concorrenza diretta.

Programma Rete Spettatori Share Le Iene Italia 1 1.007.000 8,6% Ore 14 Sera Rai 2 884.000 6,4% Piazzapulita La7 776.000 5,9% Dritto e Rovescio Rete 4 707.000 6%

Rispetto al debutto del 24 settembre, quando "Ore 14 Sera" aveva raccolto 789mila spettatori e il 6,3%, la crescita è di quasi centomila spettatori. Nel segmento finale, secondo i dati riportati da Tivvùsia, il programma ha toccato un picco dell'11%. Al centro della puntata, ancora una volta, il caso Garlasco.

Al pomeriggio il record di stagione

Anche l'edizione quotidiana cresce. Martedì 29 settembre "Ore 14" ha fatto segnare il miglior risultato della stagione con 835mila spettatori e l'8,3% di share, con un ampio spazio dedicato a Garlasco e un'intervista all'avvocato De Rensis. Giovedì 1° ottobre il programma si è fermato a 735mila spettatori e al 7,5%.

Il nodo Milo Infante

Il confronto con il passato pesa su ogni dato. "Ore 14" è nato con Milo Infante, che lo ha condotto per due stagioni prima di lasciare la Rai per Mediaset, dove oggi guida "Ore 11" su Rete 4. Proprio con la versione serale Infante aveva firmato il suo record il 28 maggio 2026, con il 10,2% di share.

L'addio non è stato indolore. A luglio, durante l'evento AdnTalks, l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi si era detto «spiacevolmente colpito» dalle dichiarazioni di Infante sull'azienda, pur augurandogli «il massimo successo a Mediaset». E sul titolo del nuovo programma aveva commentato: «Fa un po' ridere che Ore 14 diventi Ore 11».

La staffetta ha lasciato strascichi anche tra i due conduttori, con una replica di Sottile sui social alle parole del collega. Ora, a parlare, sono soprattutto i numeri: "Ore 14" resta un marchio della Rai e, con il nuovo volto, ha ritrovato i livelli che il pubblico di Rai 2 conosceva.

Domande frequenti

Quanti spettatori ha fatto Ore 14 Sera il 1° ottobre 2026?

Giovedì 1° ottobre 2026 "Ore 14 Sera" con Salvo Sottile ha raccolto 884mila spettatori e il 6,4% di share su Rai 2, davanti a "Piazzapulita" (5,9%) e "Dritto e Rovescio" (6%). Il debutto del 24 settembre si era fermato a 789mila spettatori e al 6,3%.

Qual è il record di stagione di Ore 14 con Salvo Sottile?

Il record di stagione di "Ore 14" con Salvo Sottile è di martedì 29 settembre 2026: 835mila spettatori e l'8,3% di share su Rai 2, in una puntata dedicata in gran parte al caso Garlasco con un'intervista all'avvocato De Rensis.

Dove conduce ora Milo Infante?

Milo Infante, ideatore e primo conduttore di "Ore 14" su Rai 2, ha lasciato la Rai per Mediaset e oggi conduce "Ore 11" su Rete 4. Al suo posto, dal 7 settembre 2026, "Ore 14" è condotto da Salvo Sottile.