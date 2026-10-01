Salvo Sottile riparte dalla chiusura delle indagini di Pavia sul delitto di Garlasco. In puntata il direttore del Centro antiveleni che ha trovato la ricina e la madre di Noemi.

Giovedì 1° ottobre alle 21.20 su Rai 2 torna "Ore 14 Sera" con Salvo Sottile. I temi principali della puntata sono tre: le novità sul delitto di Garlasco, il giallo della ricina e la morte di Noemi Impellizzeri.

Garlasco, la chiusura delle indagini

La puntata si apre con gli aggiornamenti su Garlasco e sulla chiusura delle indagini della Procura di Pavia. In studio si discuterà del lavoro del Ris, delle prospettive di revisione del processo ad Alberto Stasi e del futuro di Andrea Sempio, che va verso il rinvio a giudizio.

Sul caso interviene anche Vittorio Fineschi, professore di Medicina legale alla Sapienza di Roma, che mostrerà alcune prove empiriche sul lavoro svolto dal Ris.

Il giallo della ricina

Il secondo blocco è dedicato al caso della ricina. "Ore 14 Sera" trasmette l'intervista a Carlo Locatelli, direttore del Centro antiveleni di Pavia, che ha scoperto la sostanza nel sangue delle vittime di Pietracatella. In studio si parlerà poi delle ultime novità che riguardano Gianni Di Vita, sentito più volte in questura nei giorni scorsi.

La morte di Noemi Impellizzeri

L'ultimo caso è la morte di Noemi Impellizzeri. Parla la sorella di Toni Proietto, l'unico indagato, che difende il fratello dall'accusa di nascondere qualcosa e di essere coinvolto nella morte della ragazza. In puntata anche la madre di Noemi, che non crede al suicidio della figlia.

Gli ospiti in studio

Ospite Ruolo Rita Cavallaro Giornalista Francesco Borgonovo Giornalista Barbara Alberti Giornalista Barbara Fabbroni Criminologa Annalisa Imparato Magistrato Leonardo Mendolicchio Psichiatra Francesco Maria Galassi Ricercatore Antonio De Rensis Legale di Alberto Stasi Luciano Garofano Generale Valter Biscotti Avvocato Katia Sartori Consulente Francesca Bugamelli Youtuber Vittorio Fineschi Professore di Medicina legale, Sapienza di Roma

Domande frequenti

A che ora va in onda Ore 14 Sera il 1° ottobre?

"Ore 14 Sera" va in onda giovedì 1° ottobre 2026 alle 21.20 su Rai 2, con la conduzione di Salvo Sottile. I temi della puntata sono le novità sul delitto di Garlasco, il giallo della ricina e la morte di Noemi Impellizzeri.

Di cosa si parla su Garlasco a Ore 14 Sera?

Si parla della chiusura delle indagini della Procura di Pavia, del lavoro del Ris, della possibile revisione del processo ad Alberto Stasi e di Andrea Sempio, che va verso il rinvio a giudizio. Il medico legale Vittorio Fineschi mostrerà prove empiriche sul lavoro del Ris.

Chi sono gli ospiti di Ore 14 Sera del 1° ottobre?

In studio ci sono, tra gli altri, i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo e Barbara Alberti, la criminologa Barbara Fabbroni, il legale di Alberto Stasi Antonio De Rensis, il generale Luciano Garofano e il professore di Medicina legale Vittorio Fineschi.