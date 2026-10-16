L'Italia prova a rilanciare l'ora legale permanente. Giovedì 15 ottobre 2026 alla Camera è stata presentata una risoluzione che impegna il governo a chiedere all'Unione europea di chiudere il negoziato sull'abolizione del cambio dell'ora. Per adesso il calendario resta lo stesso: domenica 25 ottobre alle 3 le lancette tornano alle 2.

Cosa chiede la risoluzione

Il testo porta la firma di Andrea Barabotti, deputato della Lega che ha promosso l'indagine conoscitiva nella X Commissione Attività produttive. La risoluzione è stata presentata in conferenza stampa insieme alla Società Italiana di Medicina Ambientale e a Consumerismo No Profit, promotori della petizione "Ora legale per sempre" su Change.org, che ha raccolto quasi 360mila firme.

Al governo il documento chiede tre cose:

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promuovere nelle sedi europee la ripresa e la conclusione del negoziato sulla proposta COM(2018) 639, sostenendo l'ora legale tutto l'anno per l'Italia;

trasmettere alla Commissione europea i risultati dell'indagine della Camera;

appoggiare, se utile, una sperimentazione europea dell'ora legale permanente con la partecipazione dell'Italia, dopo aver definito una base giuridica e un sistema di monitoraggio.

La risoluzione è stata presentata, ma per diventare un impegno formale deve ancora essere discussa e votata.

Cosa ha concluso l'indagine della Camera

L'indagine conoscitiva è partita a marzo. In sette mesi la commissione ha ascoltato Terna, medici del sonno, associazioni di categoria, sindacati ed esperti. Il 1° ottobre la commissione ha approvato all'unanimità il documento conclusivo.

La conclusione è netta su un punto: il doppio cambio stagionale va superato, per i disagi alla salute e all'organizzazione della vita quotidiana nei giorni successivi al passaggio. Sulla scelta tra ora legale e ora solare tutto l'anno, la commissione resta prudente e chiede una valutazione separata degli effetti energetici, sanitari, sociali e produttivi delle due opzioni. Per questo propone anche una sperimentazione dell'ora legale di almeno un ciclo stagionale completo, con indicatori fissati prima di partire.

Quanto si risparmierebbe

Secondo Terna, con l'ora legale in vigore da fine marzo a fine ottobre l'Italia risparmia nel 2026 circa 302 milioni di kWh. Il valore corrisponde ai consumi annui di oltre 115mila famiglie e a circa 80 milioni di euro, con 142mila tonnellate di CO2 non emesse.

Tenere l'ora legale anche d'inverno aggiungerebbe altri 160 milioni di kWh, per un totale di circa 462 milioni e un beneficio stimato intorno ai 120 milioni di euro. Si tratta di circa lo 0,15% della domanda elettrica nazionale. Il vantaggio si è ridotto negli anni, soprattutto per la diffusione dei LED: dal 2004 al 2025 l'ora legale ha fatto risparmiare in tutto oltre 12 miliardi di kWh, circa 2,3 miliardi di euro.

Chi è a favore e chi frena

Commercio, ristorazione e turismo chiedono l'ora legale tutto l'anno: più luce nel tardo pomeriggio vuol dire più persone in giro, più acquisti e più sicurezza in strada. La SIMA cita uno studio secondo cui l'ora legale permanente ridurrebbe fino al 13% le morti di pedoni nelle fasce del mattino presto e della sera.

Le società di medicina del sonno indicano invece l'ora solare permanente come la scelta più rispettosa dei ritmi circadiani, perché la luce del mattino aiuta l'orologio biologico a sincronizzarsi. I sindacati chiedono garanzie: più luce la sera non deve trasformarsi in giornate di lavoro più lunghe.

Le mattine d'inverno al buio

Il prezzo dell'ora legale permanente si pagherebbe a dicembre. Al solstizio d'inverno il sole sorgerebbe intorno alle 9.04 a Torino, alle 9 a Milano, alle 8.34 a Roma e alle 8.23 a Napoli. Studenti e lavoratori comincerebbero la giornata con il buio, e nel Nord gli impianti sciistici e i cantieri perderebbero un'ora di luce al mattino.

Perché decide l'Europa

L'Italia non può muoversi da sola. Le date del cambio sono fissate dalla direttiva 2000/84/CE, che coordina il passaggio in tutta l'Unione per non creare problemi a trasporti e scambi tra Paesi vicini.

Nel 2018 la Commissione europea ha proposto di abolire il cambio stagionale dopo una consultazione pubblica con 4,6 milioni di risposte, l'84% delle quali favorevoli. Nel marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione. Da allora il Consiglio, dove siedono i governi, non ha mai trovato un accordo, e la riforma è ferma da sette anni.

Quando cambia l'ora nel 2026

L'ora solare torna nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026: alle 3 si spostano le lancette indietro alle 2, e si dorme un'ora in più. Smartphone e computer si aggiornano da soli. L'ora legale tornerà, salvo novità, domenica 28 marzo 2027.

Domande frequenti

Quando torna l'ora solare nel 2026?

L'ora solare torna nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026. Alle 3 le lancette vanno spostate indietro alle 2, e si dorme un'ora in più. Smartphone, computer e dispositivi connessi si aggiornano in automatico. Secondo il calendario attuale, l'ora legale tornerà domenica 28 marzo 2027.

L'Italia avrà l'ora legale permanente?

Non ancora. Il 15 ottobre 2026 alla Camera è stata presentata una risoluzione firmata da Andrea Barabotti che chiede al governo di riaprire il negoziato europeo sull'abolizione del cambio dell'ora. Le date sono fissate da una direttiva Ue, e la riforma proposta nel 2018 è ferma al Consiglio dei governi europei.

Quanto si risparmia con l'ora legale permanente?

Secondo Terna l'ora legale da marzo a ottobre fa risparmiare nel 2026 circa 302 milioni di kWh, pari a circa 80 milioni di euro. Estenderla a tutto l'anno aggiungerebbe 160 milioni di kWh, per un totale di 462 milioni e un beneficio stimato intorno ai 120 milioni di euro.

Quali sono gli svantaggi dell'ora legale tutto l'anno?

Con l'ora legale tutto l'anno le mattine d'inverno sarebbero più buie: al solstizio il sole sorgerebbe verso le 9 a Milano e le 8.34 a Roma. Le società di medicina del sonno preferiscono l'ora solare permanente, più coerente con i ritmi circadiani. Agricoltura, cantieri e turismo invernale perderebbero luce al mattino.