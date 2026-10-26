Il nuovo crossover del gruppo Chery nasce per chi è cresciuto senza perdere curiosità e spirito d'avventura. Uno stile ispirato ai robot, un abitacolo da astronave, 39 vani portaoggetti, il tetto per surf e campeggio e un'auto che capisce cosa le chiedi.

Omoda X è il nuovo SUV pensato per chi non vuole annoiarsi. Presentato in anteprima mondiale il 20 ottobre 2026, è il primo «Cross Off-Road Vehicle» del marchio: un'auto che unisce la praticità di un SUV, la voglia di avventura di un fuoristrada e il carattere di una sportiva. Con un karaoke a bordo e piccoli compagni robot.

Per chi è: lo spirito «Adult Rebellion»

Omoda X è pensata per persone cresciute in esperienza e sicurezza di sé, che hanno conservato curiosità, individualità e un pizzico di spirito ribelle. Il marchio lo chiama «Adult Rebellion»: la libertà di scegliere il proprio stile di vita con maturità e indipendenza, perché la vita non deve seguire un unico percorso.

Il motto è «Don't play bored»: in ogni fase della vita mantenere il proprio stile, cercare nuove esperienze ed esprimere la propria personalità. Lo slogan dell'auto riassume tutto: «Own my edge. I'm X».

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Lo stile: un robot su quattro ruote

Il design si ispira ai robot guerrieri della cultura mecha e ai velivoli futuristici. Spalle larghe e vita stretta, linee nette e superfici scolpite danno all'auto un aspetto possente ma sportivo, lontano dalla massa dei fuoristrada tradizionali.

All'accensione le luci anteriori evocano un robot che si attiva, mentre dietro i fari si ispirano all'energia di un fulmine.

Dentro come in un'astronave

L'abitacolo ricorda la plancia di comando di un'astronave o l'interno di un caccia futuristico. La plancia a doppia ala avvolge chi guida, un grande tunnel centrale sospeso a forma di X si allunga dal bracciolo e due schermi, da 10,25 e 13,2 pollici, gestiscono guida e intrattenimento. Per le funzioni più usate restano però pulsanti e manopole, per non distrarsi alla guida.

Pronta per surf, campeggio e weekend fuori porta

Omoda X è fatta per uscire dalla città. Con 200 mm di altezza da terra affronta sterrati e strade sconnesse e può attraversare guadi oltre i 70 centimetri. Sul tetto porta fino a 75 kg di attrezzatura, dalla tavola da surf al portapacchi per il campeggio, e può trainare fino a 1.800 kg.

Dentro ci sono 39 vani portaoggetti, per tenere in ordine tutto quello che serve nei viaggi lunghi e nelle giornate all'aria aperta.

Vedere al buio

Per i viaggi di notte c'è una visione termica che riconosce ostacoli e pericoli fino a 90 metri di distanza, utile su strade sconosciute, nella nebbia o fuori dai centri abitati.

Karaoke a bordo senza microfoni

Tra le idee più curiose c'è Open Mic, il karaoke integrato: non servono microfoni, basta toccare un'icona sullo schermo. Quattro zone di captazione audio permettono a tutti i passeggeri di cantare dal proprio posto, trasformando l'abitacolo in una piccola sala musicale per le gite in compagnia.

I Mecha Pets, piccoli compagni robot

E poi ci sono i Mecha Pets, accessori interattivi a forma di piccoli robot da fissare con un magnete nell'abitacolo. Grazie alla tecnologia NFC dialogano con il sistema di bordo per esperienze di gioco, rendendo l'auto ancora più personale.

Un'auto che ti capisce

Con Omoda X non serve pronunciare parole di attivazione o comandi complicati: l'auto comprende le espressioni naturali e le richieste di chi è a bordo. L'idea del marchio è semplice: non sei più tu ad adattarti all'auto, è l'auto ad adattarsi a te.

Ibrida, plug-in o elettrica

Omoda X è lunga poco meno di cinque metri e sarà proposta ibrida, plug-in ed elettrica, anche con trazione integrale. Prezzi, allestimenti e arrivo nei singoli mercati saranno annunciati più avanti.

Domande frequenti

Cos'è la Omoda X?

La Omoda X è il nuovo SUV del marchio Omoda, presentato il 20 ottobre 2026 come primo «Cross Off-Road Vehicle»: unisce la praticità di un SUV, le capacità di un fuoristrada e il carattere di una sportiva. Ha uno stile ispirato ai robot, karaoke a bordo e sarà ibrida, plug-in ed elettrica.

Cosa sono i Mecha Pets della Omoda X?

I Mecha Pets sono piccoli accessori interattivi a forma di robot che si fissano con un magnete nell'abitacolo della Omoda X. Grazie alla tecnologia NFC dialogano con il sistema di bordo per esperienze di gioco e rendono l'auto più personale, insieme al karaoke Open Mic senza microfoni.