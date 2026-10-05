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La Festa delle Offerte Prime, il Prime Day d'autunno di Amazon, si tiene martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026. Le offerte partono un minuto dopo la mezzanotte del 6 e restano attive per tutta la giornata del 7. Per accedervi ti serve un abbonamento Amazon Prime: se non ce l'hai, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e disdirla prima del rinnovo.

I televisori sono tra gli acquisti in cui lo sconto pesa di più in valore assoluto. Qui trovi sei serie di tv per fasce di spesa diverse, più un accessorio. Non riportiamo prezzi: cambiano di ora in ora e da un formato all'altro. Apri il link, scegli i pollici che ti servono e confronta il prezzo del momento con il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che Amazon indica accanto allo sconto.

Prima di scegliere: tre controlli

Misura la distanza tra divano e parete: più sei lontano, più pollici puoi gestire. Se giochi con una console recente, cerca porte HDMI 2.1 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. In Italia il digitale terrestre usa lo standard DVB-T2 con codifica HEVC Main10: controlla che il televisore lo supporti, così non resti senza canali alla prossima migrazione.

Fascia alta con OLED: LG OLED evo serie C

La serie C di LG è il riferimento per chi vuole un OLED senza arrivare ai modelli di punta. I pixel si accendono uno per uno, quindi neri profondi e contrasto ottimo anche in stanze buie. Va bene per film e giochi. Ogni anno esce una nuova generazione: quella precedente, durante gli eventi Amazon, spesso è l'affare migliore.

Consigliato LG OLED evo serie C OLED per film e giochi, con porte adatte alle console recenti Vedi su Amazon →

Per salotti luminosi: Samsung Neo QLED

I Neo QLED usano una retroilluminazione con mini LED che arriva a una luminosità alta. Se il televisore sta davanti a una finestra, reggono meglio gli ambienti pieni di luce. Il sistema operativo Tizen ha le principali app di streaming. Controlla nella scheda la serie esatta, perché sotto lo stesso nome Samsung vende modelli di fasce diverse.

Consigliato Samsung Neo QLED Mini LED molto luminosi, adatti a stanze con tanta luce naturale Vedi su Amazon →

Per chi cura l'immagine: Sony Bravia

I Bravia di Sony puntano sull'elaborazione dell'immagine e sul movimento fluido, utili nello sport. Usano Google TV, con molte app e il comando vocale. Se hai una PlayStation, alcune funzioni di gioco sono pensate per lavorare insieme alla console. Verifica il tipo di pannello nella scheda: Sony vende Bravia OLED, mini LED e LED.

Consigliato Sony Bravia Immagine curata e Google TV, con funzioni dedicate a PlayStation Vedi su Amazon →

Luce dietro lo schermo: Philips Ambilight

L'Ambilight proietta sulla parete luci colorate che seguono le immagini. Rende la visione più comoda al buio e allarga la percezione dello schermo. Funziona meglio con il televisore vicino a una parete chiara. Philips lo offre su OLED e LED: scegli prima la tecnologia del pannello, poi il formato.

Consigliato Philips Ambilight Luci sulla parete che seguono le immagini, piacevoli al buio Vedi su Amazon →

Grandi formati a prezzo medio: TCL QLED

TCL è il marchio da guardare se vuoi uno schermo grande senza spendere da fascia alta. I QLED con Google TV coprono formati fino ai pollici più grandi. Leggi bene la scheda su frequenza e porte HDMI, perché tra i modelli economici e quelli di fascia media cambiano molto. È una scelta sensata per una seconda tv o per chi guarda soprattutto streaming.

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Alternativa di fascia media: Hisense

Hisense propone tv LED, QLED e mini LED con il sistema operativo VIDAA. Le app principali ci sono, ma il catalogo è più piccolo di Google TV. Se usi app meno diffuse, controlla che siano disponibili oppure abbina una chiavetta streaming. Sui formati medi Hisense è spesso tra i marchi più scontati.

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Accessorio: staffa a parete

Se appendi il televisore, controlla lo standard VESA sul retro e il peso massimo supportato dalla staffa. Le staffe orientabili costano di più ma ti fanno girare lo schermo verso la cucina o il divano.

Consigliato Staffa tv orientabile Da scegliere in base allo standard VESA e al peso del televisore Vedi su Amazon →

Come non sbagliare durante i due giorni

Prima del 6 ottobre misura parete, mobile e distanza dal divano. Durante l'evento guarda il prezzo dei pollici che ti servono e leggi l'anno o la serie del modello. Verifica il venditore e i tempi di consegna, perché i grandi formati arrivano con corriere dedicato.