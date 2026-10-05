Migliori offerte smartphone e smartwatch della Festa delle Offerte Prime del 6-7 ottobre 2026
Telefono e orologio si cambiano ogni pochi anni: conta la generazione, la memoria e quanto a lungo arriveranno gli aggiornamenti.
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La Festa delle Offerte Prime, il Prime Day d'autunno di Amazon, si tiene martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026. Le offerte partono un minuto dopo la mezzanotte del 6 e restano attive per tutta la giornata del 7. Per accedervi ti serve un abbonamento Amazon Prime: se non ce l'hai, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e disdirla prima del rinnovo.
Qui trovi quattro famiglie di smartphone e tre di smartwatch, per fasce di spesa diverse. Non riportiamo prezzi: cambiano di ora in ora e da una memoria all'altra. Apri il link, scegli la configurazione che ti serve e confronta il prezzo del momento con il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che Amazon indica accanto allo sconto.
Prima di scegliere uno smartphone
Guarda tre cose. La memoria interna: le foto e le app occupano più di quanto pensi, e in molti modelli non puoi aggiungere una scheda. Gli anni di aggiornamenti promessi dal produttore, che decidono quanto a lungo il telefono resterà sicuro. La versione venduta: preferisci quella europea, con garanzia italiana e caricabatterie compatibile.
Android di fascia alta: Samsung Galaxy serie S
La serie S è la proposta di punta di Samsung, con fotocamere complete e schermi luminosi. Samsung garantisce molti anni di aggiornamenti sui modelli recenti. Quando esce una nuova generazione, quella precedente scende di prezzo e durante gli eventi Amazon è spesso la scelta più conveniente. Controlla nel nome la sigla del modello e la memoria.
Per chi resta su Apple: iPhone
Su Amazon trovi gli iPhone venduti da Amazon stesso, con garanzia Apple. Gli sconti sono più contenuti rispetto ad Android e riguardano di solito i modelli non più recenti. Scegli la memoria guardando lo spazio che usi oggi sul tuo telefono, e aggiungi margine. Verifica che il venditore sia Amazon e che il prodotto sia nuovo e non ricondizionato.
Android pulito: Google Pixel
I Pixel hanno Android senza personalizzazioni, aggiornamenti rapidi e fotocamere molto curate nell'elaborazione. Google garantisce un lungo periodo di aggiornamenti sui modelli recenti. La serie "a" costa meno e mantiene buona parte delle funzioni fotografiche: è spesso quella con lo sconto più interessante.
Fascia media: Xiaomi Redmi Note
I Redmi Note sono tra gli smartphone più venduti in Italia nella fascia media. Offrono schermi grandi, batterie capienti e ricarica veloce. Gli anni di aggiornamento sono meno rispetto ai modelli di punta: controllali nella scheda o sul sito Xiaomi. Scegli almeno la configurazione con più memoria se lo terrai a lungo.
Smartwatch per iPhone: Apple Watch
L'Apple Watch funziona solo con iPhone. Ci sono due scelte da fare: la misura della cassa in millimetri e la versione solo GPS o con rete cellulare. La versione cellulare ti fa chiamare senza telefono, ma richiede un piano dati compatibile con il tuo operatore. Il modello SE costa meno e copre le funzioni base di salute e notifiche.
Smartwatch Android: Samsung Galaxy Watch
Il Galaxy Watch usa Wear OS e dà il meglio con gli smartphone Samsung, ma funziona anche con altri Android. Non funziona con iPhone. Come per Apple, scegli la misura e la versione con o senza rete cellulare. Controlla l'autonomia: con le funzioni attive va ricaricato spesso.
Autonomia lunga: Amazfit
Gli Amazfit funzionano con Android e iPhone e durano molti giorni con una ricarica. Hanno meno app di terze parti rispetto ad Apple e Samsung, ma coprono sport, sonno e notifiche. Sono la scelta giusta se odi ricaricare l'orologio ogni sera.
Come non sbagliare durante i due giorni
Annota prima del 6 ottobre quanta memoria usi e quale telefono hai, se compri un orologio. Leggi il nome completo del modello per riconoscere la generazione. Compra da Amazon o da venditori ufficiali e diffida delle versioni d'importazione senza garanzia italiana.
Garanzia e trasferimento dati
Sugli smartphone nuovi hai due anni di garanzia legale e, se venduti da Amazon, di norma 30 giorni per il reso. Prima di spegnere il vecchio telefono fai un backup completo di foto, chat e contatti.