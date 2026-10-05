Telefono e orologio si cambiano ogni pochi anni: conta la generazione, la memoria e quanto a lungo arriveranno gli aggiornamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: se acquisti tramite questi link, Lifestyleblog.it riceve una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te.

La Festa delle Offerte Prime, il Prime Day d'autunno di Amazon, si tiene martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026. Le offerte partono un minuto dopo la mezzanotte del 6 e restano attive per tutta la giornata del 7. Per accedervi ti serve un abbonamento Amazon Prime: se non ce l'hai, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e disdirla prima del rinnovo.

Qui trovi quattro famiglie di smartphone e tre di smartwatch, per fasce di spesa diverse. Non riportiamo prezzi: cambiano di ora in ora e da una memoria all'altra. Apri il link, scegli la configurazione che ti serve e confronta il prezzo del momento con il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che Amazon indica accanto allo sconto.

Prima di scegliere uno smartphone

Guarda tre cose. La memoria interna: le foto e le app occupano più di quanto pensi, e in molti modelli non puoi aggiungere una scheda. Gli anni di aggiornamenti promessi dal produttore, che decidono quanto a lungo il telefono resterà sicuro. La versione venduta: preferisci quella europea, con garanzia italiana e caricabatterie compatibile.

Android di fascia alta: Samsung Galaxy serie S

La serie S è la proposta di punta di Samsung, con fotocamere complete e schermi luminosi. Samsung garantisce molti anni di aggiornamenti sui modelli recenti. Quando esce una nuova generazione, quella precedente scende di prezzo e durante gli eventi Amazon è spesso la scelta più conveniente. Controlla nel nome la sigla del modello e la memoria.

Consigliato Samsung Galaxy serie S Android di punta con aggiornamenti lunghi, conveniente nella generazione precedente Vedi su Amazon →

Per chi resta su Apple: iPhone

Su Amazon trovi gli iPhone venduti da Amazon stesso, con garanzia Apple. Gli sconti sono più contenuti rispetto ad Android e riguardano di solito i modelli non più recenti. Scegli la memoria guardando lo spazio che usi oggi sul tuo telefono, e aggiungi margine. Verifica che il venditore sia Amazon e che il prodotto sia nuovo e non ricondizionato.

Consigliato Apple iPhone Da comprare venduto da Amazon, scegliendo la memoria con margine Vedi su Amazon →

Android pulito: Google Pixel

I Pixel hanno Android senza personalizzazioni, aggiornamenti rapidi e fotocamere molto curate nell'elaborazione. Google garantisce un lungo periodo di aggiornamenti sui modelli recenti. La serie "a" costa meno e mantiene buona parte delle funzioni fotografiche: è spesso quella con lo sconto più interessante.

Consigliato Google Pixel Android puro con aggiornamenti rapidi e ottime foto Vedi su Amazon →

Fascia media: Xiaomi Redmi Note

I Redmi Note sono tra gli smartphone più venduti in Italia nella fascia media. Offrono schermi grandi, batterie capienti e ricarica veloce. Gli anni di aggiornamento sono meno rispetto ai modelli di punta: controllali nella scheda o sul sito Xiaomi. Scegli almeno la configurazione con più memoria se lo terrai a lungo.

Consigliato Xiaomi Redmi Note Fascia media con batteria capiente e ricarica veloce Vedi su Amazon →

Smartwatch per iPhone: Apple Watch

L'Apple Watch funziona solo con iPhone. Ci sono due scelte da fare: la misura della cassa in millimetri e la versione solo GPS o con rete cellulare. La versione cellulare ti fa chiamare senza telefono, ma richiede un piano dati compatibile con il tuo operatore. Il modello SE costa meno e copre le funzioni base di salute e notifiche.

Consigliato Apple Watch Lo smartwatch per chi usa iPhone, in versione GPS o cellulare Vedi su Amazon →

Smartwatch Android: Samsung Galaxy Watch

Il Galaxy Watch usa Wear OS e dà il meglio con gli smartphone Samsung, ma funziona anche con altri Android. Non funziona con iPhone. Come per Apple, scegli la misura e la versione con o senza rete cellulare. Controlla l'autonomia: con le funzioni attive va ricaricato spesso.

Consigliato Samsung Galaxy Watch Smartwatch Wear OS per Android, al meglio con i telefoni Samsung Vedi su Amazon →

Autonomia lunga: Amazfit

Gli Amazfit funzionano con Android e iPhone e durano molti giorni con una ricarica. Hanno meno app di terze parti rispetto ad Apple e Samsung, ma coprono sport, sonno e notifiche. Sono la scelta giusta se odi ricaricare l'orologio ogni sera.

Consigliato Amazfit Smartwatch compatibile con Android e iPhone e batteria che dura giorni Vedi su Amazon →

Come non sbagliare durante i due giorni

Annota prima del 6 ottobre quanta memoria usi e quale telefono hai, se compri un orologio. Leggi il nome completo del modello per riconoscere la generazione. Compra da Amazon o da venditori ufficiali e diffida delle versioni d'importazione senza garanzia italiana.

Garanzia e trasferimento dati

Sugli smartphone nuovi hai due anni di garanzia legale e, se venduti da Amazon, di norma 30 giorni per il reso. Prima di spegnere il vecchio telefono fai un backup completo di foto, chat e contatti.