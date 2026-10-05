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La Festa delle Offerte Prime, il Prime Day d'autunno di Amazon, si tiene martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026. Le offerte partono un minuto dopo la mezzanotte del 6 e restano attive per tutta la giornata del 7. Per accedervi ti serve un abbonamento Amazon Prime: se non ce l'hai, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e disdirla prima del rinnovo.

I piccoli elettrodomestici sono tra le categorie più scontate durante gli eventi Amazon. Qui ne trovi sette, scelti tra i modelli più venduti. Non riportiamo prezzi, perché cambiano di ora in ora: apri il link di ogni prodotto per vedere quello del momento e confrontalo con il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che Amazon indica accanto allo sconto.

Friggitrice ad aria: Ninja Foodi Dual Zone

La Dual Zone ha due cestelli indipendenti: cuoci il secondo e il contorno a temperature diverse e la funzione di sincronizzazione li fa finire insieme. Ninja la vende in più capacità, quindi guarda i litri totali e quelli del singolo cestello. Per due persone basta il formato più piccolo, per una famiglia serve quello grande. Misura il piano di lavoro: questa friggitrice è larga.

Consigliato Ninja Foodi Dual Zone Due cestelli indipendenti per cuocere secondo e contorno nello stesso momento Vedi su Amazon →

Macchina da caffè superautomatica: De'Longhi Magnifica S

La Magnifica S macina i chicchi al momento ed è uno dei modelli d'ingresso più diffusi tra le superautomatiche. Ha la lancia vapore manuale per il cappuccino: se vuoi il latte montato con un tasto, ti serve un modello superiore. Considera la manutenzione. Va decalcificata con regolarità e il gruppo infusore si estrae per la pulizia.

Consigliato De'Longhi Magnifica S Caffè in chicchi macinato al momento, con lancia vapore per il cappuccino Vedi su Amazon →

Macchina a capsule: Nespresso Vertuo

Le Vertuo leggono un codice sulla capsula e regolano l'estrazione in base al formato, dall'espresso alla tazza grande. Il limite è che accettano solo capsule Vertuo, con poca scelta di compatibili. Prima di comprare fai una stima di quante capsule usi in un mese: il costo della macchina diventa marginale in poco tempo.

Consigliato Nespresso Vertuo Capsule con estrazione automatica per ogni formato, dall'espresso alla tazza lunga Vedi su Amazon →

Planetaria: KitchenAid Artisan

L'Artisan è la planetaria che compri una volta e tieni per anni. La ciotola standard da 4,8 litri regge impasti per una famiglia. Gli accessori extra, come sfogliatrice o tritacarne, si comprano a parte e durante l'evento possono finire in offerta anche loro. Pesa parecchio: scegli un posto fisso sul piano, perché spostarla ogni volta stanca.

Consigliato KitchenAid Artisan Planetaria robusta con ciotola da 4,8 litri e accessori acquistabili a parte Vedi su Amazon →

Multicooker: Moulinex Cookeo

Il Cookeo è una pentola a pressione elettrica con ricette guidate sul display. Prepara risotti, spezzatini e legumi in meno tempo rispetto al fornello. Verifica la capacità della vasca e se la versione in offerta ha la connessione all'app: le ricette precaricate cambiano tra i modelli. La vasca va in lavastoviglie, la guarnizione del coperchio no.

Consigliato Moulinex Cookeo Pentola a pressione elettrica con ricette guidate passo passo Vedi su Amazon →

Frullatore a immersione: Braun MultiQuick

Il frullatore a immersione è l'elettrodomestico che usi più spesso dopo la macchina del caffè. Nei MultiQuick conta la dotazione: tritatutto, frusta e bicchiere graduato cambiano da modello a modello. Preferisci il gambo in metallo, che resiste alle zuppe bollenti. Leggi nel nome il numero della serie per confrontare versioni simili.

Consigliato Braun MultiQuick Frullatore a immersione da scegliere in base agli accessori inclusi Vedi su Amazon →

Bollitore: Smeg anni '50

Il bollitore Smeg porta l'acqua a ebollizione in pochi minuti e si spegne da solo. Esiste anche una versione con temperatura regolabile, utile per tè verde e tisane. Controlla capacità e colore, perché l'offerta spesso riguarda solo alcune tinte. Se hai acqua dura, il filtro anticalcare removibile ti fa durare di più l'apparecchio.

Consigliato Bollitore Smeg Design anni '50 e versione con temperatura regolabile per tè e tisane Vedi su Amazon →

Come non sbagliare durante i due giorni

Prima di comprare misura lo spazio sul piano e sotto i pensili. Calcola i costi ricorrenti: capsule, decalcificanti, filtri. Guarda il venditore e il codice esatto del modello, perché lo stesso nome commerciale copre versioni con accessori diversi.

Garanzia e consumi

Sui piccoli elettrodomestici nuovi hai due anni di garanzia legale, e sui prodotti venduti da Amazon di norma 30 giorni per il reso. Prova subito l'apparecchio appena arriva, così eventuali difetti emergono entro la finestra di reso. Prima del 6 ottobre salva i modelli che ti interessano nella lista dei desideri: Amazon offre anche una Guida alle Offerte personalizzata che segnala quando un prodotto seguito va in promozione. Guarda anche la potenza in watt se in casa hai un contatore da 3 kW e usi più elettrodomestici insieme.