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La Festa delle Offerte Prime, il Prime Day d'autunno di Amazon, si tiene martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026. Le offerte partono un minuto dopo la mezzanotte del 6 e restano attive per tutta la giornata del 7. Per accedervi ti serve un abbonamento Amazon Prime: se non ce l'hai, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e disdirla prima del rinnovo.

Qui trovi cinque computer per usi diversi e due accessori che migliorano il lavoro di tutti i giorni. Non riportiamo prezzi: cambiano di ora in ora e da una configurazione all'altra. Apri il link, scegli la versione che ti serve e confronta il prezzo del momento con il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che Amazon indica accanto allo sconto.

Prima di scegliere un portatile

Punta su almeno 16 GB di RAM: con meno, il computer rallenta in fretta quando apri più programmi insieme. Preferisci un SSD da 512 GB se tieni foto e documenti sul disco. Controlla il layout della tastiera: su Amazon.it alcuni venditori propongono modelli con tastiera straniera, senza lettere accentate. Per i pc Windows verifica che abbiano Windows 11, perché il supporto a Windows 10 è terminato a ottobre 2025.

Per studio e lavoro leggero: Apple MacBook Air

Il MacBook Air è sottile, silenzioso e ha una batteria che regge una giornata di lavoro. Con i chip Apple gestisce bene anche fotoritocco e montaggi video leggeri. La RAM non si espande dopo l'acquisto, quindi scegli subito la configurazione giusta. Durante gli eventi Amazon il modello della generazione precedente ha spesso gli sconti più alti.

Consigliato Apple MacBook Air Portatile leggero e silenzioso con batteria per una giornata intera Vedi su Amazon →

Windows di fascia media: Lenovo IdeaPad Slim 5

L'IdeaPad Slim 5 copre lavoro d'ufficio, studio e streaming con un corpo sottile. Lenovo lo vende con processori Intel o AMD e diverse misure di schermo. Leggi la scheda per RAM, SSD e tipo di display: le configurazioni cambiano molto a parità di nome. È una scelta solida se cerchi un portatile Windows senza spendere da fascia alta.

Consigliato Lenovo IdeaPad Slim 5 Portatile Windows sottile per studio e lavoro, in più configurazioni Vedi su Amazon →

Ultraleggero Windows: ASUS Zenbook 14

Lo Zenbook 14 pesa poco e in molte versioni ha uno schermo OLED con colori accesi. Va bene per chi si sposta spesso e lavora fuori casa. Controlla le porte: i portatili sottili hanno pochi attacchi e potresti dover comprare un adattatore. Guarda anche se lo schermo è lucido, che riflette di più la luce.

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Per giocare: Acer Nitro

La serie Nitro di Acer è l'ingresso nel mondo dei portatili da gaming. Conta la scheda video dedicata: il nome del modello GPU nella scheda ti dice quanto potrai spingere i giochi recenti. Questi portatili pesano di più, scaldano e consumano batteria in fretta. Se giochi sempre alla scrivania, valuta anche un fisso.

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Fisso compatto: Apple Mac mini

Il Mac mini è un computer da scrivania grande come una scatola da scarpe bassa. Lo colleghi al monitor, alla tastiera e al mouse che hai già. È silenzioso e consuma poco. Ricorda che monitor, tastiera e mouse non sono inclusi, e che anche qui RAM e SSD si scelgono al momento dell'acquisto.

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Mouse: Logitech MX Master 3S

L'MX Master 3S è un mouse ergonomico con rotella veloce e tasti programmabili. Si collega a più computer e passa da uno all'altro con un pulsante. I clic sono silenziosi, utili in ufficio. Non è adatto ai mancini, perché la forma è pensata per la mano destra.

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Spazio extra: Samsung SSD T7

Se il portatile ha poca memoria, un SSD esterno è la soluzione più rapida. Il T7 è piccolo, veloce e regge bene backup e archivi di foto. Controlla che il cavo incluso vada bene per le porte del tuo computer.

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Come non sbagliare durante i due giorni

Prima del 6 ottobre scrivi cosa farai con il computer e quanta memoria usi oggi. Durante l'evento confronta configurazioni con lo stesso nome commerciale riga per riga. Controlla tastiera italiana, sistema operativo e venditore prima di aggiungere al carrello.

Garanzia e reso

Sui computer venduti da Amazon hai di norma 30 giorni per il reso e due anni di garanzia legale. Appena arriva il portatile, controlla schermo, tastiera e porte, così eventuali difetti emergono subito.