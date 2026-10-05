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La Festa delle Offerte Prime, il Prime Day d'autunno di Amazon, si tiene martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026. Le offerte partono un minuto dopo la mezzanotte del 6 e restano attive per tutta la giornata del 7. Per accedervi ti serve un abbonamento Amazon Prime: se non ce l'hai, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e disdirla prima del rinnovo.

In questa guida trovi sette prodotti per la casa e la cucina che durante gli eventi Amazon finiscono spesso in offerta. Non riportiamo prezzi: cambiano di ora in ora e le offerte lampo possono esaurirsi in pochi minuti. Apri il link di ogni prodotto per il prezzo del momento e confrontalo con il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che Amazon mostra accanto a ogni sconto.

Robot aspirapolvere: Roborock serie Q

La serie Q di Roborock copre più fasce, dal robot che aspira e basta ai modelli con lavaggio dei pavimenti e base di svuotamento automatico. Prima di scegliere, misura lo spazio sotto divani e letti e confrontalo con l'altezza del robot. Poi guarda i consumabili: sacchetti della base, spazzole e panni hanno un costo che si ripete ogni anno. La mappatura laser serve se hai più stanze e vuoi escluderne alcune dalla pulizia.

Consigliato Roborock serie Q Robot con mappatura delle stanze e versioni con base di svuotamento automatico Vedi su Amazon →

Scopa elettrica senza fili: Dyson V15 Detect

Il V15 Detect ha un sensore che conta le particelle aspirate e una testina con luce che illumina la polvere sul pavimento. L'autonomia dichiarata vale in modalità minima: alla massima potenza scende di molto. La batteria si sgancia e si sostituisce, quindi puoi allungare la vita dell'apparecchio senza cambiarlo. Controlla quali accessori trovi nella confezione, perché le versioni in vendita non sono tutte uguali.

Consigliato Dyson V15 Detect Scopa senza fili con batteria sostituibile e testina che evidenzia la polvere Vedi su Amazon →

Pentole salvaspazio: Tefal Ingenio

Le Ingenio hanno il manico removibile: le impili una dentro l'altra e passano dal fornello al forno e al frigo. Sono comode se hai una cucina piccola o pochi pensili. Il punto da verificare è il fondo: non tutte le linee Ingenio funzionano sull'induzione, e la scheda lo indica. Guarda anche quanti manici sono inclusi nel set, perché a volte ne trovi uno solo.

Consigliato Tefal Ingenio Set impilabile con manico staccabile, per cucine con poco spazio Vedi su Amazon →

Pentole in acciaio: Lagostina

L'acciaio inox dura decenni e non teme graffi da utensili metallici. Lagostina è il riferimento italiano in questa fascia. Se cucini su induzione, cerca nella descrizione il fondo compatibile e il simbolo della spirale. Valuta i set solo se ti servono davvero tutti i pezzi: spesso una casseruola e una padella singole in offerta valgono più di un kit con elementi che resteranno nel mobile.

Consigliato Pentole Lagostina in acciaio Acciaio inox che dura anni, da scegliere con fondo adatto al tuo piano cottura Vedi su Amazon →

Acqua filtrata: Brita Marella

La caraffa costa poco, il filtro è la spesa che conta. Brita indica di sostituire il filtro Maxtra Pro circa ogni quattro settimane, quindi durante l'evento conviene cercare le confezioni con più filtri inclusi. Controlla la capacità: la Marella esiste anche in versione XL, utile se in casa siete in tanti. Verifica che la caraffa entri nella porta del tuo frigorifero.

Consigliato Brita Marella Caraffa filtrante da comprare in bundle con più filtri di ricambio Vedi su Amazon →

Pulizia dei pavimenti: Vileda Turbo

Il Turbo ha un secchio con pedale che strizza il mocio senza bagnarti le mani. È un acquisto piccolo che durante gli eventi trovi spesso in confezione con panni di ricambio. Il panno si cambia ogni pochi mesi: verifica che il ricambio in vendita sia quello giusto per la tua versione, perché Vileda ha più modelli di testina.

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Coltelli da cucina: Victorinox Swiss Classic

I Victorinox hanno lame affilate e manici antiscivolo, e costano meno dei coltelli forgiati. Se cucini spesso, ti bastano due pezzi: uno da cuoco e uno spelucchino. Leggi le indicazioni sul lavaggio: per mantenere il filo conviene lavarli a mano. Diffida dei set da dieci coltelli con ceppo: metà dei pezzi non li userai.

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Come non sbagliare durante i due giorni

Prima del 6 ottobre misura gli spazi: sotto i mobili per il robot, nel frigo per la caraffa, nei pensili per le pentole. Sui prodotti con consumabili fai il conto di un anno di ricambi. Controlla sempre il venditore e il nome esatto del modello, perché versioni diverse dello stesso prodotto compaiono una accanto all'altra.