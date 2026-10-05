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La Festa delle Offerte Prime, il Prime Day d'autunno di Amazon, si tiene martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2026. Le offerte partono un minuto dopo la mezzanotte del 6 e restano attive per tutta la giornata del 7. Per accedervi ti serve un abbonamento Amazon Prime: se non ce l'hai, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e disdirla prima del rinnovo.

Qui trovi sette prodotti beauty e per la cura della persona che durante gli eventi Amazon finiscono spesso in offerta. Non riportiamo prezzi, perché cambiano di ora in ora e alcune offerte lampo durano poco. Apri il link di ogni prodotto e guarda il prezzo del momento. Accanto a ogni sconto Amazon indica il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: è quello il riferimento da usare per capire se l'affare è reale.

Styling dei capelli: Dyson Airwrap

L'Airwrap asciuga e modella con lo stesso corpo motore, cambiando gli accessori. Dyson ne vende più versioni, con set di beccucci pensati per capelli lisci, mossi o ricci. Prima di comprare controlla nella scheda quali accessori sono inclusi: la stessa base con una dotazione diversa cambia molto l'uso quotidiano. Verifica anche il venditore. Se acquisti da Amazon o dallo store ufficiale Dyson, la garanzia è gestita senza complicazioni.

Consigliato Dyson Airwrap Asciuga e modella con un solo apparecchio, utile per chi ha poco tempo la mattina Vedi su Amazon →

Piastra per capelli: ghd Platinum+

ghd è tra i marchi che Amazon ha indicato per questa edizione, quindi vale la pena seguirlo. La Platinum+ lavora a una temperatura fissa di 185 gradi e regola l'erogazione del calore in base allo spessore della ciocca. Se hai capelli molto sottili o trattati, valuta se una temperatura non regolabile fa per te. Se invece usi la piastra tutti i giorni, la costanza del calore è il suo punto forte.

Consigliato ghd Platinum+ Temperatura costante pensata per chi piastra i capelli ogni giorno Vedi su Amazon →

Epilazione a luce pulsata: Philips Lumea

Un epilatore IPL si ripaga nel tempo, ma funziona solo su alcune combinazioni di pelle e peli. Prima di tutto controlla la tabella dei fototipi nella scheda: la luce pulsata non agisce su peli biondo chiaro, rossi o grigi. Poi guarda gli accessori inclusi. I modelli più completi hanno testine dedicate a viso, ascelle e zona bikini, quelli base ne hanno una sola.

Consigliato Philips Lumea IPL Epilazione a casa con testine dedicate alle diverse zone del corpo Vedi su Amazon →

Spazzolino elettrico: Oral-B iO

La gamma iO va da modelli essenziali a versioni con display, app e più modalità di pulizia. Tutti hanno il sensore di pressione, che ti avvisa quando spingi troppo sulle gengive. Il costo vero, però, sta nelle testine: quelle iO non sono compatibili con gli altri spazzolini Oral-B. Se trovi un bundle con ricambi inclusi, conviene più di uno sconto sul solo manico.

Consigliato Oral-B iO Sensore di pressione e testine magnetiche, da scegliere in base alle funzioni che userai davvero Vedi su Amazon →

Rasoio uomo: Braun Series 9 Pro+

Il Series 9 Pro+ è il rasoio a lamina di punta di Braun e si usa sia a secco sia sotto la doccia. La differenza tra le confezioni sta nella stazione di pulizia. Con la stazione il rasoio si pulisce e si lubrifica da solo, ma devi comprare le cartucce di liquido. Senza, lo sciacqui sotto l'acqua e risparmi sul lungo periodo. Tieni conto anche del prezzo della testina di ricambio, da cambiare dopo un paio d'anni d'uso.

Consigliato Braun Series 9 Pro+ Rasatura profonda, uso wet and dry e versioni con o senza stazione di pulizia Vedi su Amazon →

Barba e rifinitura: Philips OneBlade

Il OneBlade taglia, rifinisce e fa i contorni con una sola lama. È adatto a chi porta la barba corta o di qualche giorno, meno a chi cerca una rasatura a zero. La lama si consuma e va sostituita ogni qualche mese. Le confezioni migliori durante gli eventi Amazon includono lame di ricambio e pettini per diverse lunghezze: controlla la dotazione prima di confrontare i prezzi.

Consigliato Philips OneBlade Taglia e rifinisce la barba corta con una sola lama sostituibile Vedi su Amazon →

Pulizia del viso: Foreo Luna 4

La Luna 4 pulisce il viso con pulsazioni su una superficie in silicone, che non richiede testine di ricambio. Foreo la vende in versioni diverse per tipo di pelle e in formato ridotto da viaggio. Leggi bene il nome del modello nella scheda prima di aggiungerlo al carrello, perché versioni simili compaiono una accanto all'altra. Si collega a un'app, ma funziona anche senza.

Consigliato Foreo Luna 4 Spazzola viso in silicone senza ricambi da comprare, in versioni per ogni tipo di pelle Vedi su Amazon →

Come non sbagliare durante i due giorni

Aggiungi i prodotti alla lista dei desideri prima del 6 ottobre: così vedi subito se il prezzo è sceso. Controlla sempre il venditore e il modello esatto, perché nel beauty le confezioni cambiano per accessori e ricambi più che per il prodotto. Su spazzolini, rasoi e regolabarba fai il conto dei ricambi su due o tre anni: lì si decide se l'offerta conviene.