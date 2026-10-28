Obesità nei cani: cosa dice la scienza

Bastano pochi mesi con passeggiate più brevi e qualche snack di troppo perché il peso di un cane inizi a salire. Spesso il cambiamento si nota soltanto quando la pettorina diventa stretta o l'animale si affatica in un tragitto abituale. Non è una questione di aspetto: il grasso corporeo in eccesso può interferire con il movimento e con la salute nel tempo. La difficoltà sta nel riconoscere il problema presto, senza applicare a cani di taglia e corporatura differenti un peso ideale uguale per tutti.

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Quando il peso diventa un problema di salute

L'obesità non si riconosce semplicemente guardando un cane da lontano. Un mantello folto può nascondere la forma del corpo e due animali della stessa razza non hanno necessariamente identica massa muscolare. Quando il tessuto adiposo aumenta oltre il livello adeguato, possono crescere il carico sulle articolazioni e la difficoltà a sostenere l'attività fisica, soprattutto con il caldo. Il sovrappeso è inoltre associato a diversi problemi di salute, ma nessuno di questi può essere diagnosticato dalla sola bilancia. Anche un incremento graduale merita attenzione: intervenire quando cambiano le abitudini è più semplice che aspettare che il cane fatichi a muoversi. Il veterinario può valutare se il peso dipenda soprattutto dall'alimentazione e dal movimento oppure se siano necessari ulteriori accertamenti.

Come riconoscere il sovrappeso senza affidarsi soltanto alla bilancia

Affidarsi esclusivamente al peso riportato sulla bilancia può essere fuorviante. Ogni cane ha una struttura corporea diversa, influenzata da razza, età, sesso e altri fattori individuali. Per questo motivo, veterinari e specialisti utilizzano strumenti come il body condition score, una scala che permette di valutare visivamente e tramite palpazione la quantità di grasso corporeo. Questo metodo, validato scientificamente, aiuta a distinguere tra un animale in forma, uno leggermente sovrappeso e uno che presenta un accumulo di grasso più importante. La valutazione della condizione corporea viene spesso integrata da una visita veterinaria, durante la quale si considerano anche la massa muscolare, la distribuzione del grasso e lo stato generale di salute. Non esistono soglie universali: ciò che conta è la personalizzazione e la capacità di cogliere i primi segnali di squilibrio.

Abitudini quotidiane che influenzano l’apporto calorico

Le cause dell’aumento di peso nei cani sono molteplici e spesso legate alle nostre abitudini quotidiane. Un fattore chiave è l’eccesso calorico, che può derivare da porzioni di cibo non aggiornate rispetto all’età o al livello di attività dell’animale. Anche la somministrazione frequente di premi, snack fuori pasto o avanzi della tavola contribuisce in modo significativo all’apporto energetico giornaliero. La sedentarietà, dovuta a una routine poco dinamica o a cambiamenti nello stile di vita del proprietario, può ridurre il dispendio energetico del cane, favorendo l’accumulo di grasso. Alcuni cani sono più inclini a ingrassare per motivi genetici o ormonali, ma nella maggior parte dei casi sono le scelte quotidiane a fare la differenza. Piccoli cambiamenti nella gestione delle passeggiate, nella varietà delle attività e nella distribuzione dei pasti possono aiutare a mantenere un equilibrio tra energia assunta e consumata.

Anche la scelta dell'alimento entra nel bilancio, ma l'etichetta non sostituisce la valutazione delle porzioni. Chi cerca cibo naturale per cani dovrebbe controllare prima di tutto che la ricetta sia dichiarata completa, per quale fase di vita sia indicata e quanta energia apporti ogni porzione. La presenza di ingredienti riconoscibili, da sola, non determina un risultato sul peso: conta quante calorie il cane assume nell'intera giornata.

Nutrizione completa, porzioni e controllo degli snack

Un’alimentazione equilibrata rappresenta la base per prevenire il sovrappeso e promuovere il benessere generale. La quantità di cibo somministrata deve essere adeguata alle esigenze del singolo cane, tenendo conto di età, peso ideale, livello di attività e condizioni di salute. È importante misurare con precisione le porzioni, utilizzando bilance o dosatori, e aggiornare periodicamente le quantità in base alle variazioni di peso o di stile di vita. Gli snack e i premi, spesso utilizzati come rinforzo positivo o gesto d’affetto, devono essere conteggiati nel totale calorico giornaliero e non rappresentare una quota eccessiva dell’alimentazione. Anche gli avanzi della tavola, se concessi, vanno valutati con attenzione: molti alimenti destinati all’uomo sono troppo ricchi di grassi, sale o zuccheri per il metabolismo canino.

Nel caso di Dogfy Diet, il servizio prevede menù cotti a bassa temperatura, formulati per essere completi ed equilibrati per cani sani e suddivisi in porzioni personalizzate in base alle informazioni fornite dal proprietario. Questa organizzazione può rendere più semplice gestire i pasti e controllare con regolarità le quantità servite. Per il mantenimento del peso, però, è importante considerare anche snack, premi e altre fonti di calorie. Se il cane è già in sovrappeso o presenta problemi di salute, il veterinario può definire un percorso nutrizionale adeguato e aiutare a monitorarne i risultati.

Attività fisica graduale e follow-up veterinario

L’attività fisica è un alleato prezioso nella gestione del peso e nella prevenzione delle complicanze legate all’accumulo di grasso. Passeggiate regolari, giochi interattivi e sessioni di movimento adattate all’età e alle condizioni di salute del cane favoriscono il consumo di energia e il mantenimento della massa muscolare. È importante che l’attività sia graduale, soprattutto nei soggetti che hanno già sviluppato problemi articolari o che non sono abituati all’esercizio fisico intenso. Il veterinario può suggerire il tipo e la durata delle attività più adatte, monitorando nel tempo la risposta dell’animale e adattando il programma alle sue esigenze. Il controllo periodico del peso e della condizione corporea consente di intervenire tempestivamente in caso di variazioni, evitando che il problema si aggravi.

Un piano sostenibile per il singolo cane

Un diario semplice può essere più utile di cambiamenti drastici: peso rilevato con regolarità, quantità dei pasti, premi concessi e durata delle passeggiate mostrano come si modifica la routine. Se il cane vive con più persone, è importante che tutti sappiano chi gli ha già dato da mangiare; gli extra distribuiti da familiari diversi possono diventare difficili da conteggiare. Le riduzioni caloriche non dovrebbero essere improvvisate, soprattutto nei cuccioli o in presenza di malattie. Un piano definito con il veterinario permette di fissare obiettivi realistici e di correggere le porzioni in base all'andamento, invece di affidarsi alla sola impressione visiva.