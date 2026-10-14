Il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera allo schema di decreto che riscrive il Codice: sanzioni minime ritoccate al ribasso, multe per velocità calcolate km/h per km/h e stop a chi guida senza assicurazione.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare, martedì 13 ottobre 2026, lo schema di decreto legislativo per il nuovo Codice della strada. Arrivano multe minime più basse, sanzioni per velocità calcolate km/h per km/h, patente rinnovata ogni dieci anni fino ai 65 anni e documenti digitali. Le regole non sono ancora in vigore.

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Quando entra in vigore

Il testo è uno schema di decreto legislativo, proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e preparato dopo una consultazione con oltre cento associazioni e operatori del settore. Ora deve passare dal parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, che hanno 30 giorni, e da quello delle commissioni parlamentari. Solo dopo arriveranno l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fino ad allora restano valide le regole attuali, compreso l'obbligo di portare con sé patente e libretto.

Multe più basse e niente aumenti automatici

Gli importi minimi delle sanzioni più comuni scendono: da 26 a 25 euro, da 42 a 40 euro, mentre le multe da 83 e 87 euro passano a 80 euro. Viene inoltre fermato l'adeguamento automatico all'inflazione che ogni due anni faceva salire gli importi.

Eccesso di velocità: la multa cresce km/h per km/h

Cambia il sistema delle sanzioni per chi corre troppo. Le quattro fasce attuali spariscono per la parte economica: la multa crescerà per ogni km/h oltre il limite. Decurtazione dei punti e sospensione della patente continueranno invece a seguire gli scaglioni.

Verbali notificati in 45 giorni

Per le infrazioni rilevate a distanza, come quelle degli autovelox, il termine per notificare il verbale scende da 90 a 45 giorni.

Patente: rinnovo ogni dieci anni fino a 65 anni

Per le patenti di auto e moto il rinnovo decennale varrà fino ai 65 anni. Oggi la soglia è 50 anni, dopo i quali il rinnovo diventa quinquennale.

Per le patenti professionali del gruppo 2 (C e D, per camion e autobus) il limite d'età sale da 68 a 70 anni, con una verifica ogni due anni.

Patente e libretto anche in digitale

Non sarà più obbligatorio avere con sé patente e carta di circolazione in formato cartaceo. I documenti si potranno esibire in digitale e le forze dell'ordine potranno verificarli attraverso le banche dati.

Senza assicurazione stop a tempo indeterminato

Chi circola senza assicurazione rischia il divieto di marcia a tempo indeterminato. Gli automobilisti stranieri che restano in Italia per più di 30 giorni dovranno assicurare il veicolo secondo le regole italiane, e lo Stato potrà recuperare le multe non pagate dai conducenti esteri.

Moto, monopattini ed e-bike

I motociclisti potranno usare la corsia d'emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti, e un programma prevede nuove barriere stradali per proteggerli in caso di caduta. In autostrada diventano obbligatorie, oltre al casco, protezioni per schiena e mani.

Per le bici elettriche più potenti arrivano casco e contrassegno, come già per i monopattini. Per questi ultimi si stringono le regole di comportamento, con il divieto di manovre a zig-zag e di condotte che mettono in pericolo i pedoni.

Contrassegno disabili valido ovunque

Tutti i Comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), così che il permesso sia riconosciuto in tutta Italia.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il nuovo Codice della strada?

Il nuovo Codice della strada non è ancora in vigore. Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo in esame preliminare. Il testo deve ricevere i pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e commissioni parlamentari prima dell'approvazione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come cambia il rinnovo della patente con il nuovo Codice della strada?

Con il nuovo Codice della strada le patenti di auto e moto si rinnoveranno ogni dieci anni fino ai 65 anni, mentre oggi il rinnovo decennale vale solo fino ai 50. Per le patenti professionali C e D il limite d'età per la guida sale da 68 a 70 anni, con controllo ogni due anni.

Come cambiano le multe per eccesso di velocità?

Con il nuovo Codice della strada la multa per eccesso di velocità non sarà più calcolata a fasce, ma crescerà per ogni km/h oltre il limite. Punti e sospensione della patente resteranno legati agli scaglioni. Anche i verbali da autovelox dovranno essere notificati entro 45 giorni invece di 90.