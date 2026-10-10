Il SUV più venduto di Volkswagen ha la sua versione a batteria: prende il posto di ID.4 e ID.5, torna ai tasti fisici, porta uno schermo dedicato a chi siede accanto al guidatore e arriva nel 2027.

La nuova Volkswagen ID. Tiguan è la versione elettrica del SUV più venduto del marchio e prende il posto di ID.4 e ID.5. Ha fino a 299 CV, un'autonomia stimata fino a 600 km e un bagagliaio da 534 litri più un vano sotto il cofano. Dentro tornano i tasti fisici e arriva uno schermo per il passeggero. Sarà sul mercato a inizio 2027.

Che cos'è la ID. Tiguan e quando arriva

Volkswagen ha presentato in anteprima mondiale la ID. Tiguan, il SUV elettrico che eredita il ruolo di ID.4 e ID.5. Il nome è quello della Tiguan, il modello più venduto al mondo del marchio e di tutto il Gruppo, con oltre 8,3 milioni di esemplari dal 2007.

La nuova elettrica arriverà sul mercato all'inizio del 2027 e affiancherà la Tiguan a benzina, diesel e ibrida, che resta in listino. Per l'Europa sarà costruita in Germania, nello stabilimento di Emden.

Com'è fuori: più SUV e meno crossover

Le linee morbide da crossover di ID.4 lasciano il posto a un design da SUV più squadrato e muscoloso. Il frontale ha una fascia orizzontale trasparente, che i designer chiamano "Aquarium", con i fari a LED incassati e il logo VW illuminato sulle versioni Style e R-Line. Lungo la fiancata corre una linea dritta che richiama la Golf I, mentre tornano le classiche maniglie a staffa, una richiesta arrivata dai clienti.

La ID. Tiguan è lunga 4,62 metri. Tra i colori debutta l'Olive Bronze metallizzato, una tinta calda che Volkswagen propone per la prima volta, accanto a Marble Grey, Glacier White, Jeans Blue, Pomegranate Red, Scale Silver e Grenadille Black. I cerchi vanno da 19 a 21 pollici.

Dentro: tasti fisici e uno schermo tutto per il passeggero

L'abitacolo segue quello che i clienti europei chiedevano: comandi semplici. Il clima si regola con una fila di tasti veri sulla consolle, il volume con una manopola, e il volante abbandona le superfici touch per i tasti fisici.

Davanti c'è un unico grande pannello di schermi: il cruscotto digitale da 10 pollici, l'infotainment da 15 e, a richiesta, un display da 12 pollici per il passeggero. È il primo su una Volkswagen europea: chi siede accanto al guidatore può guardare contenuti, informazioni o giocare con le cuffie Bluetooth, mentre lo schermo resta invisibile dal posto di guida.

Due basi di ricarica wireless con aggancio magnetico tengono fermi gli smartphone. Con la versione Style arriva l'illuminazione ambiente a 30 colori, pensata per ricreare la luce dell'ora prima del tramonto.

Le grafiche retrò della Golf IV e del Maggiolino

Una chicca per gli appassionati: con un tasto sul volante il cruscotto digitale assume l'aspetto degli strumenti rossi e blu della Golf IV, con un indicatore di potenza al posto del contagiri. Sullo schermo centrale si può scegliere la grafica di sei Volkswagen storiche in un garage virtuale: Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg e Maggiolino.

Spazio per cinque e un bagagliaio da station wagon

Il passo è più lungo di 84 mm rispetto alla Tiguan con motore termico, quindi davanti e dietro c'è più spazio per le gambe. Il bagagliaio parte da 534 litri e arriva a 1.577 abbattendo i sedili, quanto una station wagon. Sotto il cofano c'è un vano extra, il Frunk, comodo per il cavo di ricarica.

La ID. Tiguan traina fino a 2 tonnellate nelle versioni più potenti, utile per carrello o roulotte.

Motori, autonomia e ricarica

Si parte da una versione da 190 CV con batteria da 58 kWh, autonomia stimata fino a 450 km e trazione posteriore. Sopra c'è la 286 CV con batteria da 77 kWh, che arriva fino a 600 km. La più potente è la 4MOTION a trazione integrale da 299 CV, con fino a 560 km. Lo 0-100 va da 8,5 a 6,3 secondi.

Alle colonnine veloci si passa dal 10 all'80% in circa 26 minuti con la batteria più piccola e circa 29 con quella più grande. Volkswagen indica tutti i dati come provvisori, in attesa dell'omologazione.

Comfort e tecnologie utili

Di serie c'è la guida con un solo pedale: rilasciando l'acceleratore l'auto rallenta con decisione. A richiesta arriva il Connected Travel Assist, che in autostrada aiuta a cambiare corsia e ferma l'auto al semaforo rosso. Tra gli optional ci sono sedili con massaggio e ventilazione, impianto Harman Kardon da 480 watt e tetto panoramico.

Con l'adattatore PowerSocket la presa di ricarica diventa una presa di corrente per alimentare un barbecue elettrico o caricare una e-bike. La chiave digitale sullo smartphone si può condividere con familiari o con l'officina via SMS, WhatsApp o e-mail.

Allestimenti

La ID. Tiguan sarà disponibile in quattro versioni: Trend, Life, Style e la sportiva R-Line, con frontale e paraurti dedicati, cerchi da 20 pollici e sedili sportivi. I prezzi per l'Italia non sono ancora stati comunicati.

Domande frequenti

Quando arriva la Volkswagen ID. Tiguan?

La Volkswagen ID. Tiguan arriva sul mercato all'inizio del 2027. È la versione elettrica del SUV più venduto del marchio e prende il posto di ID.4 e ID.5, affiancando la Tiguan a benzina, diesel e ibrida. I prezzi italiani non sono ancora stati annunciati da Volkswagen.

Quanti km fa con una ricarica la ID. Tiguan?

Secondo le stime provvisorie di Volkswagen, la ID. Tiguan percorre fino a 450 km con la batteria da 58 kWh e fino a 600 km con quella da 77 kWh a trazione posteriore. La versione 4MOTION a trazione integrale arriva fino a 560 km. Alle colonnine veloci passa dal 10 all'80% in meno di mezz'ora.

Che differenza c'è tra ID. Tiguan e Tiguan?

La ID. Tiguan è solo elettrica e nasce su una piattaforma dedicata alle auto a batteria, mentre la Tiguan resta a benzina, diesel e ibrida. La versione elettrica ha un design proprio, un passo più lungo di 84 mm, il vano anteriore Frunk e lo schermo per il passeggero.