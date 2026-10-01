C'è un'auto che, quando ti avvicini con la chiave in tasca, apre gli specchietti, fa uscire la maniglia, sblocca le portiere e accende una firma luminosa per salutarti. È la Mazda6e 2027, la berlina elettrica di Mazda che arriva nelle concessionarie a novembre con prezzi da 43.650 euro, una nuova batteria da 78 kWh e fino a 560 km di autonomia.

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Il benvenuto ispirato all'omotenashi

Mazda la chiama Modalità di benvenuto e si ispira all'omotenashi, il principio giapponese dell'ospitalità attenta. All'arrivo della chiave l'auto si "prepara": specchietti aperti, maniglia fuori, serrature sbloccate, luci anteriori e posteriori accese. Se lo si imposta, si alza anche lo spoiler posteriore. Quando si apre la porta, il sedile del guidatore arretra di 10 centimetri per far salire più comodi e poi torna nella posizione memorizzata. A fine viaggio la sequenza si ripete al contrario.

Cinque modalità per la vita di tutti i giorni

Un solo comando, più funzioni regolate insieme. La Mazda6e ne ha cinque:

Comfort Animali : tiene la temperatura costante quando il guidatore scende per qualche minuto, utile per il cane o per la spesa, e mostra sullo schermo un messaggio che avvisa del ritorno imminente.

: tiene la temperatura costante quando il guidatore scende per qualche minuto, utile per il cane o per la spesa, e mostra sullo schermo un messaggio che avvisa del ritorno imminente. Riposo : sistema sedili, clima, finestrini, luci e audio per una pausa, con la sveglia alla fine.

: sistema sedili, clima, finestrini, luci e audio per una pausa, con la sveglia alla fine. Autolavaggio : chiude i finestrini, ripiega gli specchietti, ritrae lo spoiler e spegne i tergicristalli automatici.

: chiude i finestrini, ripiega gli specchietti, ritrae lo spoiler e spegne i tergicristalli automatici. Privacy : nasconde le informazioni delle chiamate e manda l'audio solo agli altoparlanti nel poggiatesta del guidatore.

: nasconde le informazioni delle chiamate e manda l'audio solo agli altoparlanti nel poggiatesta del guidatore. Aria Fresca: apre il finestrino del guidatore e attiva il purificatore con filtro PM2.5 e ionizzatore.

"Hey Mazda", gesti e selfie camera

Per la prima volta su una Mazda arrivano il comando vocale e quello gestuale. Dopo "Hey Mazda", in nove lingue europee, si regolano clima, finestrini, sedili, luci ambiente, musica, head-up display e perfino lo spoiler. Quattro microfoni capiscono chi sta parlando. Con i gesti si gestiscono l'audio, le chiamate e la selfie camera integrata nell'auto.

Un salotto luminoso, con l'audio Sony

Dentro, la Mazda6e punta sulla calma visiva: plancia sottile, pochi comandi, tetto panoramico di serie. Lo schermo centrale è da 14,6 pollici, l'head-up display proietta le informazioni a 7,5 metri di profondità e l'illuminazione ambiente offre 64 colori. L'impianto Sony ha 14 altoparlanti e c'è anche un altoparlante esterno per ascoltare musica fuori dall'auto. Dietro, un piccolo touchscreen permette ai passeggeri di regolare il clima e la tendina del tetto.

Il nuovo allestimento Homura Plus ha un look più sportivo, con dettagli esterni neri lucidi e interni in pelle nera con cuciture rosse. La Takumi Plus propone pelle Nappa beige o color cuoio.

Quanto costa e quanto fa con una ricarica

Versione Prezzo Takumi 43.650 € Takumi Plus 45.300 € Homura Plus 45.300 €

Il motore elettrico ha 258 CV, la batteria da 78 kWh promette fino a 560 km di autonomia WLTP, 703 in città, e in una colonnina rapida passa dal 10 all'80% in 24 minuti. Da 0 a 100 km/h servono 7,3 secondi.

Domande frequenti

Quando arriva la Mazda6e 2027 e quanto costa?

La Mazda6e 2027 arriva nelle concessionarie a novembre 2026. In Italia costa 43.650 euro nella versione Takumi e 45.300 euro nelle versioni Takumi Plus e Homura Plus, chiavi in mano esclusi IPT e contributo PFU.

Cos'è la Modalità Comfort Animali della Mazda6e?

La Modalità Comfort Animali della Mazda6e mantiene costante la temperatura dell'abitacolo quando il guidatore si allontana per poco tempo, per il benessere degli animali o per conservare la spesa. Sullo schermo compare un messaggio che segnala il ritorno imminente del guidatore.

La Mazda6e ha il comando vocale?

Sì. La Mazda6e è la prima Mazda con riconoscimento vocale e controllo gestuale. Dopo il comando "Hey Mazda", in nove lingue europee, si possono regolare clima, finestrini, sedili, luci, audio, head-up display e spoiler. Quattro microfoni riconoscono chi sta parlando.