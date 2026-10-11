Nell'anno dei 120 anni del marchio, Lancia riporta il nome Gamma su una crossover fastback disegnata a Torino e prodotta a Melfi, con interni ispirati all'arredo italiano e un'installazione firmata DWA per EDIT Napoli.

Lancia riporta in vita il nome Gamma a cinquant'anni dall'ammiraglia presentata al Salone di Ginevra del 1976. La nuova Gamma è una crossover fastback lunga 4,67 metri, disegnata dal centro stile Lancia di Torino e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Debutta in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, nell'anno del 120° anniversario del marchio. È disponibile ibrida e elettrica, fino alla HF Integrale da 375 CV che riporta in strada una sigla leggendaria dei rally.

Dalla Gamma del 1976 alla nuova ammiraglia

La prima Gamma arrivò nel marzo 1976 e riportò Lancia tra le vetture di rappresentanza dopo la Flaminia. Pininfarina disegnò la berlina a due volumi con coda tronca, Aldo Brovarone la coupé, che molti chiamarono un "salotto viaggiante". Sotto il cofano c'era un inedito boxer in alluminio da 2,5 litri e 140 CV. La produzione si chiuse nel 1984 dopo circa 22.000 esemplari, con il passaggio di testimone alla Thema.

La nuova Gamma prosegue il percorso iniziato con il concept Pu+Ra HPE e con la Ypsilon. Il nome segue la tradizione Lancia delle lettere dell'alfabeto greco, come Lambda, Delta e Ypsilon.

Un design che guarda all'architettura italiana

Il centro stile di Torino si è ispirato all'architettura italiana del Novecento. Davanti spicca il Calice Lancia disegnato con la luce, sempre acceso, insieme a una presa d'aria esagonale che richiama la storia del marchio. Dietro c'è la firma luminosa a T.

Sulla coda tornano le Veneziane, linee verticali serigrafate sul lunotto che riprendono il frangisole della Beta HPE del 1975, a sua volta ispirato al lunotto a lamelle della Stratos. Sopra il tetto due pinne flottanti formano uno spoiler sdoppiato. Il risultato è un Cx di 0,25, il migliore del segmento secondo Lancia.

La palette si ispira al mondo minerale con sei tinte metallizzate: Bianco Quarzo, Grigio Granito, Blu Lancia, Nero Ardesia e le nuove Grigio Ametista e Verde Agata. Cinque combinazioni bicolore abbinano il tetto nero alle tinte di carrozzeria.

Interni come un salotto di casa

Lancia chiama la filosofia degli interni Italian Home Feeling. L'abitacolo si divide in tre fasce, con il doppio display in alto, una fascia avvolgente e il tunnel centrale. Al centro c'è il "coffee table", un piano in Alcantara nato sul concept Pu+Ra HPE e già visto sulla Ypsilon. Ci appoggi smartphone e tablet, nelle soste diventa un tavolino per lavorare o leggere. Il portapenne riporta l'incisione "Torino 1906", l'anno di fondazione.

I sedili richiamano quelli della Gamma Coupé, con elementi orizzontali. Sulla LS il rivestimento Glow-tech Ossidiana Black rielabora il classico panno Lancia, la LX punta sul Blu Lancia e la HF sul verde. Al vertice ci sono sedili in pelle nera capitonné conciata con zeolite, un processo minerale. Il Suite Pack aggiunge massaggio pneumatico a otto camere e fianchetti regolabili.

L'illuminazione ambientale Lancia Glow offre otto colori, dal Ruggine al Verde Salvia al Pavone. Oltre il 60% delle superfici interne usa materiali sostenibili, per più di 600 kg a bordo, con tessuti riciclati al 100% sulla HF Integrale.

Benessere a bordo con SALA

Il sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) gestisce suono, clima e luci come un unico ambiente. Con l'assistente SALA HUB, basato su ChatGPT, basta dire "Hey SALA" e chiedere in modo spontaneo, per esempio di ascoltare un po' di musica.

Gli scenari sono tre. Relax combina musica soft, aria tiepida a 22 °C, luce blu e massaggio. Energize punta su brani creati dal sound designer Lancia, un getto fresco a 18 °C e una luce rossa. Entertainment trasforma le soste in tempo per i videogiochi. Per gli appassionati di musica c'è il SALA Studio Hi-Fi firmato Focal, con 14 altoparlanti e 690 W.

Ibrida, elettrica e HF Integrale

La Gamma Hybrid da 145 CV supera i 1.000 km di autonomia complessiva. Le elettriche arrivano fino a 741 km WLTP con la Long Range da 245 CV. Al vertice c'è la HF Integrale con due motori, 375 CV con la funzione Boost e 0-100 km/h in 5,1 secondi. La sigla HF nasce negli anni Sessanta con la Squadra Corse Lancia HF di Cesare Fiorio. Integrale invece richiama la Delta del 1987, che vinse sei titoli mondiali costruttori consecutivi nei rally.

Il bagagliaio da 560 litri è il più grande del segmento secondo Lancia. Gli allestimenti sono tre: LS, LX e HF, con HF Line sull'ibrida e HF Integrale sull'elettrica.

Da Napoli alla Costiera, con EDIT Napoli

Dal 5 al 9 ottobre Lancia ha presentato la Gamma alla stampa internazionale a Napoli. Il quartier generale era il Made in Cloister, nel Chiostro Piccolo di Santa Caterina a Formiello, e il percorso di guida di circa 100 km toccava la Costiera Amalfitana, da Atrani a Vietri sul Mare fino a Ravello e Amalfi.

Per la prima volta Lancia è Main Sponsor di EDIT Napoli, la fiera del design indipendente nata nel 2019, che per l'edizione 2026 ha scelto il titolo "Where Design Shapes". Nel complesso de La Santissima il marchio ha allestito "Lancia Gamma – Driven by light, shaped by motion", installazione dello studio DWA di Frederik De Wachter e Alberto Artesani. Al centro c'è un grande divano ispirato agli interni dell'auto. Il faro a T diventa una scultura luminosa sospesa e le pellicole sulle finestre riprendono la forma dei fari anteriori.

Domande frequenti

Quando debutta la nuova Lancia Gamma?

La nuova Lancia Gamma debutta in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre. Arriva a cinquant'anni dalla prima Gamma, presentata al Salone di Ginevra nel marzo 1976, e nell'anno del 120° anniversario di Lancia.

Cos'è il coffee table della Lancia Gamma?

Il coffee table è il piano in Alcantara al centro della plancia della Lancia Gamma, di serie su tutte le versioni. Tiene smartphone e tablet, su LX e HF integra la ricarica wireless e nelle soste diventa un tavolino. Il portapenne riporta la scritta "Torino 1906".

Dove viene prodotta la nuova Lancia Gamma?

La nuova Lancia Gamma è disegnata dal centro stile Lancia di Torino e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata. Lo stabilimento è stato rinnovato con un investimento di 43 milioni di euro e dal 2027 sarà alimentato solo da energia rinnovabile.

Che cos'è l'installazione Lancia a EDIT Napoli?

"Lancia Gamma – Driven by light, shaped by motion" è l'installazione dello studio DWA esposta a La Santissima per EDIT Napoli 2026. Reinterpreta dettagli della Gamma, come il faro a T e le pinne posteriori, in sculture e oggetti, attorno a un grande divano ispirato agli interni.