Il format nato nel 2025 si rinnova con un taglio più approfondito, ospiti in studio e nuove puntate ogni lunedì e giovedì sul canale YouTube di Sky Italia e sulle piattaforme di streaming.

Now What?, il videopodcast di Mia Ceran, diventa uno Sky Original. Dal 22 ottobre 2026 il format torna con un formato più approfondito, la presenza di ospiti e due episodi a settimana, ogni lunedì e giovedì. Le puntate si potranno vedere sul canale YouTube di Sky Italia e ascoltare su tutte le principali piattaforme di streaming.

Cosa succede dopo la notizia

Il punto di partenza di Now What? è una domanda che chiunque si è fatto leggendo una notizia: e adesso, che cosa accade? Quale impatto avrà sulla nostra vita, quali conseguenze pratiche porterà nel quotidiano e che piega prenderanno gli eventi.

Mia Ceran ricostruisce e spiega ciò che è successo, poi si prende il tempo per approfondire cosa può accadere dopo, quali effetti può avere un evento sulla vita delle persone e come può evolvere uno scenario.

Pubblicità

Le novità: ospiti e doppia uscita

Nato nel 2025, il videopodcast ha costruito nel tempo una community sempre più affezionata. Con il passaggio a Sky il racconto si arricchisce della presenza di ospiti: voci autorevoli e protagonisti dell'attualità che, in base al tema, aiuteranno a leggere gli eventi e porteranno competenze e nuovi spunti di riflessione.

Di settimana in settimana Now What? sceglie i temi più rilevanti del presente e li osserva da una prospettiva concreta. Mette in relazione i fatti con le loro possibili conseguenze e con le domande che aprono oggi e per il futuro.

Rallentare per capire

L'informazione arriva sempre più spesso in forme frammentarie, rumorose e difficili da ricomporre. Now What? sceglie di rallentare per capire, con una lettura più articolata e accessibile dei fenomeni che attraversano la società. L'obiettivo è dare a chi guarda gli strumenti per comprendere la portata di una notizia e orientarsi in un contesto informativo sempre più complesso.

Per Sky la collaborazione con Mia Ceran porta nell'offerta editoriale un nuovo punto di vista sull'attualità. Il formato arricchito, gli ospiti e la doppia uscita settimanale affiancano alla notizia la sua lettura.

Chi è Mia Ceran

Nata in Germania e cresciuta tra Stati Uniti e Italia, Mia Ceran è giornalista professionista, conduttrice televisiva e podcaster. Ha mosso i primi passi nella sede di corrispondenza romana della CNN, poi è stata inviata per Mediaset, La7 e infine per la Rai, dove oggi conduce TvTalk, il programma di analisi televisiva. Fa podcast dal 2020 e con Now What? ha creato una community fedele su diverse piattaforme digitali.

Dove e quando vedere Now What?

Il primo episodio della nuova versione di Now What? esce giovedì 22 ottobre 2026. Le nuove puntate arrivano ogni lunedì e giovedì sul canale YouTube di Sky Italia e su tutte le principali piattaforme di streaming.

Domande frequenti

Cos'è Now What? di Mia Ceran?

Now What? è il videopodcast di attualità di Mia Ceran, nato nel 2025. In ogni episodio la giornalista ricostruisce una notizia e approfondisce cosa può accadere dopo, quali conseguenze può avere sulla vita delle persone e come può evolvere lo scenario. Dal 22 ottobre 2026 diventa uno Sky Original, con la presenza di ospiti.

Quando esce Now What? su Sky?

La nuova versione di Now What?, prodotta come Sky Original, debutta giovedì 22 ottobre 2026. Da quel momento il videopodcast di Mia Ceran ha una doppia uscita settimanale, con nuovi episodi ogni lunedì e ogni giovedì, disponibili sul canale YouTube di Sky Italia e sulle principali piattaforme di streaming.

Dove si può vedere Now What?

Now What? si può vedere sul canale YouTube di Sky Italia e ascoltare su tutte le principali piattaforme di streaming. Dal 22 ottobre 2026 il videopodcast di Mia Ceran pubblica due episodi a settimana, il lunedì e il giovedì, con un formato più approfondito e ospiti che cambiano in base al tema.

Chi è Mia Ceran?

Mia Ceran è una giornalista professionista, conduttrice televisiva e podcaster, nata in Germania e cresciuta tra Stati Uniti e Italia. Ha lavorato alla CNN a Roma, poi come inviata per Mediaset, La7 e Rai, dove conduce TvTalk. Fa podcast dal 2020 e ha creato il videopodcast Now What?, che ora diventa uno Sky Original.