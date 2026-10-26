A novembre 2026 Sky e NOW puntano su War, il divorzio del secolo, Sky Original coprodotto con HBO, dal 27 novembre con Dominic West e Sienna Miller. Il 2 novembre riparte The Gilded Age con la quarta stagione, il 10 comincia la stagione finale di Babylon Berlin. Ogni giovedì su Sky Uno vanno in onda i Live Show di X Factor.

War, il divorzio del secolo

Venerdì 27 novembre arriva War, il divorzio del secolo, legal drama in otto episodi ideato da George Kay e diretto da Ben Taylor. Dominic West e Sienna Miller interpretano un magnate della tecnologia e una diva del cinema che si lasciano, e attorno alla loro separazione si scatena la guerra tra due studi legali londinesi. Nel cast ci sono anche Archie Renaux, Phoebe Fox, Nina Sosanya e Celia Imrie. La serie è una coproduzione Sky e HBO ed è già confermata per una seconda stagione, con Marisa Tomei, Kelly Macdonald e David Harewood.

The Gilded Age 4, di nuovo nella New York dei Russell

Lunedì 2 novembre torna su Sky e NOW The Gilded Age, il period drama di Julian Fellowes ambientato nell'alta società newyorkese di fine Ottocento. La quarta stagione arriva in contemporanea con gli Stati Uniti, dove va in onda la domenica sera su HBO, ed è disponibile anche su HBO Max. Gli episodi sono otto, uno a settimana. Tornano Carrie Coon, Morgan Spector, Christine Baranski, Cynthia Nixon e Louisa Jacobson.

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Babylon Berlin, la stagione finale

Martedì 10 novembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW parte la quinta e ultima stagione di Babylon Berlin: otto episodi, due a settimana. La storia comincia il 30 gennaio 1933, il giorno in cui Hitler diventa cancelliere, e copre le cinque settimane che portano alle elezioni del 5 marzo, passando per l'incendio del Reichstag.

Charlotte Ritter indaga su una serie di omicidi di ex soldati legati a un fascicolo sul passato militare di Hitler. Nello studio del dottor Forster viene trovato il corpo di una giovane donna, il fascicolo sparisce e Gereon Rath scompare senza lasciare tracce. Tornano Volker Bruch e Liv Lisa Fries, con Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Christian Friedel, Benno Fürmann e Fritzi Haberlandt.

X Factor 2026, i live del giovedì

Per tutto novembre il giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW vanno in onda i Live Show di X Factor 2026, partiti il 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano. Conduce Giorgia, al tavolo dei giudici siedono Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama. La finale è fissata per giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago. Le repliche in chiaro vanno su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì.

Le prime tv di Sky Cinema

Alle 21.15 Sky Cinema propone tre film in prima visione tv:

2 novembre , Innamorarsi e altre pessime idee, commedia di Simone Aleandri con Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli e Andrea Delogu.

, Innamorarsi e altre pessime idee, commedia di Simone Aleandri con Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli e Andrea Delogu. 4 novembre , Il silenzio degli altri, dramma spagnolo di Eva Libertad con Miriam Garlo nei panni di una donna sorda in attesa di una figlia.

, Il silenzio degli altri, dramma spagnolo di Eva Libertad con Miriam Garlo nei panni di una donna sorda in attesa di una figlia. 17 novembre, Il filo del ricatto – Dead Man's Wire, il film di Gus Van Sant.

Il calendario di novembre su Sky e NOW

2 novembre : The Gilded Age, stagione 4; Innamorarsi e altre pessime idee su Sky Cinema

: The Gilded Age, stagione 4; Innamorarsi e altre pessime idee su Sky Cinema 4 novembre : Il silenzio degli altri su Sky Cinema

: Il silenzio degli altri su Sky Cinema 10 novembre : Babylon Berlin, stagione 5

: Babylon Berlin, stagione 5 17 novembre : Il filo del ricatto – Dead Man's Wire su Sky Cinema

: Il filo del ricatto – Dead Man's Wire su Sky Cinema 27 novembre : War, il divorzio del secolo

: War, il divorzio del secolo Ogni giovedì: X Factor 2026, Live Show su Sky Uno

Tutti i titoli sono disponibili anche in streaming su NOW.

Domande frequenti

Quando esce War, il divorzio del secolo?

War, il divorzio del secolo debutta su Sky e in streaming su NOW venerdì 27 novembre 2026. È un legal drama Sky Original coprodotto con HBO, in otto episodi, ideato da George Kay. Dominic West e Sienna Miller sono una coppia di vip in pieno divorzio, conteso da due studi legali di Londra.

Quando arriva The Gilded Age 4 in Italia?

La quarta stagione di The Gilded Age arriva lunedì 2 novembre 2026 su Sky, in streaming su NOW e anche su HBO Max, in contemporanea con gli Stati Uniti. Gli otto episodi escono uno a settimana. Tornano Carrie Coon, Morgan Spector, Christine Baranski e Cynthia Nixon nella New York di fine Ottocento.

Quando inizia l'ultima stagione di Babylon Berlin?

La quinta e ultima stagione di Babylon Berlin parte su Sky Atlantic e NOW martedì 10 novembre 2026, con otto episodi distribuiti due a settimana. La serie tedesca racconta le cinque settimane tra la nomina di Hitler a cancelliere e le elezioni del marzo 1933, con Gereon Rath scomparso e Charlotte Ritter sulle tracce di un assassino.

Quando c'è la finale di X Factor 2026?

La finale di X Factor 2026 è in programma giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago, in diretta su Sky Uno e NOW. Fino ad allora i Live Show vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 dal Teatro Repower di Milano, con Giorgia alla conduzione e Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama giudici.