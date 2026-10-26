A novembre 2026 Prime Video riporta la Terra di Mezzo con la terza stagione degli Anelli del Potere, dall'11 novembre. Il 6 parte The Traitors Italia 2 con Alessia Marcuzzi, il 18 esce Madden con Nicolas Cage e Christian Bale, il 25 arriva Blade Runner 2099 con Michelle Yeoh. In mezzo The Greatest su Muhammad Ali e la Champions.

Gli Anelli del Potere, la terza stagione

Mercoledì 11 novembre torna Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La terza stagione si apre cinque anni dopo la caduta di Eregion: in piena guerra con gli Elfi, Sauron prova a forgiare l'Unico Anello. Charlie Vickers è Sauron, Morfydd Clark è Galadriel. Gli otto episodi escono in tre blocchi: quattro l'11 novembre, due il 18, gli ultimi due il 25.

The Traitors Italia 2, i vip di Alessia Marcuzzi

Venerdì 6 novembre riparte The Traitors Italia, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi. In gioco ci sono quattordici volti noti: Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. La novità della stagione è un traditore segreto. Sei puntate: le prime tre il 6 novembre, due il 13, la finale il 20.

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Blade Runner 2099, cinquant'anni dopo 2049

Mercoledì 25 novembre esce Blade Runner 2099, miniserie in otto episodi tutti disponibili subito. È ambientata cinquant'anni dopo Blade Runner 2049: la fuggitiva Cora si spaccia per Blade Runner e fa coppia con la replicante Olwen. Michelle Yeoh e Hunter Schafer guidano un cast che comprende Dimitri Abold e Lewis Gribben, con l'italiano Maurizio Lombardi tra i ricorrenti. La showrunner è Silka Luisa, Ridley Scott è produttore esecutivo.

Madden, Nicolas Cage diretto da David O. Russell

Mercoledì 18 novembre arriva Madden, film di David O. Russell sulla vita di John Madden: l'allenatore che portò gli Oakland Raiders a vincere il Super Bowl XI, poi telecronista e volto del videogioco Madden NFL. Nicolas Cage è Madden, Christian Bale interpreta il proprietario dei Raiders Al Davis. Nel cast anche Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney e Shane Gillis.

The Greatest e le altre novità

Mercoledì 4 novembre esce The Greatest, serie in otto episodi sui primi anni di Muhammad Ali, quando ancora si chiamava Cassius Clay. Jaalen Best è Ali, con Omari Hardwick, Giovanni Ribisi nel ruolo di Angelo Dundee, Michael Ealy in quello di Malcolm X e Amin Joseph nei panni di Sonny Liston. Tutti gli episodi sono disponibili dal primo giorno.

Venerdì 6 novembre debutta Campus Drivers, serie francese young adult in sei episodi tratta dai romanzi di C.S. Quill, con Carmen Kassovitz e Baptiste Masseline. Venerdì 20 novembre arriva Perfect Liars, film spagnolo diretto da Jesús Colmenar e tratto dal romanzo di Alex Mírez: Jude si infiltra tra i fratelli Cash in un'università d'élite per scoprire la verità sulla morte del fratello.

La Champions League su Prime Video

Il mercoledì di Champions è in esclusiva su Prime Video. Il 4 novembre tocca a Porto-Napoli, il 25 novembre a Paris Saint-Germain-Roma: in entrambi i casi lo studio apre alle 19.30 e il calcio d'inizio è alle 21.

Il calendario di novembre su Prime Video

4 novembre : The Greatest; Champions League, Porto-Napoli

: The Greatest; Champions League, Porto-Napoli 6 novembre : The Traitors Italia 2 (prime tre puntate); Campus Drivers

: The Traitors Italia 2 (prime tre puntate); Campus Drivers 11 novembre : Gli Anelli del Potere, stagione 3 (quattro episodi)

: Gli Anelli del Potere, stagione 3 (quattro episodi) 13 novembre : The Traitors Italia 2 (quarta e quinta puntata)

: The Traitors Italia 2 (quarta e quinta puntata) 18 novembre : Madden; Gli Anelli del Potere 3 (episodi 5 e 6)

: Madden; Gli Anelli del Potere 3 (episodi 5 e 6) 20 novembre : Perfect Liars; The Traitors Italia 2 (finale)

: Perfect Liars; The Traitors Italia 2 (finale) 25 novembre: Blade Runner 2099; Gli Anelli del Potere 3 (finale di stagione); Champions League, Paris Saint-Germain-Roma

Domande frequenti

Quando esce Gli Anelli del Potere 3?

La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriva su Prime Video mercoledì 11 novembre 2026 con quattro episodi. Gli altri escono a coppie il 18 e il 25 novembre, giorno del finale. La storia riparte cinque anni dopo la caduta di Eregion, con Sauron deciso a forgiare l'Unico Anello.

Quando inizia The Traitors Italia 2?

The Traitors Italia 2 debutta su Prime Video venerdì 6 novembre 2026 con le prime tre puntate, condotte da Alessia Marcuzzi. Le puntate quattro e cinque escono il 13 novembre e la finale il 20. In gara quattordici vip, tra cui Lorella Cuccarini, Filippo Magnini, Camihawke e Giulia Salemi.

Quando esce Blade Runner 2099?

Blade Runner 2099 esce su Prime Video mercoledì 25 novembre 2026, con tutti e otto gli episodi disponibili subito. La miniserie è ambientata cinquant'anni dopo Blade Runner 2049 e ha come protagoniste Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Nel cast c'è anche l'attore italiano Maurizio Lombardi, Ridley Scott è produttore esecutivo.

Quali partite di Champions League trasmette Prime Video a novembre 2026?

Prime Video trasmette in esclusiva due partite di Champions League a novembre 2026, entrambe di mercoledì alle 21: Porto-Napoli il 4 novembre e Paris Saint-Germain-Roma il 25 novembre. In entrambe le serate lo studio con il prepartita apre alle 19.30, un'ora e mezza prima del fischio d'inizio, con due squadre italiane impegnate in trasferta.