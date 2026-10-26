Due canali nuovi e due cicli di film del lunedì e del giovedì sera, tra robot ribelli e pistoleri dello spaghetti western.

A novembre 2026 Pluto TV, la piattaforma gratuita di Paramount, accende due nuovi canali lineari: Black Beard Projects dal 2 novembre, dedicato al fai da te, e Cine Peplum dal 16 novembre, con i film sull'antichità classica. Alle 21.30 due cicli di film: Cyber Future il lunedì su Pluto TV Sci-Fi, The 4 Outlaws il giovedì su Pluto TV Western.

Black Beard Projects, il canale del fai da te

Dal 2 novembre debutta Black Beard Projects, canale lineare costruito attorno all'artigianato. Si vedono utensili realizzati su misura, vecchie cesoie restaurate, coltelli forgiati a mano.

Cine Peplum, battaglie e miti dell'antichità

Il 16 novembre tocca a Cine Peplum. Il canale raccoglie i film ambientati nel mondo antico: battaglie campali, miti greci e romani, eroi leggendari e imperi che si scontrano. Il peplum è un genere che il cinema italiano ha frequentato a lungo, e il canale gli dà una casa fissa.

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Cyber Future, il lunedì sera su Pluto TV Sci-Fi

Ogni lunedì alle 21.30 Pluto TV Sci-Fi propone un film sul rapporto tra esseri umani e macchine:

2 novembre , 2067: Battaglia per il futuro. Su una Terra devastata dal cambiamento climatico arriva un segnale dal futuro con la traccia di una cura per una malattia legata all'ossigeno sintetico.

, 2067: Battaglia per il futuro. Su una Terra devastata dal cambiamento climatico arriva un segnale dal futuro con la traccia di una cura per una malattia legata all'ossigeno sintetico. 9 novembre , Kill Command. Un'esercitazione militare su un'isola si trasforma in uno scontro con macchine fuori controllo.

, Kill Command. Un'esercitazione militare su un'isola si trasforma in uno scontro con macchine fuori controllo. 16 novembre , The Machine. Un programmatore del Ministero della Difesa britannico crea un cyborg capace di provare sentimenti umani.

, The Machine. Un programmatore del Ministero della Difesa britannico crea un cyborg capace di provare sentimenti umani. 23 novembre , Robot Overlords. Un esercito di robot alieni tiene gli umani chiusi in casa, e un gruppo di ragazzi organizza la resistenza.

, Robot Overlords. Un esercito di robot alieni tiene gli umani chiusi in casa, e un gruppo di ragazzi organizza la resistenza. 30 novembre, Life Like. Henry, androide domestico, sviluppa emozioni che mettono in crisi l'equilibrio di una famiglia.

The 4 Outlaws, il giovedì western con Sartana, Django, Shanghai Joe e Ringo

Il giovedì alle 21.30 Pluto TV Western dedica ogni serata a un pistolero del western all'italiana, con due film per volta:

5 novembre , Sartana: Se incontri Sartana prega per la tua morte e Quel maledetto giorno d'inverno… Django e Sartana all'ultimo sangue.

, Sartana: Se incontri Sartana prega per la tua morte e Quel maledetto giorno d'inverno… Django e Sartana all'ultimo sangue. 12 novembre , Django: Uccidi Django… uccidi per primo!!! e W Django.

, Django: Uccidi Django… uccidi per primo!!! e W Django. 19 novembre , Shanghai Joe: Che botte ragazzi e Il mio nome è Shanghai Joe, dove le arti marziali entrano nel western.

, Shanghai Joe: Che botte ragazzi e Il mio nome è Shanghai Joe, dove le arti marziali entrano nel western. 26 novembre, Ringo: Ringo, il volto della vendetta e Una donna per Ringo.

Il calendario di novembre su Pluto TV

2 novembre : debutto di Black Beard Projects; Cyber Future con 2067: Battaglia per il futuro

: debutto di Black Beard Projects; Cyber Future con 2067: Battaglia per il futuro 5 novembre : The 4 Outlaws, serata Sartana

: The 4 Outlaws, serata Sartana 9 novembre : Cyber Future con Kill Command

: Cyber Future con Kill Command 12 novembre : The 4 Outlaws, serata Django

: The 4 Outlaws, serata Django 16 novembre : debutto di Cine Peplum; Cyber Future con The Machine

: debutto di Cine Peplum; Cyber Future con The Machine 19 novembre : The 4 Outlaws, serata Shanghai Joe

: The 4 Outlaws, serata Shanghai Joe 23 novembre : Cyber Future con Robot Overlords

: Cyber Future con Robot Overlords 26 novembre : The 4 Outlaws, serata Ringo

: The 4 Outlaws, serata Ringo 30 novembre: Cyber Future con Life Like

Gli orari possono subire variazioni.

Domande frequenti

Quali sono i nuovi canali di Pluto TV a novembre 2026?

Sono due. Black Beard Projects parte il 2 novembre 2026 ed è dedicato al fai da te e all'artigianato, dal restauro degli attrezzi alla forgiatura dei coltelli. Cine Peplum arriva il 16 novembre con i film ambientati nell'antichità, tra miti greci e romani, eroi leggendari e grandi battaglie.

Che cos'è il ciclo Cyber Future di Pluto TV?

È la rassegna di fantascienza del lunedì sera su Pluto TV Sci-Fi, alle 21.30. A novembre 2026 propone cinque film sul rapporto tra uomini e macchine: 2067: Battaglia per il futuro, Kill Command, The Machine, Robot Overlords e Life Like, uno per ogni lunedì dal 2 al 30 novembre.

Quali western trasmette Pluto TV a novembre 2026?

Il ciclo The 4 Outlaws va in onda il giovedì alle 21.30 su Pluto TV Western, con due film a serata dedicati a un pistolero. Si parte il 5 novembre con Sartana, poi Django il 12, Shanghai Joe il 19 e Ringo il 26, tutti titoli dello spaghetti western.

Pluto TV è gratis?

Sì. Pluto TV è un servizio gratuito di Paramount sostenuto dalla pubblicità: non serve un abbonamento né una carta di credito. Si guarda su smart tv, smartphone, tablet, console e browser, con canali lineari che trasmettono come una tv tradizionale e una sezione on demand da cui scegliere i titoli.