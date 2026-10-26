Il 20 novembre è la data da segnare: chiude la guerra degli Harrigan e comincia la fine della storia delle sopravvissute.

A novembre 2026 Paramount+ porta due novità: il 6 la comedy britannica Può solo andar peggio, prodotta da A24, e il 20 la quarta e ultima stagione di Yellowjackets. Lo stesso giorno va in onda il finale di MobLand 2 con Tom Hardy. Proseguono con episodi settimanali Dexter: Resurrection 2, Tulsa King 4 con Sylvester Stallone e Marshals 2.

Yellowjackets, comincia l'ultima stagione

Venerdì 20 novembre arriva la quarta stagione di Yellowjackets, l'ultima. La serie segue un gruppo di ragazze sopravvissute a un incidente aereo nei boschi e le stesse donne venticinque anni dopo, ancora legate a quello che è successo là fuori. Tornano Melanie Lynskey, Christina Ricci, Sophie Thatcher, Tawny Cypress e Hilary Swank. Gli episodi escono uno a settimana.

Può solo andar peggio, la comedy di Leo Reich

Venerdì 6 novembre debutta Può solo andar peggio (It Gets Worse), comedy britannica in sei episodi prodotta da A24. L'ha creata Leo Reich, che è anche protagonista. Racconta tre amici appena usciti dall'università che a Londra si arrangiano tra lavori precari e affitti impossibili. Nel cast ci sono Emily Fairn, Olive Gray e Sean Delaney, con le partecipazioni di Andrew Scott, Lena Dunham e Amelia Dimoldenberg.

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MobLand 2, il finale il 20 novembre

La seconda stagione di MobLand, partita il 18 settembre con un episodio ogni venerdì, si chiude il 20 novembre con il decimo episodio. Tom Hardy torna nei panni di Harry Da Souza, l'uomo che tiene in piedi gli affari della famiglia Harrigan. Accanto a lui Pierce Brosnan, Helen Mirren e Paddy Considine.

Dexter, Tulsa King e Marshals: gli episodi di novembre

Il venerdì prosegue Dexter: Resurrection, la cui seconda stagione è partita il 30 ottobre in contemporanea con gli Stati Uniti. Michael C. Hall è di nuovo Dexter Morgan, con Uma Thurman, Jack Alcott, James Remar e David Zayas. Nella nuova stagione entrano Dan Stevens, Bokeem Woodbine e Brian Cox.

Sempre il venerdì continua Tulsa King 4, partita il 16 ottobre: Sylvester Stallone guida il cast con Frank Grillo e Annabella Sciorra, e tra le new entry c'è Gretchen Mol. Il finale di stagione è previsto per il 18 dicembre.

Il lunedì, invece, va avanti Marshals, la serie dell'universo Yellowstone partita in Italia il 5 ottobre. Luke Grimes è di nuovo Kayce Dutton e nella seconda stagione deve fare i conti con il rapimento del figlio Tate.

Il calendario di novembre su Paramount+

6 novembre : Può solo andar peggio (It Gets Worse)

: Può solo andar peggio (It Gets Worse) 20 novembre : Yellowjackets, stagione 4 (primo episodio); MobLand 2, finale di stagione

: Yellowjackets, stagione 4 (primo episodio); MobLand 2, finale di stagione Ogni venerdì : nuovi episodi di Dexter: Resurrection 2, Tulsa King 4 e, fino al 20, MobLand 2

: nuovi episodi di Dexter: Resurrection 2, Tulsa King 4 e, fino al 20, MobLand 2 Ogni lunedì: nuovi episodi di Marshals 2

Domande frequenti

Quando esce Yellowjackets 4 su Paramount+?

La quarta e ultima stagione di Yellowjackets arriva su Paramount+ venerdì 20 novembre 2026, lo stesso giorno dell'uscita negli Stati Uniti. Gli episodi escono uno a settimana. Nel cast tornano Melanie Lynskey, Christina Ricci, Sophie Thatcher, Tawny Cypress e Hilary Swank, alle prese con la parte finale della storia.

Quando finisce MobLand 2?

Il finale della seconda stagione di MobLand esce su Paramount+ venerdì 20 novembre 2026. È il decimo episodio di una stagione partita il 18 settembre, con un appuntamento ogni venerdì. Nel cast Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren e Paddy Considine, al centro le guerre interne della famiglia criminale Harrigan.

Di cosa parla Può solo andar peggio?

Può solo andar peggio, titolo originale It Gets Worse, è una comedy britannica in sei episodi prodotta da A24, su Paramount+ dal 6 novembre 2026. Creata e interpretata da Leo Reich, segue tre amici appena laureati che a Londra combattono con lavori precari e affitti alti. Tra le guest star Andrew Scott e Lena Dunham.

Quali serie continuano su Paramount+ a novembre 2026?

Proseguono con un episodio a settimana Dexter: Resurrection 2 con Michael C. Hall e Tulsa King 4 con Sylvester Stallone, entrambe il venerdì, e Marshals 2 con Luke Grimes, il lunedì. MobLand 2 con Tom Hardy si chiude invece il 20 novembre con l'ultimo episodio della stagione.