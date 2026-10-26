Un art advisor e un ispettore a caccia di quadri e assassini a Roma, Keira Knightley di nuovo spia, Sissi al capitolo finale e il caso FTX in una miniserie.

A novembre 2026 Netflix porta la serie italiana ChiaroScuro, dall'11 novembre con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi. Il 5 torna Black Doves con Keira Knightley, il 12 arriva la stagione finale de L'imperatrice, il 19 la miniserie The Altruists sul crac di FTX. Nel mese anche Vincent Cassel in Quasimodo, l'anima di Parigi e la NFL in diretta.

ChiaroScuro, la serie italiana del mese

Mercoledì 11 novembre esce ChiaroScuro, serie in otto episodi prodotta da Lux Vide e diretta da Jan Maria Michelini, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Mescola giallo e buddy comedy nel mondo dell'arte: l'art advisor Cosmo Speranza, interpretato da Pierpaolo Spollon, si ritrova a indagare con l'ispettore Angelo Tiberi della Squadra Mobile di Roma, che ha il volto di Andrea Lattanzi. Su una scena del crimine compare un quadro che stava nella casa d'infanzia di Cosmo, e il caso riapre il suicidio di suo padre. Nel cast anche Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con Paz Vega e Alessandro Preziosi.

Black Doves 2, Keira Knightley torna spia

Giovedì 5 novembre arriva la seconda stagione di Black Doves. Helen, interpretata da Keira Knightley, continua a passare segreti all'organizzazione mentre il marito Wallace sta per diventare primo ministro. Quando Mrs. Reed, il personaggio di Sarah Lancashire, finisce vittima di un complotto interno, Helen torna a cercare Sam, cioè Ben Whishaw. Tra i nuovi ingressi ci sono Neve Campbell, Ambika Mod, Sam Riley e Sylvia Hoeks.

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L'imperatrice 3, il capitolo finale

Giovedì 12 novembre esce la terza e ultima stagione de L'imperatrice, la serie tedesca su Elisabetta d'Austria. Dopo la Seconda guerra d'indipendenza italiana Franz, interpretato da Philip Froissant, torna a Vienna segnato dalla guerra. Elisabeth, cioè Devrim Lingnau Islamoğlu, lascia la corte per un'isola, dove conosce il conte Andrássy. Massimiliano parte per il Messico.

The Altruists, Julia Garner e il crac di FTX

Giovedì 19 novembre arriva The Altruists, miniserie in otto episodi sull'ascesa e il crollo di Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison e sul fallimento di FTX. Anthony Boyle è Bankman-Fried, Julia Garner è Ellison. La serie è ideata da Graham Moore, nel cast anche Alex Lawther, Jennifer Grey e Paul Reiser.

I film di novembre

4 novembre , Un cucciolo per Natale, commedia natalizia con una famiglia in crisi e un basset hound.

, Un cucciolo per Natale, commedia natalizia con una famiglia in crisi e un basset hound. 6 novembre , Possible Love, film sudcoreano di Lee Chang-dong con Sul Kyung-gu e Jeon Do-yeon.

, Possible Love, film sudcoreano di Lee Chang-dong con Sul Kyung-gu e Jeon Do-yeon. 9 novembre , Un buon avvocato, film francese di Tristan Séguéla presentato fuori concorso a Venezia: Laurent Lafitte è un penalista appena uscito dalla riabilitazione con una settimana per difendere un gruppo industriale accusato di legami con il terrorismo. Con Mélanie Laurent e Carole Bouquet.

, Un buon avvocato, film francese di Tristan Séguéla presentato fuori concorso a Venezia: Laurent Lafitte è un penalista appena uscito dalla riabilitazione con una settimana per difendere un gruppo industriale accusato di legami con il terrorismo. Con Mélanie Laurent e Carole Bouquet. 13 novembre , Heartland, thriller con Jessica Chastain: un'ex star del country torna a Nashville per cercare la nipote scomparsa.

, Heartland, thriller con Jessica Chastain: un'ex star del country torna a Nashville per cercare la nipote scomparsa. 18 novembre , Gentle Monster di Marie Kreutzer con Léa Seydoux, pianista alle prese con un'accusa grave rivolta al marito; Guarding Stars, commedia romantica natalizia su una guardia del corpo e un divo dell'action.

, Gentle Monster di Marie Kreutzer con Léa Seydoux, pianista alle prese con un'accusa grave rivolta al marito; Guarding Stars, commedia romantica natalizia su una guardia del corpo e un divo dell'action. 20 novembre , Steps, film d'animazione che racconta Cenerentola dal punto di vista delle sorellastre.

, Steps, film d'animazione che racconta Cenerentola dal punto di vista delle sorellastre. 25 novembre , The Mosquito Bowl di Peter Berg, su quattro stelle del football universitario che si arruolano nei Marines dopo Pearl Harbor, con Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård.

, The Mosquito Bowl di Peter Berg, su quattro stelle del football universitario che si arruolano nei Marines dopo Pearl Harbor, con Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård. 27 novembre, Quasimodo, l'anima di Parigi di Jean-François Richet con Vincent Cassel, sull'uomo che avrebbe ispirato Victor Hugo, nella Parigi del 1830.

Serie, documentari e anime

L'11 novembre escono anche The Body, serie su una scuola cattolica dove un rito d'iniziazione scatena visioni e isteria collettiva, e Avedon, documentario sul fotografo Richard Avedon. Il 13 arriva Delitto in Galizia, crime spagnolo ispirato a fatti reali. Il 26 tocca all'anime Fool Night, tratto dal manga di Kasumi Yasuda, e alla seconda stagione di Nido di vipere.

Sport in diretta e titoli in catalogo

Netflix trasmette in diretta WWE Crown Jewel 2026 sabato 7 novembre alle 18, la partita NFL Packers-Rams il 25 novembre e WWE Survivor Series nella notte tra il 28 e il 29 novembre. In catalogo arrivano anche Polar Express e Ballerina il 12 novembre e la quinta stagione di Fargo il 22.

Il calendario di novembre su Netflix

4 novembre : Un cucciolo per Natale

: Un cucciolo per Natale 5 novembre : Black Doves, stagione 2

: Black Doves, stagione 2 6 novembre : Possible Love

: Possible Love 7 novembre : WWE Crown Jewel 2026 (diretta)

: WWE Crown Jewel 2026 (diretta) 9 novembre : Un buon avvocato

: Un buon avvocato 11 novembre : ChiaroScuro; The Body; Avedon

: ChiaroScuro; The Body; Avedon 12 novembre : L'imperatrice, stagione 3; Polar Express; Ballerina

: L'imperatrice, stagione 3; Polar Express; Ballerina 13 novembre : Heartland; Delitto in Galizia

: Heartland; Delitto in Galizia 18 novembre : Gentle Monster; Guarding Stars

: Gentle Monster; Guarding Stars 19 novembre : The Altruists

: The Altruists 20 novembre : Steps

: Steps 22 novembre : Fargo, stagione 5

: Fargo, stagione 5 25 novembre : The Mosquito Bowl; NFL, Packers-Rams (diretta)

: The Mosquito Bowl; NFL, Packers-Rams (diretta) 26 novembre : Fool Night; Nido di vipere, stagione 2

: Fool Night; Nido di vipere, stagione 2 27 novembre : Quasimodo, l'anima di Parigi

: Quasimodo, l'anima di Parigi 28-29 novembre: WWE Survivor Series 2026 (diretta)

Domande frequenti

Quando esce ChiaroScuro su Netflix?

ChiaroScuro, serie italiana in otto episodi prodotta da Lux Vide, esce su Netflix mercoledì 11 novembre 2026. Racconta le indagini dell'art advisor Cosmo Speranza, interpretato da Pierpaolo Spollon, e dell'ispettore Angelo Tiberi, Andrea Lattanzi, tra quadri e delitti a Roma. Nel cast anche Matilde Gioli e Alessandro Preziosi.

Quando arriva Black Doves 2?

La seconda stagione di Black Doves arriva su Netflix giovedì 5 novembre 2026. Keira Knightley torna nei panni di Helen, spia che passa informazioni all'organizzazione mentre il marito sta per diventare primo ministro. Tornano Ben Whishaw e Sarah Lancashire, entrano nel cast Neve Campbell, Sam Riley e Sylvia Hoeks.

L'imperatrice 3 è l'ultima stagione?

Sì. La terza stagione de L'imperatrice, in uscita su Netflix giovedì 12 novembre 2026, chiude la serie tedesca su Elisabetta d'Austria. La storia riparte dopo la Seconda guerra d'indipendenza italiana, con Franz traumatizzato dal conflitto, Elisabeth lontana da Vienna e Massimiliano in partenza per il Messico.

Di cosa parla The Altruists?

The Altruists è una miniserie Netflix in otto episodi, in uscita il 19 novembre 2026, sull'ascesa e il crollo di Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, interpretati da Anthony Boyle e Julia Garner. Racconta il fallimento della piattaforma di criptovalute FTX ed è ideata da Graham Moore, autore premio Oscar per The Imitation Game.