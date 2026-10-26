A novembre 2026 HBO Max punta su Melania Rea, serie HBO Original italiana dal 6 novembre con Maria Esposito. Il 2 riparte The Gilded Age con la quarta stagione, il 12 arriva in blocco The Good Daughter con Rose Byrne, il 17 arriva Barbie. Dal 14 novembre sui canali Eurosport c'è la Coppa del Mondo di sci alpino.

Melania Rea, la serie HBO Original con Maria Esposito

Venerdì 6 novembre debutta Melania Rea, serie in quattro episodi diretta da Stefano Mordini, con uscita settimanale. Ricostruisce il caso della giovane madre uccisa nell'aprile 2011 nel bosco di Colle San Marco, a Ripe di Civitella, in provincia di Teramo. Per l'omicidio il marito Salvatore Parolisi è stato condannato in via definitiva a vent'anni nel 2016.

La serie sceglie di stare dalla parte di Melania: al centro ci sono la sua vita e una relazione segnata dal controllo e dal possesso. Maria Esposito interpreta Melania, Daniele Rienzo è Parolisi. Nel cast anche Michela Cescon, Carmen Pommella, Antonio Buonanno, Francesco Rungi e Giulia Ercolini.

Pubblicità

La sceneggiatura è di Doriana Leondeff e Bianca Rondolino, con Mariano Di Nardo e Gloria Mottarelli. Producono Simona Ercolani e Teresa Carducci per Stand By Me. La famiglia Rea ha collaborato al progetto e la Fondazione Una Nessuna Centomila lo ha patrocinato. La serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2026, nella sezione Freestyle, e sui titoli di coda dell'ultimo episodio c'è Cicatrice, brano inedito di BigMama.

The Gilded Age 4, di nuovo nella New York dei Russell

Lunedì 2 novembre torna The Gilded Age, il period drama di Julian Fellowes ambientato nell'alta società newyorkese di fine Ottocento. La quarta stagione esce in contemporanea con gli Stati Uniti ed è disponibile sia su HBO Max sia su Sky e NOW. Gli episodi sono otto, uno a settimana. Tornano Carrie Coon, Morgan Spector, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Louisa Jacobson e Denée Benton, alle prese con i nuovi equilibri sociali che scuotono le famiglie più potenti della città.

The Good Daughter, Rose Byrne e Meghann Fahy da Karin Slaughter

Giovedì 12 novembre arriva The Good Daughter, miniserie thriller in sei episodi, tutti disponibili dal primo giorno. È tratta dal romanzo di Karin Slaughter, che ha scritto anche la sceneggiatura ed è produttrice esecutiva. Le sorelle Charlotte e Samantha Quinn portano addosso una notte di violenza di vent'anni prima. Quando un nuovo attacco sconvolge la cittadina di Pikeville, quel passato torna a galla. Rose Byrne e Meghann Fahy sono le due sorelle, Brendan Gleeson il padre avvocato, con Olivia Williams. Dirige Steph Green.

Barbie di Greta Gerwig entra in catalogo

Martedì 17 novembre arriva su HBO Max Barbie, il film di Greta Gerwig scritto con Noah Baumbach. Margot Robbie è una Barbie in piena crisi esistenziale che parte per il mondo reale insieme a Ken, interpretato da Ryan Gosling. Nel cast America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Simu Liu, Dua Lipa, Will Ferrell e Helen Mirren.

The Slightest Touch, il documentario con Colin Farrell

Giovedì 26 novembre esce in esclusiva The Slightest Touch, documentario diretto da Rachel Fleit. Racconta Emma Fogarty, che convive con l'epidermolisi bollosa, mentre si prepara a completare la Maratona di Dublino. Negli ultimi chilometri a spingere la sua sedia a rotelle c'è l'amico Colin Farrell, che firma anche la produzione insieme a Claudine Farrell, Trevor Birney, Eimhear O'Neill e Frank Marshall.

La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport

Dal 14 novembre i canali Eurosport disponibili su HBO Max e discovery+ trasmettono in diretta integrale le prime otto gare della Coppa del Mondo di sci alpino:

14 novembre , slalom femminile di Levi, ore 9.45

, slalom femminile di Levi, ore 9.45 15 novembre , slalom maschile di Levi, ore 9.45

, slalom maschile di Levi, ore 9.45 21 novembre , slalom maschile di Gurgl, ore 10.15

, slalom maschile di Gurgl, ore 10.15 22 novembre , slalom femminile di Gurgl, ore 10.30

, slalom femminile di Gurgl, ore 10.30 28 novembre , gigante femminile di Killington, ore 15.30; superG maschile di Copper Mountain, ore 19.30

, gigante femminile di Killington, ore 15.30; superG maschile di Copper Mountain, ore 19.30 29 novembre, gigante maschile di Copper Mountain, ore 17.45; slalom femminile di Killington, ore 19.30

Da novembre su HBO Max vanno in diretta anche le Coppe del Mondo FIS di salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica, snowboard, freestyle e biathlon, oltre a pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità e short track.

Il calendario di novembre su HBO Max

2 novembre : The Gilded Age, stagione 4

: The Gilded Age, stagione 4 6 novembre : Melania Rea (primo episodio)

: Melania Rea (primo episodio) 12 novembre : The Good Daughter (tutti gli episodi)

: The Good Daughter (tutti gli episodi) 14-15 novembre : sci alpino, slalom di Levi

: sci alpino, slalom di Levi 17 novembre : Barbie

: Barbie 21-22 novembre : sci alpino, slalom di Gurgl

: sci alpino, slalom di Gurgl 26 novembre : The Slightest Touch

: The Slightest Touch 28-29 novembre : sci alpino, Killington e Copper Mountain

: sci alpino, Killington e Copper Mountain Ogni settimana: nuovi episodi di The Gilded Age 4 e Melania Rea

Domande frequenti

Quando esce la serie su Melania Rea?

Melania Rea, serie HBO Original italiana in quattro episodi, debutta su HBO Max venerdì 6 novembre 2026, con un episodio a settimana. La dirige Stefano Mordini. Maria Esposito interpreta Melania Rea e Daniele Rienzo Salvatore Parolisi. La serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2026.

The Gilded Age 4 è su HBO Max o su Sky?

Su entrambe. La quarta stagione di The Gilded Age debutta lunedì 2 novembre 2026, in contemporanea con gli Stati Uniti, sia su HBO Max sia su Sky e in streaming su NOW. Gli otto episodi escono uno a settimana. Tornano Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon e Morgan Spector.

The Good Daughter esce tutta insieme?

Sì. I sei episodi di The Good Daughter sono disponibili su HBO Max tutti insieme da giovedì 12 novembre 2026. La miniserie è tratta dal thriller di Karin Slaughter, che l'ha anche scritta, e ha come protagoniste Rose Byrne e Meghann Fahy nei ruoli di due sorelle segnate da un'aggressione di vent'anni prima.

Dove vedere la Coppa del Mondo di sci a novembre 2026?

Le gare di Coppa del Mondo di sci alpino di novembre 2026 vanno in diretta integrale sui canali Eurosport, disponibili su HBO Max e discovery+. Si parte il 14 novembre con lo slalom femminile di Levi, poi Gurgl il 21 e 22, e il weekend nordamericano tra Killington e Copper Mountain il 28 e 29 novembre.