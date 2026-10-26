A novembre 2026 Disney+ chiude il mese con la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, dal 20 novembre. Prima arrivano All's Fair 2 di Ryan Murphy e il K-drama L'imperatrice risposata il 4, la seconda parte di Rivals 2 l'11 e la nuova stagione del revival di Scrubs il 18.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la terza stagione

Venerdì 20 novembre arriva la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, tratta da La maledizione del Titano di Rick Riordan. Annabeth scompare e sui semidei pesa la Grande Profezia. Tornano Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, con Charlie Bushnell, Tamara Smart e Levi Chrisopulos.

Il lancio passa anche dall'Italia: il cast è atteso a Lucca Comics & Games 2026, a poche settimane dall'uscita.

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Scrubs, la seconda stagione del revival

Mercoledì 18 novembre riapre il Sacro Cuore con la seconda stagione del revival di Scrubs. J.D., Turk ed Elliot fanno da guida ai nuovi specializzandi, mentre resta in sospeso la malattia del dottor Cox. Nel cast Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke e John C. McGinley. Gli episodi escono uno ogni mercoledì.

Contando le nove stagioni originali e la prima del revival, è l'undicesima stagione della serie.

All's Fair 2, Kim Kardashian e lo studio Grant, Ronson & Greene

Mercoledì 4 novembre torna All's Fair, la serie legale di Ryan Murphy presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma. Nella seconda stagione una rivelazione rischia di far chiudere lo studio di avvocate guidato da Kim Kardashian, Naomi Watts e Niecy Nash-Betts. Nel cast anche Teyana Taylor, Sarah Paulson e Glenn Close. Escono tre episodi il 4 novembre, poi uno ogni mercoledì.

L'imperatrice risposata, il K-drama fantasy

Lo stesso 4 novembre debutta L'imperatrice risposata (The Remarried Empress), serie coreana tratta dall'omonimo webtoon. L'imperatrice Navier, interpretata da Shin Min-a, accetta che l'imperatore Sovieshu (Ju Ji-hoon) sposi la schiava Rashta (Lee Se-young). In cambio chiede di poter sposare il principe rivale Heinrey, interpretato da Lee Jong-suk. Dieci episodi, i primi quattro al debutto.

La regia è di Cho Su-won, la sceneggiatura di Yeoh Geena e Hyun Choong-yeol.

American Horror Story 13, il finale del 5 novembre

Giovedì 5 novembre esce il finale di American Horror Story 13, partita il 1° ottobre. La stagione di Ryan Murphy è un crossover che riunisce personaggi di Coven, Murder House, Freak Show, Hotel e Cult attorno a un palazzo di Manhattan, con il numero 13 al centro della storia. Tornano Jessica Lange, Sarah Paulson, Angela Bassett, Emma Roberts, Evan Peters e Kathy Bates. Gli episodi sono tredici, e con il finale la stagione è completa.

Rivals 2, la seconda parte

Mercoledì 11 novembre arrivano gli episodi dal 7 al 12 della seconda stagione di Rivals, tratta dai romanzi di Jilly Cooper e ambientata nel Rutshire del 1987. Tornano David Tennant, Alex Hassell e Aidan Turner, entrano Rachael Stirling, Rupert Evans e Santiago Cabrera, e ci sono come guest star Hayley Atwell e Rupert Everett. Escono tre episodi l'11 novembre, gli altri a cadenza settimanale. La terza stagione è già confermata.

Il calendario di novembre su Disney+

4 novembre : All's Fair, stagione 2 (tre episodi); L'imperatrice risposata (quattro episodi)

: All's Fair, stagione 2 (tre episodi); L'imperatrice risposata (quattro episodi) 5 novembre : American Horror Story 13, finale di stagione

: American Horror Story 13, finale di stagione 11 novembre : Rivals, stagione 2 parte 2 (tre episodi)

: Rivals, stagione 2 parte 2 (tre episodi) 18 novembre : Scrubs, stagione 2

: Scrubs, stagione 2 20 novembre : Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, stagione 3

: Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, stagione 3 Ogni mercoledì: nuovi episodi di All's Fair 2, Rivals 2 e, dal 18, Scrubs

A dicembre

Per un altro grande ritorno bisogna aspettare: la sesta stagione di Only Murders in the Building, con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, arriva su Disney+ l'8 dicembre.

Domande frequenti

Quando esce Percy Jackson 3 su Disney+?

La terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo arriva su Disney+ venerdì 20 novembre 2026. È tratta da La maledizione del Titano, il terzo romanzo della saga di Rick Riordan, e riporta in scena Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, con la scomparsa di Annabeth al centro della storia.

Quando torna Scrubs su Disney+?

La seconda stagione del revival di Scrubs debutta su Disney+ mercoledì 18 novembre 2026, con un episodio a settimana. Tornano Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke e John C. McGinley: J.D., Turk ed Elliot accompagnano i nuovi specializzandi del Sacro Cuore, mentre resta aperta la malattia del dottor Cox.

Quando esce All's Fair 2?

La seconda stagione di All's Fair arriva su Disney+ mercoledì 4 novembre 2026 con tre episodi, poi uno ogni mercoledì. La serie legale di Ryan Murphy, presentata alla Festa del Cinema di Roma, ha nel cast Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson e Glenn Close.

Cos'è L'imperatrice risposata?

L'imperatrice risposata, titolo originale The Remarried Empress, è un K-drama fantasy tratto da un webtoon, su Disney+ dal 4 novembre 2026 con i primi quattro dei dieci episodi. Shin Min-a è l'imperatrice Navier, che accetta le seconde nozze dell'imperatore a patto di poter sposare il principe rivale, interpretato da Lee Jong-suk.