A novembre 2026 Apple TV punta sul thriller 12 12 12, in arrivo il 13 novembre con Anthony Mackie e Jamie Dornan. Il 4 riparte Stick con Owen Wilson, il 6 debutta la docuserie di Awkwafina, il 13 escono Being Heumann e un nuovo speciale di Snoopy. Chiude il mese Way of the Warrior Kid con Chris Pratt.

12 12 12, la rapina in tre tempi con Mackie e Dornan

Venerdì 13 novembre arriva 12 12 12, la serie di punta del mese. Racconta il colpo a un caveau nascosto sotto Zurigo seguendo tre piani temporali: i 12 mesi della preparazione, le 12 ore della rapina, i 12 giorni della fuga. Anthony Mackie interpreta un agente dell'FBI caduto in disgrazia, Jamie Dornan un criminale americano. Nel cast ci sono anche Jack Kesy, Kali Reis, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen e Ólafur Darri Ólafsson.

La serie è creata da Dudi Appleton e Jim Keeble, con Kari Skogland alla regia del primo episodio. Gli episodi sono otto: due il 13 novembre, poi uno ogni venerdì fino al finale del 25 dicembre.

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Stick 2, Owen Wilson torna sul green

Mercoledì 4 novembre riparte Stick, la comedy sul golf con Owen Wilson. Nella seconda stagione il giovane Santi, interpretato da Peter Dager, entra nel circuito professionistico. Pryce, il personaggio di Wilson, prova invece a tornare in gara per diventare il golfista più anziano a vincere un major. Rhea Seehorn entra nel cast nel ruolo di Amanda, la sua allenatrice. Tornano Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer e Timothy Olyphant. Dieci episodi: i primi due il 4 novembre, poi uno a settimana fino al 30 dicembre.

Awkwafina: The Unlikely Cook, otto puntate in cucina

Venerdì 6 novembre debutta Awkwafina: The Unlikely Cook, docuserie in otto episodi. L'attrice si presenta come una che non sa cucinare e si ritrova a ereditare il ristorante cantonese di famiglia a Flushing, nel Queens. Per rimetterlo in piedi attraversa gli Stati Uniti: passa dal Culinary Institute of America e dalle Hawaii e incontra Jimmy O. Yang, Roy Choi e Martin Yan.

Being Heumann e gli speciali di Snoopy

Il 13 novembre esce anche Being Heumann, film di Siân Heder, la regista di CODA. Ricostruisce una storia vera: nel 1977 l'attivista Judy Heumann occupa un edificio federale insieme ad altre persone con disabilità, in quella che diventa l'occupazione più lunga della storia degli Stati Uniti. Ruth Madeley è la protagonista, con Madeline Delp, Mark Ruffalo e Dylan O'Brien.

Lo stesso giorno arriva Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy, nuovo speciale animato delle feste. Snoopy finisce nella lista dei cattivi di Babbo Natale e ha dodici giorni per farsi perdonare.

Way of the Warrior Kid con Chris Pratt

Il 25 novembre tocca a Way of the Warrior Kid, film per famiglie diretto da McG e tratto dal romanzo di Jocko Willink. Marc ha 11 anni e subisce atti di bullismo. Passa l'estate con lo zio Jake, un Navy SEAL ferito, che gli insegna il coraggio con un programma battezzato "Operation Warrior Kid". Chris Pratt è lo zio, con Linda Cardellini e Jude Hill.

Le serie che proseguono a novembre

Nocturne, il thriller con Liev Schreiber, Zazie Beetz e Stephen Graham tratto dai romanzi di Lars Kepler, è partito il 30 ottobre e prosegue con un episodio ogni venerdì fino al 25 dicembre. Il mercoledì continua la seconda stagione di Where's Wanda?, dark comedy tedesca con Heike Makatsch e Axel Stein, che chiude il 9 dicembre.

Il calendario di novembre su Apple TV

4 novembre : Stick, stagione 2 (primi due episodi)

: Stick, stagione 2 (primi due episodi) 6 novembre : Awkwafina: The Unlikely Cook

: Awkwafina: The Unlikely Cook 13 novembre : 12 12 12 (primi due episodi); Being Heumann; Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy

: 12 12 12 (primi due episodi); Being Heumann; Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy 25 novembre : Way of the Warrior Kid

: Way of the Warrior Kid Ogni venerdì : nuovi episodi di Nocturne

: nuovi episodi di Nocturne Ogni mercoledì: nuovi episodi di Stick 2 e di Where's Wanda? 2

Domande frequenti

Quando esce 12 12 12 su Apple TV?

Il thriller 12 12 12 debutta su Apple TV venerdì 13 novembre 2026 con i primi due episodi. Gli altri sei escono uno a settimana, ogni venerdì, fino al finale del 25 dicembre. Protagonisti Anthony Mackie, nei panni di un agente FBI caduto in disgrazia, e Jamie Dornan, in quelli di un criminale americano.

Quando arriva la seconda stagione di Stick?

Stick 2 arriva su Apple TV mercoledì 4 novembre 2026 con i primi due dei dieci episodi. Gli altri escono ogni mercoledì fino al 30 dicembre. Owen Wilson torna nei panni di Pryce, ex campione di golf che prova a vincere un major da veterano, e nel cast entra Rhea Seehorn.

Di cosa parla Awkwafina: The Unlikely Cook?

È una docuserie in otto episodi che debutta su Apple TV il 6 novembre 2026. Awkwafina, che dice di non saper cucinare, eredita il ristorante cantonese di famiglia nel Queens e gira gli Stati Uniti per imparare il mestiere, con tappe alle Hawaii e incontri con chef come Roy Choi e Martin Yan.

Che film escono su Apple TV a novembre 2026?

Il 13 novembre esce Being Heumann di Siân Heder, con Ruth Madeley e Mark Ruffalo, sulla lotta per i diritti delle persone con disabilità. Il 25 novembre arriva Way of the Warrior Kid di McG con Chris Pratt. Il 13 c'è anche il nuovo speciale animato Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy.