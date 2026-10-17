Il brano dei due creator, uscito a luglio su una base di funk brasiliano, è stato il tormentone social dell'estate 2026. A metà ottobre è finito anche su Instagram nel profilo del fuoriclasse del Barcellona.

Non mi innamorerò è la canzone di Pucho e Mia LoBosco diventata virale su TikTok nell'estate 2026. Il brano, su una base di funk brasiliano, si è diffuso con un balletto copiato da migliaia di creator. Il 14 ottobre lo ha scelto anche Lamine Yamal come colonna sonora di un post su Instagram, riportandolo al centro dei social.

Chi sono Pucho e Mia LoBosco

Pucho è il nome d'arte di Gabriel Montesino, creator e rapper di 22 anni. Mia LoBosco è la sua compagna, anche lei creator, e nel brano canta il ritornello.

Come è nata la hit

La canzone è nata su TikTok. Dal 9 luglio Pucho e Mia hanno cominciato a pubblicare anticipazioni del brano, e una clip con la parte cantata da Mia ha superato i 2,6 milioni di visualizzazioni ancora prima dell'uscita. Il singolo è stato pubblicato a luglio.

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La base è un funk brasiliano dal ritmo estivo. A trascinare il successo è stato il balletto ideato dalla coppia, diventato un trend ripreso da tantissimi creator e volti noti dei social.

Il significato della canzone

Non mi innamorerò racconta un'attrazione che i due protagonisti vorrebbero tenere a distanza. Il titolo è una promessa: niente sentimenti. Strofa dopo strofa, però, quella sicurezza comincia a vacillare, e il ritornello finisce per suonare quasi come una confessione involontaria.

Più che una storia d'amore, il brano mette in scena un flirt fatto di divertimento, serate e lusso esibito. Soldi, regali e shopping tornano spesso nel testo e diventano parte del gioco tra i due, che vogliono godersi la relazione senza prenderla sul serio. Il testo mescola l'italiano con espressioni in spagnolo e portoghese, un richiamo diretto alle radici brasiliane della base.

Il ruolo di Arthur Lima

Tra chi ha spinto il trend c'è Arthur Lima, creator brasiliano seguito da oltre 20 milioni di persone su TikTok. Lima ha ballato il brano e ha girato diversi video insieme a Pucho e Mia durante i suoi soggiorni in Italia, contribuendo a portare la canzone oltre il pubblico italiano.

Il paragone con Que Locura

Fin dalle prime settimane qualcuno sui social ha notato una somiglianza tra la base di Non mi innamorerò e quella di Que Locura di DJ Exe e Cacau Chuu, un altro brano di funk brasiliano già virale su TikTok.

Lamine Yamal e il ritorno della canzone

A metà ottobre la canzone è tornata a far parlare di sé grazie al calcio. Il 14 ottobre Lamine Yamal, stella del Barcellona, ha pubblicato su Instagram un carosello di foto con Non mi innamorerò come sottofondo. Mia LoBosco ha reagito con una storia incredula, Pucho con un commento sorpreso sotto il post, e anche Arthur Lima è intervenuto con un commento.

Domande frequenti

Chi canta Non mi innamorerò?

Non mi innamorerò è cantata da Pucho e Mia LoBosco. Pucho è il nome d'arte di Gabriel Montesino, creator e rapper di 22 anni. Mia LoBosco è la sua compagna, anche lei creator, e interpreta il ritornello del brano. La canzone è uscita a luglio 2026 ed è diventata virale su TikTok.

Perché Non mi innamorerò è virale su TikTok?

Non mi innamorerò è diventata virale su TikTok grazie al balletto ideato da Pucho e Mia LoBosco, ripreso da migliaia di creator nell'estate 2026. Al successo ha contribuito anche il creator brasiliano Arthur Lima. A ottobre il brano è tornato di moda dopo il post Instagram di Lamine Yamal.

Che genere è Non mi innamorerò?

Non mi innamorerò è un brano su una base di funk brasiliano, dal ritmo estivo e ballabile, pensato per i trend dei social. Alcuni utenti hanno notato una somiglianza con Que Locura di DJ Exe e Cacau Chuu, un altro pezzo di funk brasiliano diventato virale su TikTok.

Lamine Yamal ha usato Non mi innamorerò?

Sì. Il 14 ottobre 2026 Lamine Yamal ha pubblicato su Instagram un carosello di foto con Non mi innamorerò di Pucho e Mia LoBosco come colonna sonora. Mia ha reagito con una storia incredula e Pucho con un commento sorpreso sotto il post del giocatore del Barcellona.