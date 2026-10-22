La band salentina saluta sui social l'uomo che per anni ha protetto il suo frontman, scomparso all'improvviso. Una foto dal palco, un nome su sfondo nero e poche parole: «Grazie per essere stato parte di noi».

Lutto nel mondo dei Negramaro. È scomparso all'improvviso Antonio Boccuni, storico bodyguard di Giuliano Sangiorgi, al fianco della band per tanti anni di concerti. A dare l'addio è stato il gruppo con un messaggio sui social: «Dopo tutti questi anni insieme il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi».

Il saluto dei Negramaro

Il messaggio della band è breve e arriva dritto al punto: «Dopo tutti questi anni insieme il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi», seguito da un cuore spezzato.

Al testo i Negramaro hanno affiancato due immagini. La prima è una foto dal palco: Antonio, con il pass da artista al collo, sorride mentre una mano gli si posa sulla testa durante un concerto. La seconda è uno sfondo nero con un solo nome, «Antonio», e ancora un cuore spezzato.

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Una presenza fissa accanto a Sangiorgi

Per anni Antonio Boccuni è stato la guardia del corpo di Giuliano Sangiorgi. Un lavoro lontano dai riflettori, fatto di attenzione e discrezione, che lo ha reso parte della famiglia della band. Lo racconta l'immagine scelta per salutarlo: lui sotto il palco, sorridente, e il gesto affettuoso di chi stava cantando.

Domande frequenti

Chi era Antonio Boccuni?

Antonio Boccuni era lo storico bodyguard di Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, al fianco della band per molti anni di concerti. È scomparso all'improvviso nell'ottobre 2026. I Negramaro lo hanno salutato sui social scrivendo che dopo tanti anni insieme il vuoto che lascia è incolmabile.

Cosa hanno scritto i Negramaro per Antonio Boccuni?

Per salutare Antonio Boccuni i Negramaro hanno scritto sui social: «Dopo tutti questi anni insieme il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi», con un cuore spezzato. Al messaggio hanno affiancato una foto dal palco e un'immagine nera con il solo nome «Antonio».