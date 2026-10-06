Nella quarta giornata la Francia ribalta il Belgio con quattro gol in un quarto d'ora, l'Italia batte la Turchia e sale seconda, la Svezia vince in Romania e allunga in vetta al suo girone di Lega B.

Lunedì 5 ottobre 2026 la quarta giornata di Nations League ha messo in campo otto partite tra Lega A, B e C. Nel girone dell'Italia la Francia ha battuto 4-1 il Belgio e gli azzurri hanno superato 3-1 la Turchia al Dall'Ara. In Lega B la Svezia ha vinto 1-0 in Romania con un gol di Gyökeres, mentre l'Ungheria ha espugnato il campo dell'Ucraina.

Lega A, gruppo 1: la Francia ribalta il Belgio, l'Italia sale seconda

Francia-Belgio 4-1. A Saint-Denis il Belgio di Van Bommel passa al 35' con Lukébakio e resiste fino al 77'. Poi Zidane pesca dalla panchina: Doué pareggia, Cherki firma il sorpasso all'81' e Olise chiude con una doppietta all'88' e al 91'. Quattro gol in un quarto d'ora per i Bleus, che restano imbattuti.

Italia-Turchia 3-1. A Bologna Scamacca sblocca al 26' con un destro che bacia la traversa. Şimşir pareggia al 61', ma tre minuti dopo Calafiori, appena entrato, segna di testa su punizione di Barella il suo primo gol in Nazionale. All'87' Pio Esposito chiude i conti su cross di Romano.

Classifica: Francia 10, Italia 7, Belgio 6, Turchia 0.

Lega B, gruppo 2: frena l'Irlanda del Nord, l'Ungheria vince in Ucraina

Irlanda del Nord-Georgia 0-0. A Windsor Park i padroni di casa sprecano l'occasione di allungare: all'84' Isaac Price si fa parare un rigore da Mamardashvili.

Ucraina-Ungheria 1-2. Tóth porta avanti gli ungheresi al 52'. Yaremchuk pareggia all'84', ma un minuto dopo Csinger firma il gol vittoria per l'Ungheria.

Classifica: Irlanda del Nord 8, Ungheria 7.

Lega B, gruppo 4: Gyökeres non si ferma, colpo della Bosnia

Romania-Svezia 0-1. Viktor Gyökeres segna al 13' e decide la partita. Per l'attaccante svedese è il gol numero sette in sette partite consecutive.

Bosnia ed Erzegovina-Polonia 1-0. Decide Ivan Bašić all'84'.

Classifica: Svezia 10, Bosnia ed Erzegovina 8.

Lega C, gruppo 2: rimonta di Cipro, il Montenegro resta in testa

Cipro-Lettonia 2-1. La Lettonia passa al 57' con Daškevičs. Cipro la ribalta con Kosti al 70' e con Edwards al 94'.

Montenegro-Armenia 0-0. Il pareggio basta al Montenegro per restare primo.

Classifica: Montenegro 10, Cipro 7.

Tutti i risultati del 5 ottobre

Partita Risultato Lega e girone Francia-Belgio 4-1 Lega A, gruppo 1 Italia-Turchia 3-1 Lega A, gruppo 1 Irlanda del Nord-Georgia 0-0 Lega B, gruppo 2 Ucraina-Ungheria 1-2 Lega B, gruppo 2 Bosnia ed Erzegovina-Polonia 1-0 Lega B, gruppo 4 Romania-Svezia 0-1 Lega B, gruppo 4 Cipro-Lettonia 2-1 Lega C, gruppo 2 Montenegro-Armenia 0-0 Lega C, gruppo 2

Domande frequenti

Quali sono i risultati della Nations League del 5 ottobre 2026?

Il 5 ottobre 2026 la Francia ha battuto il Belgio 4-1 e l'Italia la Turchia 3-1 in Lega A. In Lega B: Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ucraina-Ungheria 1-2, Bosnia-Polonia 1-0, Romania-Svezia 0-1. In Lega C: Cipro-Lettonia 2-1 e Montenegro-Armenia 0-0.

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Com'è la classifica del girone dell'Italia in Nations League?

Dopo la quarta giornata la Francia guida il gruppo 1 di Lega A con 10 punti. L'Italia è seconda a 7 grazie al 3-1 sulla Turchia, il Belgio è terzo a 6 dopo il 4-1 subito a Saint-Denis. La Turchia è ultima a zero punti.

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Chi ha segnato in Francia-Belgio 4-1?

Il Belgio è passato in vantaggio al 35' con Lukébakio. La Francia ha ribaltato la partita nel finale con Doué al 77', Cherki all'81' e una doppietta di Olise all'88' e al 91'. I gol sono arrivati da giocatori entrati dalla panchina nella ripresa.

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Quanti gol di fila ha segnato Gyökeres con la Svezia?

Con il gol del 13' in Romania-Svezia 0-1, Viktor Gyökeres ha segnato per la settima partita consecutiva con la Svezia, secondo il riepilogo della UEFA. La vittoria porta gli scandinavi a 10 punti, in testa al gruppo 4 di Lega B davanti alla Bosnia.