La terza giornata di Nations League, giocata giovedì 1 ottobre 2026, ha portato la prima vittoria della Germania di Jürgen Klopp, 2-0 alla Serbia a Monaco. Il Portogallo ha vinto 4-2 a Copenaghen e resta a punteggio pieno, il Galles ha battuto 2-1 la Norvegia e l'Olanda ha recuperato da 0-2 a 2-2 in Grecia.

Lega A, gruppo 2: Germania-Serbia 2-0 e Grecia-Olanda 2-2

All'Allianz Arena la Germania ha trovato il primo successo della sua campagna. Tom Bischof ha sbloccato la partita al 39', Florian Wirtz l'ha chiusa al 61'. La Serbia resta ultima a zero punti dopo tre giornate.

A Salonicco, allo stadio Toumba, la Grecia sembrava avviata verso un'altra impresa dopo la vittoria sulla Germania della giornata precedente, la prima della sua storia contro i tedeschi. Fotis Ioannidis ha segnato al 23', Giorgos Masouras ha raddoppiato nel recupero del primo tempo. Nella ripresa l'Olanda di Xavi ha reagito: Virgil van Dijk ha accorciato al 59' e Tijjani Reijnders ha firmato il 2-2 all'89'. Agli olandesi è stato annullato anche un gol di Denzel Dumfries per fuorigioco dopo il controllo al VAR. Ha arbitrato l'italiano Marco Guida, con Daniele Chiffi al VAR.

Classifica gruppo 2: Grecia 7, Olanda 5, Germania 4, Serbia 0.

Lega A, gruppo 4: Danimarca-Portogallo 2-4 e Galles-Norvegia 2-1

A Copenaghen il Portogallo di Jorge Jesus ha giocato senza Cristiano Ronaldo e ha vinto lo stesso. João Cancelo ha aperto al 14', Mikkel Damsgaard ha pareggiato al 24' con un tiro da lontano e Gonçalo Ramos ha riportato avanti i portoghesi al 26'. Nella ripresa Rasmus Højlund ha firmato il 2-2 al 54', poi Vitinha al 68' e João Félix all'88' hanno chiuso la partita. Bruno Fernandes ha servito due assist.

A Cardiff il Galles di Craig Bellamy ha ottenuto la prima vittoria della sua storia in Lega A, al nono tentativo. La Norvegia era passata in vantaggio all'11' con Oscar Bobb, su assist di Martin Ødegaard. Daniel James ha pareggiato al 38'. In avvio di ripresa, al 46', Torbjørn Heggem è stato espulso per un fallo proprio su James, e due minuti dopo Neco Williams ha segnato su punizione il gol del 2-1. Erling Haaland è rimasto a secco.

Classifica gruppo 4: Portogallo 9, Danimarca 3, Norvegia 3, Galles 3.

Lega B, gruppo 3: Irlanda-Austria 2-2 e Israele-Kosovo 0-0

All'Aviva Stadium di Dublino l'Irlanda di Heimir Hallgrímsson è andata avanti di due gol con una doppietta di Troy Parrott: al 12' e al 45' su rigore. L'Austria di Ralf Rangnick ha rimontato nel secondo tempo con Alexander Prass al 71' e Michael Gregoritsch al 77'. Nel primo tempo la partita è stata interrotta due volte da proteste legate alla decisione dell'Irlanda di non boicottare la gara contro Israele: in campo sono state lanciate palline da tennis con adesivi della bandiera palestinese e un invasore è stato allontanato dalla sicurezza.

Nell'altra partita del girone Israele e Kosovo hanno pareggiato 0-0.

Classifica gruppo 3: Austria 7, Irlanda 4, Kosovo 4, Israele 1.

Lega D: Malta-Gibilterra 1-1 e Azerbaigian-Liechtenstein 0-0

In Lega D Malta e Gibilterra hanno pareggiato 1-1 allo stadio nazionale di Ta' Qali. L'Azerbaigian e il Liechtenstein, in campo alle 18, hanno chiuso sullo 0-0.

Tutti i risultati del 1 ottobre 2026

Lega A, gruppo 2: Germania-Serbia 2-0, Grecia-Olanda 2-2

Germania-Serbia 2-0, Grecia-Olanda 2-2 Lega A, gruppo 4: Danimarca-Portogallo 2-4, Galles-Norvegia 2-1

Danimarca-Portogallo 2-4, Galles-Norvegia 2-1 Lega B, gruppo 3: Irlanda-Austria 2-2, Israele-Kosovo 0-0

Irlanda-Austria 2-2, Israele-Kosovo 0-0 Lega D, gruppo 1: Malta-Gibilterra 1-1

Malta-Gibilterra 1-1 Lega D, gruppo 2: Azerbaigian-Liechtenstein 0-0

Stasera tocca all'Italia

La terza giornata prosegue oggi, venerdì 2 ottobre, con il gruppo 1 di Lega A. Alle 20.45 allo Stade de France si gioca Francia-Italia, in diretta su Rai 1. Tra oggi e domani si giocano anche Spagna-Repubblica Ceca e Croazia-Inghilterra.

Domande frequenti sulla Nations League del 1 ottobre 2026

Quali sono i risultati di Nations League del 1 ottobre 2026?

Giovedì 1 ottobre 2026 la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, il Portogallo ha vinto 4-2 in Danimarca, il Galles ha superato 2-1 la Norvegia e Grecia-Olanda è finita 2-2. In Lega B Irlanda-Austria 2-2 e Israele-Kosovo 0-0, in Lega D Malta-Gibilterra 1-1 e Azerbaigian-Liechtenstein 0-0.

Chi ha segnato in Germania-Serbia?

La Germania di Jürgen Klopp ha battuto 2-0 la Serbia all'Allianz Arena di Monaco con i gol di Tom Bischof al 39' e di Florian Wirtz al 61'. È la prima vittoria tedesca in questa edizione della Nations League, dopo un pareggio e la sconfitta in Grecia nelle prime due giornate.

Com'è andata Danimarca-Portogallo?

Il Portogallo ha vinto 4-2 a Copenaghen anche senza Cristiano Ronaldo. Hanno segnato Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Félix, mentre per la Danimarca sono andati a segno Damsgaard e Højlund. Con tre vittorie in tre partite la squadra di Jorge Jesus guida il gruppo 4 di Lega A con 9 punti.

Quando gioca l'Italia in Nations League?

L'Italia gioca stasera, venerdì 2 ottobre 2026, alle 20.45 contro la Francia allo Stade de France di Saint-Denis, per la terza giornata del gruppo 1 di Lega A. La partita è in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Lunedì 5 ottobre gli azzurri ospitano la Turchia a Bologna.