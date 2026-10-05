Ramos firma il 2-1 alla Norvegia e il Portogallo è la prima squadra qualificata. Olanda di rimonta sulla Serbia, Højlund su rigore stende il Galles, 0-0 a Salonicco. Tutti i risultati.

Il Portogallo è la prima nazionale a staccare il pass per i quarti di finale della Nations League 2026/27. Domenica 4 ottobre, nella quarta giornata, la squadra lusitana ha battuto 2-1 la Norvegia con un gol di Gonçalo Ramos nel finale e ha centrato la quarta vittoria su quattro. Nello stesso girone la Danimarca ha vinto in Galles con un rigore di Rasmus Højlund, mentre nel gruppo 2 l'Olanda ha superato la Serbia e la Germania non è andata oltre lo 0-0 in Grecia.

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Tutti i risultati di domenica 4 ottobre

Lega Partita Risultato A Portogallo-Norvegia 2-1 A Galles-Danimarca 0-1 A Olanda-Serbia 2-1 A Grecia-Germania 0-0 B Irlanda-Israele 1-1 B Kosovo-Austria 1-1 D Malta-Andorra 1-0 D Azerbaigian-Lituania 1-0

Portogallo-Norvegia 2-1, quarti in tasca

La Norvegia è passata in vantaggio con Ajer al 36', ma il Portogallo ha pareggiato due minuti dopo con João Cancelo. La partita è rimasta in equilibrio fino al 79', quando Gonçalo Ramos ha firmato il gol del 2-1. Con quattro vittorie in quattro partite il Portogallo ha la certezza dei quarti di finale.

Marcatori: 36' Ajer (N), 38' Cancelo (P), 79' Gonçalo Ramos (P).

Galles-Danimarca 0-1, decide Højlund

La Danimarca ha sbloccato una partita bloccata al 75' con il rigore trasformato da Rasmus Højlund, l'attaccante del Napoli, al terzo gol in questa finestra di partite. Con questa vittoria i danesi si staccano dal gruppo delle inseguitrici.

Marcatore: 75' rig. Højlund (D).

La classifica del gruppo 4 di Lega A

Squadra Punti Portogallo 12 Danimarca 6 Norvegia 3 Galles 3

Olanda-Serbia 2-1 e Grecia-Germania 0-0

Nel gruppo 2 l'Olanda è passata avanti con Teun Koopmeiners al 31', la Serbia ha pareggiato con Cvetković al 35' e Joshua Zirkzee ha deciso la partita al 72'. A Salonicco la Grecia ha fermato la Germania sullo 0-0 in una sfida molto equilibrata.

Marcatori Olanda-Serbia: 31' Koopmeiners (O), 35' Cvetković (S), 72' Zirkzee (O).

Con questi risultati Olanda e Grecia sono appaiate in testa al girone con 8 punti.

Squadra Punti Grecia 8 Olanda 8 Germania 5 Serbia 0

Lega B e Lega D

In Lega B, nel gruppo 3, due pareggi. L'Irlanda ha fermato Israele sull'1-1: rigore di Troy Parrott al 39', al quarto gol in tre partite, e pareggio di Peretz al 47'. Il Kosovo ha pareggiato 1-1 con l'Austria, che resta in testa al girone: Asllani al 70', Lang all'85'.

In Lega D Malta ha battuto 1-0 Andorra con il gol di Teuma al 49' e allunga in testa al suo girone, mentre l'Azerbaigian ha superato 1-0 la Lituania con la rete di Khaybulaev al 25' e resta imbattuto.

Oggi tocca all'Italia

La quarta giornata si completa oggi, lunedì 5 ottobre. Alle 20.45 l'Italia ospita la Turchia al Dall'Ara di Bologna, in diretta su Rai 1, mentre alla stessa ora si gioca Francia-Belgio, lo scontro diretto tra le prime due del girone degli Azzurri.

Domande frequenti

Quali sono i risultati di Nations League del 4 ottobre 2026?

Domenica 4 ottobre 2026 in Nations League: Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Danimarca 0-1, Olanda-Serbia 2-1, Grecia-Germania 0-0, Irlanda-Israele 1-1, Kosovo-Austria 1-1, Malta-Andorra 1-0 e Azerbaigian-Lituania 1-0. Il Portogallo è la prima squadra qualificata ai quarti.

Il Portogallo è qualificato ai quarti di Nations League?

Sì, il Portogallo è la prima nazionale qualificata ai quarti di finale della Nations League 2026/27. Il 4 ottobre 2026 ha battuto 2-1 la Norvegia con i gol di Cancelo e Gonçalo Ramos, centrando la quarta vittoria in quattro partite nel gruppo 4 di Lega A.

Come è finita Grecia-Germania?

Grecia-Germania, giocata domenica 4 ottobre 2026 a Salonicco per la quarta giornata di Nations League, è finita 0-0. Con questo pareggio la Grecia sale a 8 punti ed è appaiata in testa al gruppo 2 di Lega A con l'Olanda, mentre la Germania resta a 5.