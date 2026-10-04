0-7 a Rijeka con le doppiette di Kane e Saka, la Spagna batte 3-1 la Repubblica Ceca e fa tre su tre. La Svizzera rimonta la Slovenia, la Scozia vince in Macedonia del Nord. Tutti i risultati.

Il sabato di Nations League ha un risultato che farà discutere a lungo. Sabato 3 ottobre, nel gruppo 3 della Lega A, l'Inghilterra di Thomas Tuchel ha travolto la Croazia 7-0 a Rijeka, chiudendo la partita già nel primo tempo. Nello stesso girone la Spagna ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca a Oviedo con un gol di Lamine Yamal e ha centrato la terza vittoria in tre partite. In Lega B successi per Svizzera e Scozia.

Tutti i risultati di sabato 3 ottobre

Lega Partita Risultato A Croazia-Inghilterra 0-7 A Spagna-Repubblica Ceca 3-1 B Svizzera-Slovenia 2-1 B Macedonia del Nord-Scozia 0-2 C Finlandia-Albania 2-1 C Bielorussia-San Marino 4-0 C Estonia-Lussemburgo 1-0 C Islanda-Bulgaria 3-0 D Malta-Gibilterra 1-1 D Azerbaigian-Liechtenstein 0-0

Croazia-Inghilterra 0-7, notte storica a Rijeka

L'Inghilterra ha messo in chiaro le cose subito. Harry Kane ha aperto le marcature all'8', poi Jude Bellingham al 21', Anthony Gordon al 39' e Bukayo Saka al 45' hanno portato gli inglesi all'intervallo sul 4-0. Nella ripresa Kane ha firmato la doppietta al 53', Saka ha fatto lo stesso al 68' e Morgan Rogers ha chiuso il conto all'87'. Secondo Sportmediaset, nessuna squadra aveva mai segnato cinque gol alla Croazia in trasferta.

Marcatori: 8' e 53' Kane, 21' Bellingham, 39' Gordon, 45' e 68' Saka, 87' Rogers.

Spagna-Repubblica Ceca 3-1, la Spagna fa tre su tre

A Oviedo la Spagna è passata dopo sei minuti con un sinistro a giro di Lamine Yamal, poi Rodri ha firmato il raddoppio. La Repubblica Ceca ha accorciato con Jiří Sláma, ma l'espulsione del capitano Ladislav Krejčí ha chiuso ogni speranza di rimonta. Nel finale Mikel Merino ha messo il sigillo sul 3-1. Per la Spagna sono tre vittorie consecutive in Nations League, per la prima volta nella sua storia nella competizione.

Marcatori: 6' Yamal, Rodri, Sláma (RC), Merino.

La classifica del gruppo 3 di Lega A

Squadra Punti Spagna 9 Inghilterra 6 Croazia 3 Repubblica Ceca 0

Lega B: la Svizzera rimonta, la Scozia passa in Macedonia

Nel gruppo 1 della Lega B la Svizzera è andata sotto dopo due minuti per il gol di Vipotnik, ma ha ribaltato la Slovenia vincendo 2-1 e restando in testa al girone. La Scozia, battuta 3-0 in casa dagli svizzeri nella giornata precedente, si è rialzata vincendo 2-0 in Macedonia del Nord.

Lega C e D

In Lega C la Finlandia ha rimontato l'Albania: dopo il vantaggio di Manaj al 4', una doppietta di Walta (26' e 71') ha deciso la partita. L'Islanda ha battuto 3-0 la Bulgaria con la doppietta di Óskarsson (37' e 60') e il gol di Ellertsson al 90'. La Bielorussia ha superato 4-0 San Marino, nella partita giocata a Budapest, con i gol di Kontsevoy (46' e 88'), Shumansky e Ebong. L'Estonia ha battuto 1-0 il Lussemburgo con la rete di Peetson al 5'.

In Lega D pareggio 1-1 tra Malta e Gibilterra e 0-0 tra Azerbaigian e Liechtenstein.

Le prossime partite

Lunedì 5 ottobre la quarta giornata propone, alle 20.45, Italia-Turchia a Bologna e Francia-Belgio, lo scontro diretto del girone degli Azzurri.

Domande frequenti

Come è finita Croazia-Inghilterra in Nations League?

Croazia-Inghilterra, giocata sabato 3 ottobre 2026 a Rijeka, è finita 0-7. Hanno segnato Kane e Saka con due gol a testa, poi Bellingham, Gordon e Rogers. L'Inghilterra di Tuchel ha chiuso il primo tempo già sul 4-0 e sale a 6 punti nel gruppo 3 di Lega A.

Chi ha segnato in Spagna-Repubblica Ceca?

In Spagna-Repubblica Ceca 3-1 del 3 ottobre 2026 a Oviedo hanno segnato Lamine Yamal al 6', Rodri e Mikel Merino per la Spagna e Jiří Sláma per i cechi, rimasti in dieci per l'espulsione del capitano Krejčí. La Spagna è prima nel girone con 9 punti.

Quali sono i risultati di Nations League del 3 ottobre 2026?

Il 3 ottobre 2026 in Nations League: Croazia-Inghilterra 0-7, Spagna-Repubblica Ceca 3-1, Svizzera-Slovenia 2-1, Macedonia del Nord-Scozia 0-2, Finlandia-Albania 2-1, Bielorussia-San Marino 4-0, Estonia-Lussemburgo 1-0, Islanda-Bulgaria 3-0, Malta-Gibilterra 1-1, Azerbaigian-Liechtenstein 0-0.