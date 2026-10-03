Azzurri 1-1 a Saint-Denis, De Bruyne trascina il Belgio contro la Turchia, la Polonia ne fa sei alla Romania e l'Irlanda del Nord passa 3-0 in Ucraina. Tutti i risultati e i marcatori.

La terza giornata della Nations League 2026/27 ha regalato all'Italia un punto pesante. Venerdì 2 ottobre gli Azzurri di Roberto Mancini hanno pareggiato 1-1 allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane, mentre nello stesso girone il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia con una doppietta di Kevin De Bruyne. In Lega B la serata è stata di Robert Lewandowski, autore di una tripletta nel 6-0 della Polonia sulla Romania.

Tutti i risultati di venerdì 2 ottobre

Lega Partita Risultato A Francia-Italia 1-1 A Belgio-Turchia 3-0 B Ucraina-Irlanda del Nord 0-3 B Ungheria-Georgia 1-0 B Bosnia ed Erzegovina-Svezia 1-1 B Polonia-Romania 6-0 C Cipro-Armenia 2-0 C Lettonia-Montenegro 1-2 C Kazakistan-Moldavia 1-2 C Isole Far Oer-Slovacchia 1-1

Francia-Italia 1-1, Bastoni risponde a Olise

Allo Stade de France la Francia ha tenuto palla, ma le occasioni migliori del primo tempo sono state dell'Italia, con un gol di Kean annullato per fuorigioco. Al 55' Michael Olise ha sbloccato la partita con una punizione all'incrocio, al 68' Alessandro Bastoni ha pareggiato rubando palla a Da Cunha. Gianluigi Donnarumma ha chiuso con sette parate, mentre all'87' Dayot Upamecano è stato espulso per doppia ammonizione.

Marcatori: 55' Olise (F), 68' Bastoni (I).

Belgio-Turchia 3-0, De Bruyne show

Il Belgio ha messo le cose in chiaro subito: al 10' De Bruyne ha aperto le marcature e al 59' ha firmato il raddoppio. Al 76' Romelu Lukaku ha chiuso i conti. Per la Turchia è la terza sconfitta in tre partite.

Marcatori: 10' e 59' De Bruyne, 76' Lukaku.

Polonia-Romania 6-0, Lewandowski ne fa tre

La partita si è indirizzata presto: al 23' il romeno Radu Drăgușin è stato espulso e un minuto dopo Lewandowski ha trasformato il rigore dell'1-0. A inizio ripresa il capitano polacco ha segnato ancora, poi l'autogol di Ghiță, Zieliński e Bednarek hanno allargato il punteggio. All'86' Lewandowski ha completato la tripletta.

Marcatori: 24' rig., 47' e 86' Lewandowski, 49' aut. Ghiță, 62' Zieliński, 66' Bednarek.

Le altre partite di Lega B

Il risultato più sorprendente arriva dall'Ucraina, battuta 0-3 in casa dall'Irlanda del Nord: doppietta di Ciaron Brown (9' e 61') e gol di Isaac Price al 22'. Nello stesso girone l'Ungheria ha superato 1-0 la Georgia con la rete di Kerkez al 35'.

Nel girone di Polonia e Romania la Svezia ha pareggiato 1-1 in Bosnia ed Erzegovina: Viktor Gyökeres ha segnato al 61', Alajbegović ha risposto all'80'.

Lega C: vincono Cipro, Montenegro e Moldavia

Cipro ha battuto 2-0 l'Armenia con i gol di Konomis al 19' e Kakoullis al 31'. Il Montenegro ha vinto 2-1 in Lettonia grazie alla doppietta di Adžić (3' e 56'), inutile il gol di Strods all'82'.

La Moldavia ha espugnato il Kazakistan 2-1 con le reti di Clescenco nel recupero del primo tempo e di Popescu al 50'; per i padroni di casa ha segnato Alip al 64'. Pareggio 1-1 tra Far Oer e Slovacchia: gli slovacchi sono passati in vantaggio al 38' con un autogol di Vatnhamar, Justinussen ha pareggiato al 66'.

Le classifiche

Lega A, gruppo 1

Squadra Punti Francia 7 Belgio 6 Italia 4 Turchia 0

Lega B, gruppo 4

Squadra Punti Svezia 7 Bosnia ed Erzegovina 5 Polonia 4 Romania 0

Le prossime partite

La terza giornata si chiude oggi, sabato 3 ottobre, con sei partite tra cui Croazia-Inghilterra alle 18 e Spagna-Repubblica Ceca alle 20.45. L'Italia torna in campo lunedì 5 ottobre a Bologna contro la Turchia.

Domande frequenti

Quali sono i risultati di Nations League del 2 ottobre 2026?

Venerdì 2 ottobre 2026 in Nations League: Francia-Italia 1-1, Belgio-Turchia 3-0, Polonia-Romania 6-0, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Ungheria-Georgia 1-0, Bosnia-Svezia 1-1, Cipro-Armenia 2-0, Lettonia-Montenegro 1-2, Kazakistan-Moldavia 1-2 e Far Oer-Slovacchia 1-1.

Com'è la classifica del girone dell'Italia in Nations League?

Dopo tre giornate la Francia guida il gruppo 1 di Lega A con 7 punti, davanti al Belgio con 6 e all'Italia con 4. Chiude la Turchia a zero punti. Lunedì 5 ottobre 2026 l'Italia ospita proprio la Turchia a Bologna.

Quanti gol ha segnato Lewandowski contro la Romania?

Robert Lewandowski ha segnato tre gol nel 6-0 della Polonia sulla Romania del 2 ottobre 2026: un rigore al 24', poi le reti al 47' e all'86'. La Romania ha giocato in dieci dal 23' per l'espulsione di Radu Drăgușin.