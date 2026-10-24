Al Maradona il Napoli va sul 2-0, si fa riprendere in cinque minuti, torna avanti con il destro da fuori di McTominay e viene raggiunto all'89' dalla testa di Balerdi su cross di Wesley. Un punto a testa tra Allegri e Gasperini.

Napoli e Roma pareggiano 3-3 al Maradona nell'ottava giornata di Serie A, sabato 24 ottobre 2026. Gli azzurri di Massimiliano Allegri segnano con Anguissa e due volte con McTominay, i giallorossi di Gian Piero Gasperini rispondono con Soulé e con la doppietta di Balerdi, l'ultimo gol all'89'. Nel finale espulso Allegri.

Il primo tempo: la rovesciata di Anguissa

Il Napoli parte bene. Al 13' Rensch salva sulla linea una conclusione azzurra, poi al 28' arriva il vantaggio: Anguissa trova una rovesciata acrobatica in area e firma l'1-0.

La Roma reagisce. Gollini tiene in partita i giallorossi con diversi interventi decisivi e poco prima dell'intervallo Cristante colpisce il palo di testa. Si va al riposo sull'1-0.

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La ripresa: McTominay, poi la rimonta della Roma

In avvio di ripresa il Napoli raddoppia. Al 48' Politano crossa dalla destra e McTominay di testa firma il 2-0.

Gasperini cambia tre uomini e la partita gira. Al 69' Soulé accorcia con un sinistro dal limite dell'area. Cinque minuti dopo, al 74', Balerdi trova il pareggio sotto la traversa in una mischia nata da un calcio d'angolo.

Il finale: McTominay da fuori, Balerdi di testa

All'83' McTominay riporta avanti il Napoli: su servizio di Olivera calcia da fuori area e batte Gollini sul primo palo per il 3-2, doppietta personale.

La Roma non si arrende. All'89' Wesley crossa e Balerdi di testa firma il 3-3, la sua doppietta. Nel finale Allegri viene espulso per proteste.

I numeri della partita

Statistica Napoli Roma Possesso palla 44% 56% Tiri totali 13 19 Tiri in porta 9 5 Calci d'angolo 2 11 Falli 6 11 Ammonizioni 1 4

La Roma ha avuto più possesso palla e calci d'angolo, il Napoli ha centrato la porta nove volte contro le cinque giallorosse.

Il tabellino

Napoli-Roma 3-3

Marcatori: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 69' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)

Napoli (all. Allegri): Meret; Di Lorenzo (80' Spinazzola), Rafa Marín, Badiashile (52' Beukema), Olivera; Anguissa, De Bruyne (80' Lobotka), McTominay; Politano, Højlund, Lang.

Roma (all. Gasperini): Gollini; Mancini (84' Ghilardi), Ndicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Molina), De Roon, Pisilli (58' Castro), Wesley; Soulé, Cristante; Malen (84' Mora).

Espulso: Allegri (all. Napoli) per proteste.

La classifica

Con il pareggio la Roma sale a 18 punti, a una lunghezza da Inter e Lazio, che però devono ancora giocare la loro partita dell'ottava giornata. Il Napoli arriva a 11 punti.

Nel turno infrasettimanale la Roma ospita il Cagliari martedì 27 ottobre alle 20.45.

Domande frequenti

Come è finita Napoli-Roma?

Napoli-Roma è finita 3-3, sabato 24 ottobre 2026 al Maradona nell'ottava giornata di Serie A. Per il Napoli di Allegri hanno segnato Anguissa e McTominay con una doppietta, per la Roma di Gasperini Soulé e Balerdi, autore di due gol, l'ultimo all'89'. Allegri è stato espulso nel finale.

Chi ha segnato in Napoli-Roma 3-3?

In Napoli-Roma 3-3 hanno segnato Anguissa in rovesciata al 28', McTominay al 48' e all'83', Soulé al 69' e Balerdi al 74' e all'89'. Il pareggio finale è arrivato con un colpo di testa di Balerdi su cross di Wesley, a un minuto dalla fine del tempo regolamentare.