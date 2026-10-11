Al Maradona la squadra di Allegri torna alla vittoria con un rigore ripetuto, il raddoppio di Lang e il tap-in di De Bruyne nel recupero, e aggancia il Frosinone a quota 10.

Il Napoli batte il Frosinone 3-0 allo stadio Diego Armando Maradona nella sesta giornata di Serie A, sabato 10 ottobre 2026. Kevin De Bruyne segna una doppietta, su rigore al 29' e nel recupero, con il gol di Noa Lang in mezzo al 32'. Nel secondo tempo torna in campo Scott McTominay, accolto dagli applausi del pubblico.

Il rigore ripetuto che sblocca la partita

Allegri cambia sistema e passa alla difesa a tre, con Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile davanti a Meret. Lobotka e De Bruyne giocano in mezzo, Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Il Napoli parte forte e al 3' Hojlund colpisce il palo.

L'episodio chiave arriva a metà primo tempo. Cittadini contrasta Hojlund in area e l'arbitro Feliciani indica il dischetto. Hojlund calcia e Palmisani para, ma il VAR fa ripetere il tiro: secondo ANSA e AGI il portiere del Frosinone aveva lasciato la linea di porta in anticipo. Dal dischetto si presenta De Bruyne, che calcia di destro nell'angolo basso e firma l'1-0 al 29'.

Tre minuti dopo il Napoli raddoppia. Lang, Hojlund e Di Lorenzo combinano in area, Palmisani respinge il tiro del capitano e Lang ribadisce in rete il 2-0.

La ripresa: McTominay in campo, De Bruyne chiude nel recupero

Il Frosinone di Alvini non si chiude e prova a giocare, con Raimondo e Kvernadze tra i più attivi. Il possesso c'è, le occasioni vere poche: la squadra ciociara chiude con 17 tiri, uno solo nello specchio. Meret si fa trovare pronto su Kvernadze nel primo tempo e su Bobcek nella ripresa.

Al 61' Allegri inserisce Lucca per Hojlund e McTominay per Neres. Lo scozzese rientra dopo un lungo stop e al 74' prova a sorprendere Palmisani sul primo palo, trovando la risposta del portiere. Entrano poi Gilmour, Giovane e Politano.

Proprio Giovane costruisce il terzo gol. Nel recupero il suo cross dalla sinistra arriva al centro dell'area e De Bruyne, da pochi passi, firma il 3-0 e la sua doppietta personale.

Le parole di Allegri

Prima della partita, intervistato da DAZN, Allegri ha risposto alle critiche spiegando che tutti sbagliano e che serve affrontare il momento con serenità. A Sky Sport il tecnico ha riconosciuto che il Napoli ha lasciato per strada troppi punti nelle prime cinque giornate e ha chiesto alla squadra più cattiveria sotto porta.

Il tabellino

Napoli (3-4-3): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka (71' Gilmour), De Bruyne, Spinazzola (80' Politano); Neres (61' McTominay), Hojlund (61' Lucca), Lang (71' Giovane). All. Allegri

Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka (71' Gilmour), De Bruyne, Spinazzola (80' Politano); Neres (61' McTominay), Hojlund (61' Lucca), Lang (71' Giovane). All. Allegri Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini Marcatori: 29' De Bruyne (rig.), 32' Lang, 90'+4' De Bruyne

29' De Bruyne (rig.), 32' Lang, 90'+4' De Bruyne Arbitro: Ermanno Feliciani

Ermanno Feliciani Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria il Napoli sale a 10 punti e raggiunge in classifica il Frosinone, che arrivava a Napoli da quattro risultati utili consecutivi. Prima della partita gli azzurri erano noni con 7 punti, dopo l'1-1 di Firenze.

Il calendario non concede pause. Martedì 13 ottobre il Napoli è atteso in Champions League dal Villarreal, poi sabato 17 ottobre alle 15 torna in campionato sul campo del Venezia.

Domande frequenti

Come è finita Napoli-Frosinone del 10 ottobre 2026?

Napoli-Frosinone è finita 3-0. La partita della sesta giornata di Serie A si è giocata sabato 10 ottobre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona. Hanno deciso la doppietta di Kevin De Bruyne, su rigore e nel recupero, e il gol di Noa Lang nel primo tempo.

Chi ha segnato in Napoli-Frosinone?

Kevin De Bruyne ha segnato al 29' su rigore e al quarto minuto di recupero su cross di Giovane. Noa Lang ha firmato il 2-0 al 32', ribadendo in rete una respinta di Palmisani su tiro di Di Lorenzo. Il Frosinone non è riuscito a segnare.

Perché è stato ripetuto il rigore di Hojlund?

Rasmus Hojlund si era fatto parare il rigore da Palmisani, ma il VAR ha fatto ripetere il tiro. Secondo ANSA e AGI il portiere del Frosinone si era staccato dalla linea di porta prima della battuta. Alla ripetizione ha calciato Kevin De Bruyne, che ha segnato l'1-0.

Quando gioca la prossima partita il Napoli?

Dopo il 3-0 al Frosinone il Napoli gioca martedì 13 ottobre 2026 in Champions League contro il Villarreal, in trasferta. In campionato la squadra di Allegri torna in campo sabato 17 ottobre alle 15 sul campo del Venezia, per la settima giornata di Serie A.