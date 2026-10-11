A Mandalika il pilota dell'Aprilia supera Fernandez al diciannovesimo giro e torna al successo dopo il Mugello. Marc Marquez sesto perde la vetta: Martin è primo per due punti.

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, domenica 11 ottobre 2026 sul circuito di Mandalika. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto Raul Fernandez (Trackhouse) e il compagno di squadra Jorge Martin. Marc Marquez ha chiuso sesto e ha perso la testa del Mondiale: ora comanda Martin con 355 punti, due in più dello spagnolo della Ducati.

La gara: il sorpasso decisivo al diciannovesimo giro

Al via Bezzecchi è scattato bene dalla prima fila e si è preso la testa, ma Fernandez, partito dalla pole, lo ha ripassato subito alla prima curva. Dietro di loro Martin ha superato Marc Marquez già al terzo giro, mentre Bagnaia è caduto al settimo giro ed è stato costretto al ritiro.

Per gran parte della gara Fernandez ha condotto con Bezzecchi in scia. Al diciannovesimo giro il pilota romagnolo ha rotto gli indugi: ha superato lo spagnolo e ha subito spinto con un giro in 1'29"9 che gli ha permesso di prendere margine. Ha tagliato il traguardo con 4"260 di vantaggio su Fernandez.

Marquez perde la vetta

La gara di Marc Marquez è stata in salita. Lo spagnolo della Ducati ha battagliato a lungo con Pedro Acosta per il quarto posto, con una serie di sorpassi e controsorpassi, poi negli ultimi giri è stato superato anche da Ai Ogura ed è sceso al sesto posto. Con il terzo posto, Martin lo ha scavalcato in classifica.

Per l'Aprilia è stata una domenica da ricordare: le prime quattro moto al traguardo sono tutte del marchio di Noale, tra squadra ufficiale e Trackhouse.

Il macinino del pepe

Sotto il podio Bezzecchi ha festeggiato con un macinino del pepe. Ai microfoni di Sky Sport ha spiegato, scherzando, che un po' di pepe sta sempre bene, e ha raccontato che dietro l'esultanza c'è una lunga storia con amici e colleghi, tra cui il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli. Per lui è la prima vittoria dalla gara del Mugello del 31 maggio.

Ordine d'arrivo e classifica

I primi dieci: 1. Bezzecchi (Aprilia); 2. Fernandez (Aprilia Trackhouse) +4"260; 3. Martin (Aprilia) +6"890; 4. Ogura (Aprilia Trackhouse) +9"378; 5. Acosta (KTM) +9"492; 6. Marc Marquez (Ducati) +10"778; 7. Alex Marquez (Ducati Gresini) +16"821; 8. Di Giannantonio (Ducati VR46) +19"840; 9. Quartararo (Yamaha) +19"999; 10. Bastianini (KTM Tech3) +21"111.

Mondiale piloti: 1. Martin 355; 2. Marc Marquez 353; 3. Bezzecchi 309; 4. Ogura 259; 5. Acosta 258.

Il Motomondiale torna in pista tra due settimane in Australia, a Phillip Island.

Domande frequenti

Chi ha vinto il GP d'Indonesia 2026 di MotoGP?

Il Gran Premio d'Indonesia 2026 di MotoGP, corso domenica 11 ottobre sul circuito di Mandalika, è stato vinto da Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Il pilota italiano ha preceduto di 4"260 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), partito dalla pole, e di 6"890 il compagno di squadra Jorge Martin. Marc Marquez ha chiuso sesto.

Chi è in testa al Mondiale MotoGP dopo l'Indonesia?

Dopo il GP d'Indonesia dell'11 ottobre 2026 in testa al Mondiale MotoGP c'è Jorge Martin (Aprilia) con 355 punti, due in più di Marc Marquez (Ducati), sesto a Mandalika. Terzo Marco Bezzecchi a 309 punti, a 46 lunghezze dalla vetta dopo la vittoria in Indonesia.

Perché Bezzecchi ha esultato con un macinino del pepe?

Dopo la vittoria nel GP d'Indonesia 2026 Marco Bezzecchi ha festeggiato con un macinino del pepe. Il pilota dell'Aprilia ha spiegato a Sky Sport, scherzando, che un po' di pepe sta sempre bene, e che l'esultanza nasce da una lunga storia con amici e colleghi, tra cui Kimi Antonelli.