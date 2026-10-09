Nato in Olanda nel 1950, aveva cominciato a Radio Monte Carlo nel 1972 e aveva attraversato oltre cinquant'anni di radio italiana tra Radio 105, RTL 102.5, R101 e Radio Norba.

È morto a 76 anni Federico l'Olandese Volante, una delle voci più riconoscibili della radio italiana. La notizia è arrivata venerdì 9 ottobre 2026, il giorno dopo la diffusione del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli. Dj, conduttore, produttore e autore, aveva iniziato a Radio Monte Carlo nel 1972 e aveva legato il suo nome a The Flight su RTL 102.5.

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La notizia della morte

Giovedì 8 ottobre il conduttore Fernando Proce aveva fatto sapere con un video sui social, citando la famiglia, che Federico era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli. Il giorno dopo è arrivata la notizia della morte, confermata da persone a lui vicine e dai canali social di RTL 102.5. Le cause non sono state rese note.

RTL 102.5 lo ha salutato così: "Le radio italiane piangono la scomparsa di una delle voci più riconoscibili dell'etere".

Chi era Federico l'Olandese Volante

All'anagrafe Frederik Matthijs Van Stegeren, era nato a Deventer, nei Paesi Bassi, il 19 aprile 1950. Arrivato in Italia, si era fatto conoscere come disc jockey nella stagione delle radio libere e aveva poi preso la cittadinanza italiana.

Il soprannome che lo ha accompagnato per tutta la carriera glielo diede Noël Coutisson, fondatore di Radio Monte Carlo. In inglese diventava "Freddy The Flying Dutchman", il nome con cui firmava i suoi dischi.

Da Radio Monte Carlo a RTL 102.5: oltre cinquant'anni di radio

Federico entra a Radio Monte Carlo nel 1972, in una squadra di cui facevano parte, tra gli altri, Herbert Pagani, Awanagana e Luisella Berrino. Nel 1977 passa a Rai Radio 2 con "A tutte le radioline" e l'anno dopo Alberto Hazan lo porta a Radio 105, dove conduce il pomeriggio per dodici anni.

Il programma che più lo identifica è The Flight, il pomeriggio di RTL 102.5 che ha condotto per anni fino al 2011. Lasciata RTL, passa a R101. Dal luglio 2015 approda a Radio Norba, dove resta quasi dieci anni.

Il 29 dicembre 2024, con un video sulla sua pagina Facebook, annuncia di voler "appendere la cuffia al chiodo" e di volersi trasferire ad Hammamet, in Tunisia. Il ritiro dura poco: a gennaio 2025 torna su RTL 102.5 per una puntata speciale di The Flight e da aprile collabora con Radiofreccia con "50 anni a tutto rock".

I dischi, la tv e i libri

Nel 1979 incide "Wojtyla Disco Dance", dedicata all'elezione di Giovanni Paolo II, che ottiene successo anche all'estero. Nel 1983 è tra i dj della Band of Jocks, che porta in classifica "Let's All Dance". Negli anni Ottanta pubblica altri singoli dance, da "Banana" a "Cashbah Boogie".

In tv conduce "Popcorn" su Canale 5 nel 1983 e nel 2021 partecipa a "Soliti ignoti" su Rai 1 come uno degli ignoti da indovinare. Ha firmato tre libri sul suo mestiere: "Radio Files. Storie di radio" (2000), "Il principato. Storie di radio e rock'n'roll" (2016) e "Il cartello olandese" (2019). Nel 2011 aveva ricevuto il Premio Cuffie d'oro.

Domande frequenti

Chi era Federico l'Olandese Volante?

Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs Van Stegeren, era un dj e conduttore radiofonico nato a Deventer, in Olanda, nel 1950 e naturalizzato italiano. Ha lavorato a Radio Monte Carlo, Rai Radio 2, Radio 105, RTL 102.5, R101 e Radio Norba, legando il suo nome al programma The Flight.

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Quanti anni aveva Federico l'Olandese Volante e quando è morto?

Federico l'Olandese Volante aveva 76 anni. La notizia della morte è arrivata venerdì 9 ottobre 2026, il giorno dopo che era stato reso noto il suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli. Le cause del decesso non sono state comunicate da familiari o persone vicine.

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Perché si chiamava l'Olandese Volante?

Il soprannome gli fu dato da Noël Coutisson, fondatore di Radio Monte Carlo, dove Federico arrivò nel 1972. Richiama le sue origini olandesi e la leggenda della nave fantasma. Nella versione inglese, Freddy The Flying Dutchman, era anche il nome con cui firmava i suoi dischi dance.