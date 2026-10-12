Wilma De Angelis è morta domenica 11 ottobre 2026 a Milano, all'età di 96 anni. Cantante, conduttrice e volto storico della cucina in televisione, partecipò a cinque edizioni del Festival di Sanremo tra il 1959 e il 1963 e condusse per diciotto anni "Telemenù" su Telemontecarlo. La notizia è stata data dal nipote Fabio De Angelis.

L'addio del nipote

A confermare la morte è stato il nipote Fabio De Angelis, che l'ha salutata con un messaggio su Facebook: "Ciao zia Wilma". Nel post ha ricordato le sue canzoni, la simpatia, il sorriso e la gioia di vivere, che "ci scalderà per sempre il cuore". E ha concluso: "Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta". Poi l'ultimo saluto: "Ciao zia, alla prossima vita".

Le cause della morte non sono state rese note.

Dagli inizi nel jazz a Sanremo

Wilma De Angelis era nata a Milano l'8 aprile 1930. Nel 1956, dopo la partecipazione al Festival Jazz di Sanremo, fu nominata "reginetta del jazz italiano" e iniziò una carriera tra radio, teatri e festival.

Al Festival di Sanremo debuttò nel 1959 con "Nessuno" e "Per tutta la vita". L'anno dopo arrivò il risultato migliore: il terzo posto con "Quando vien la sera", in coppia con Joe Sentieri. In tutto partecipò a cinque edizioni consecutive, dal 1959 al 1963, portando in gara nove canzoni, tra cui "Patatina" nel 1961, "I colori della felicità" nel 1962 e "Non costa niente" nel 1963, in coppia con Johnny Dorelli.

Partecipò anche al Festival di Napoli con "Cerasella", duettò con Mina a Canzonissima e negli anni Ottanta tornò a incidere con Ricky Gianco e gli Oldies.

La regina della cucina in tv

Alla fine degli anni Settanta l'incontro con Paolo Limiti cambiò la sua carriera. Su Telemontecarlo Wilma De Angelis portò la cucina in televisione con "Telemenù", rimasto in onda dal 1979 per diciotto anni. Seguirono "Sale, pepe e fantasia" e "A pranzo con Wilma", che la resero uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Scrisse anche diversi libri di ricette.

Negli anni successivi fu ospite di molti programmi, da "Stasera pago io" con Fiorello a "Domenica In". Nel 2010, su Rai 1, cantò "Dimmi di sì", versione italiana di "Bad Romance" di Lady Gaga. Recitò nella fiction tratta dai "Promessi sposi" e nel film "Femmine contro maschi" di Fausto Brizzi.

La sua ultima apparizione televisiva risale al 25 marzo 2025, quando partecipò in collegamento a "La volta buona" di Caterina Balivo per un omaggio a Mina.

Domande frequenti

Quando è morta Wilma De Angelis?

Wilma De Angelis è morta domenica 11 ottobre 2026 a Milano, all'età di 96 anni. La notizia è stata confermata dal nipote Fabio De Angelis, che l'ha salutata con un messaggio su Facebook. Le cause della morte non sono state rese note. Era nata a Milano l'8 aprile 1930.

Quante volte Wilma De Angelis ha partecipato a Sanremo?

Wilma De Angelis ha partecipato a cinque edizioni consecutive del Festival di Sanremo, dal 1959 al 1963, portando in gara nove canzoni. Il miglior risultato è il terzo posto del 1960 con "Quando vien la sera", in coppia con Joe Sentieri. Tra i suoi brani in gara anche "Nessuno", "Patatina" e "Non costa niente".

Quale programma di cucina conduceva Wilma De Angelis?

Wilma De Angelis è stata il volto di "Telemenù", rubrica di cucina di Telemontecarlo nata nel 1979 su idea di Paolo Limiti e rimasta in onda per diciotto anni. Sulla stessa rete condusse anche "Sale, pepe e fantasia" e "A pranzo con Wilma", diventando una pioniera della cucina in televisione.