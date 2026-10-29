Il Napoli ha battuto il Monza 1-4 mercoledì 28 ottobre 2026, nella 9ª giornata di Serie A. Hanno segnato Hojlund al 10', Politano al 48', Rafa Marin al 62' e De Bruyne al 67'; per il Monza ha accorciato Varela al 43'. Gli azzurri salgono a 14 punti, il Monza resta a 7.

Il primo tempo: Hojlund apre, Varela pareggia

Il Napoli passa al 10': Di Lorenzo lancia Hojlund, che batte il portiere a tu per tu. Pochi minuti dopo Lobotka resta a terra dopo un contrasto con Mangas, esce in barella e al 17' lascia il posto a Gilmour. Al 43' il Monza trova il pari con Varela, che ribadisce in rete dopo una prima parata di Milinkovic-Savic.

La ripresa: tre gol in venti minuti

Il Napoli torna avanti subito, al 48', con Politano. Al 62' Rafa Marin firma il suo primo gol stagionale di testa su calcio d'angolo battuto da Politano. Cinque minuti dopo De Bruyne chiude la partita con il quarto gol.

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I numeri della partita

Il Napoli ha avuto il 64% del possesso e ha tirato in porta sette volte, contro le sei del Monza. Allegri, squalificato, ha seguito la gara dalla tribuna e in panchina c'era il suo vice Landucci. Ha arbitrato Ayroldi. Sugli spalti del Brianteo c'erano 13.694 spettatori.

La classifica e il prossimo turno

Il Napoli sale a 14 punti, appaiato a Juventus e Frosinone, a sei lunghezze dal quarto posto del Como. Il Monza di Juric resta a 7. Domenica 1 novembre alle 20.45 gli azzurri giocano all'Allianz Stadium contro la Juventus; il Monza va a Bologna sabato 31 ottobre alle 15.

Domande frequenti

Come è finita Monza-Napoli del 28 ottobre 2026?

Il Napoli ha vinto 4-1 sul campo del Monza nella 9ª giornata di Serie A. Dopo il vantaggio di Hojlund e il pari di Varela nel primo tempo, gli azzurri hanno segnato tre gol nella ripresa con Politano, Rafa Marin e De Bruyne. La squadra sale a 14 punti.

Chi ha segnato in Monza-Napoli?

Per il Napoli hanno segnato Rasmus Hojlund al 10', Matteo Politano al 48', Rafa Marin al 62' su assist di Politano e Kevin De Bruyne al 67'. Per il Monza il gol è di Gustavo Varela al 43'. Politano ha chiuso la partita con un gol e un assist.

Come sta Lobotka dopo Monza-Napoli?

Stanislav Lobotka ha lasciato il campo in barella nel primo tempo dopo un contrasto con Mangas ed è stato sostituito da Gilmour al 17'. L'entità dell'infortunio non è ancora stata comunicata dal Napoli, che domenica 1 novembre affronta la Juventus all'Allianz Stadium.