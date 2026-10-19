Il Monza batte 4-0 il Cagliari lunedì 19 ottobre 2026 all'U-Power Stadium, nella settima giornata di Serie A. Eddy Kouadio sblocca al 39', Gustavo Varela raddoppia al 47', Jay Robinson fa 3-0 al 66' e ancora Varela chiude al 79'. Il Cagliari, senza l'allenatore Fabio Pisacane squalificato, resta a 13 punti. Il Monza di Ivan Juric sale a 7.

Cagliari senza Pisacane in panchina

Il Cagliari si presenta a Monza senza il suo allenatore. Fabio Pisacane sconta la squalifica dopo l'espulsione rimediata nella partita contro la Juventus, e in panchina c'è il vice Giacomo Murelli. I rossoblù scendono in campo con il 4-3-1-2, con Daniel Maldini alle spalle della coppia Paul Mendy-M'Bala Nzola.

Un primo tempo di occasioni sarde, poi Kouadio

Nella prima mezz'ora è il Cagliari a creare di più, e a fermarlo è il portiere del Monza Noel Törnqvist. Il numero uno brianzolo respinge prima la conclusione di Nzola, poi quella di Mendy, lanciato a tu per tu.

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Quando la partita sembra destinata a chiudersi a reti bianche, il Monza passa. Al 39' Maldini sbaglia un passaggio a metà campo, Kouadio recupera palla, triangola con Dany Mota e batte Elia Caprile: per il difensore è il primo gol in Serie A. Si va all'intervallo sull'1-0.

Varela e Robinson, il Monza dilaga

La ripresa si apre con il raddoppio. Al 47' Manga Foe Ondoa serve in area Varela, che con un diagonale incrociato batte Caprile per il 2-0. Il Cagliari prova a reagire e al 62' Yerry Mina colpisce di testa, ma Törnqvist gli nega il gol.

Al 66' arriva il tris: Varela avvia l'azione sulla sinistra e Robinson batte Caprile per il 3-0. Al 79' la chiusura: Robinson colpisce il palo e Varela, il più lesto di tutti, deposita in rete il tap-in del 4-0. Nel finale Törnqvist ferma due volte il subentrato Kevin Carlos e conserva la porta inviolata.

I numeri della partita

Il Cagliari ha avuto un leggero vantaggio nel possesso palla, 51% contro 49%, e ha calciato 14 volte, cinque nello specchio, con sette calci d'angolo. Il Monza ha tirato 13 volte, sette in porta, e ne ha trasformate quattro. Tre gli ammoniti: Harry Winks e Alieu Fadera per il Cagliari, Samuele Birindelli per il Monza. Ha arbitrato Andrea Calzavara.

Varela trascina il Monza

Con la doppietta Gustavo Varela sale a sei gol in campionato e si conferma il riferimento offensivo della squadra di Juric. Il Monza conquista la seconda vittoria stagionale e sale a 7 punti.

Per il Cagliari è la seconda sconfitta in campionato: i rossoblù restano a 13 punti. Nel prossimo turno la squadra sarda ospita il Bologna, sabato 24 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Monza-Cagliari?

Monza-Cagliari è finita 4-0, lunedì 19 ottobre 2026 all'U-Power Stadium, nella settima giornata di Serie A. Per il Monza hanno segnato Kouadio al 39', Varela al 47', Robinson al 66' e ancora Varela al 79'. Il Cagliari ha giocato senza l'allenatore Pisacane, squalificato.

Perché Pisacane non era in panchina in Monza-Cagliari?

Fabio Pisacane non era in panchina in Monza-Cagliari del 19 ottobre 2026 perché squalificato, dopo l'espulsione rimediata nella partita contro la Juventus. Al suo posto ha guidato la squadra il vice allenatore Giacomo Murelli. Il Cagliari ha perso 4-0 e resta a 13 punti in classifica.

Quanti gol ha segnato Varela in Serie A?

Con la doppietta realizzata nel 4-0 al Cagliari del 19 ottobre 2026, Gustavo Varela sale a sei gol in campionato con il Monza. L'attaccante ha segnato al 47', su assist di Foe Ondoa, e al 79' su ribattuta dopo il palo di Robinson, a cui aveva servito anche l'assist del 3-0.