Monica Setta torna in prima serata su Rai 2 per le feste. Secondo le indiscrezioni raccolte da Lifestyleblog.it, i due appuntamenti speciali si chiameranno Storie al bivio di Natale e andranno in onda dopo il ciclo di Belve di Francesca Fagnani, che Rai 2 attende in prima serata dal 24 novembre.

Storie al bivio di Natale, cosa sappiamo

Il programma del sabato pomeriggio di Rai 2 si prende la fascia più prestigiosa della rete con due puntate evento a ridosso delle festività. Per Monica Setta è un regalo da scartare con qualche settimana di anticipo, e se l'è guadagnato sul campo, puntata dopo puntata.

Il titolo scelto per l'occasione, a quanto risulta a Lifestyleblog.it, è Storie al bivio di Natale. La formula resta quella delle interviste, con un tema preciso: la conduttrice siederà di fronte a personaggi dello spettacolo e a esponenti della politica, chiamati a raccontare il loro legame con il Natale. Nelle due serate la conduttrice affronterà anche temi di attualità, con ospiti in studio a commentarli. I nomi restano coperti.

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Il debutto dopo Belve

Gli speciali natalizi arriveranno al termine del ciclo di Belve. Francesca Fagnani doveva tornare su Rai 2 il 20 ottobre, come indicato nei palinsesti presentati a luglio ad Ancona. La Rai ha poi spostato la partenza al 24 novembre e ridotto il numero di puntate.

Chiusa la stagione delle "belve", toccherà a Monica Setta tenere compagnia al pubblico di Rai 2 nel periodo delle strenne. La rete non ha ancora comunicato le date delle due serate.

Una conduttrice che ha costruito il suo spazio

Monica Setta arriva alla tv dalla carta stampata, dove si è occupata di economia, finanza, costume e sport. Quel mestiere si sente nelle sue interviste: prepara gli ospiti, ascolta, sa quando insistere. Nella stessa serata riesce a far parlare una showgirl e il leader di un sindacato senza cambiare tono.

Rai 2 le ha affidato prima la seconda serata, poi il sabato pomeriggio, poi il prime time estivo. Ogni passo è arrivato dopo un risultato. Gli speciali di Natale sono l'ultimo attestato di fiducia di una rete che sulla sua conduttrice ha scommesso e ha vinto.

Il percorso di Storie al bivio

Monica Setta ha ideato il format nel 2023 come Storie di donne al bivio, un esperimento per la seconda serata di Rai 2 dedicato alle scelte che hanno cambiato la vita delle ospiti. Il 27 agosto 2024 il programma ha debuttato in prima serata con 887.000 spettatori e il 6,3% di share.

Da lì la conduttrice ha aperto il salotto anche agli uomini e il titolo si è accorciato in Storie al bivio. Nell'estate 2026 Rai 2 le ha affidato il martedì sera con Storie al bivio di sera, a partire dal 9 giugno, mentre il sabato pomeriggio andava in onda la versione estiva.

La nuova stagione del weekend è partita sabato 17 ottobre alle 15.30 e ha allargato il racconto alla cronaca, oltre alle storie di donne. Il 4 aprile scorso la versione del sabato aveva toccato il 5,9% di share, record stagionale del programma.

FAQ

Quando va in onda Storie al bivio di Natale?

La Rai non ha ancora comunicato le date. Secondo le indiscrezioni di Lifestyleblog.it, i due speciali di Monica Setta andranno in onda in prima serata su Rai 2 durante le festività natalizie, dopo la conclusione del ciclo di Belve, atteso dal 24 novembre con Francesca Fagnani.

Chi saranno gli ospiti di Storie al bivio di Natale?

I nomi degli ospiti restano riservati. Monica Setta intervisterà personaggi dello spettacolo ed esponenti della politica, chiamati a raccontare il proprio rapporto con il Natale. Accanto alle interviste, le due serate daranno spazio a temi di attualità con ospiti in studio, come accade già nel programma del sabato pomeriggio di Rai 2.

Quante puntate avrà lo speciale natalizio?

Sono previsti due appuntamenti speciali in prima serata su Rai 2, collocati nel periodo delle feste. Per Monica Setta si tratta di un nuovo ritorno nella fascia serale dopo Storie al bivio di sera, il ciclo andato in onda il martedì nell'estate 2026 a partire dal 9 giugno.

Quando va in onda Storie al bivio il sabato?

Storie al bivio weekend va in onda il sabato pomeriggio su Rai 2. La nuova stagione è partita sabato 17 ottobre 2026 alle 15.30, con Monica Setta alla conduzione. In questa edizione il programma ha aperto anche alla cronaca, accanto alle interviste ai volti noti dello spettacolo.