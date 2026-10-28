Il Bologna ha battuto il Milan 4-2 a San Siro mercoledì 28 ottobre 2026, nella 9ª giornata di Serie A. Mbangula ha segnato tre gol, Bartesaghi ha aggiunto un autogol, mentre per i rossoneri ha segnato due volte Cissé. Per la squadra di Amorim è la prima sconfitta in campionato.

Il primo tempo: Mbangula colpisce, Cissé ribalta

Il Bologna passa all'8' con Mbangula, servito da Zortea. Il Milan reagisce in fretta: Cissé pareggia al 14' e firma il sorpasso al 27', su assist di Tomori. All'intervallo i rossoneri conducono 2-1.

La ripresa: la rimonta del Bologna

Al 59' Palladino cambia tre uomini. Un minuto dopo Bartesaghi devia nella propria porta un cross da calcio piazzato. Due minuti dopo Mbangula salta Diawara in area e riporta avanti gli emiliani. All'86' l'attaccante chiude i conti e completa la tripletta.

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I numeri della partita

Il Milan ha tenuto il pallone per il 65% del tempo ma ha tirato in porta solo due volte, contro le quattro del Bologna. Gli ospiti hanno chiuso con due ammoniti, Pobega e Heggem, entrambi nell'ultimo quarto d'ora. Ha arbitrato Juan Luca Sacchi.

La classifica e il prossimo turno

Il Milan resta a 18 punti, quinto, a sette lunghezze da Inter e Lazio. Il Bologna sale a 11. Sabato 31 ottobre i rossoneri ospitano l'Inter nel derby alle 20.45, mentre il Bologna riceve il Monza alle 15.

Domande frequenti

Come è finita Milan-Bologna del 28 ottobre 2026?

Il Bologna ha vinto 4-2 a San Siro nella 9ª giornata di Serie A. Il Milan era avanti 2-1 all'intervallo grazie alla doppietta di Cissé, poi gli ospiti hanno ribaltato il risultato nella ripresa con l'autogol di Bartesaghi e i gol di Mbangula al 62' e all'86'.

Chi ha segnato la tripletta in Milan-Bologna?

La tripletta è di Mbangula, attaccante del Bologna. Ha aperto le marcature all'8' su assist di Zortea, ha riportato avanti la squadra di Palladino al 62' e ha chiuso la partita all'86'. Il quarto gol bolognese è un autogol di Bartesaghi al 60'.

Quando gioca il Milan la prossima partita?

Il Milan torna in campo sabato 31 ottobre 2026 alle 20.45 per il derby con l'Inter, nella 10ª giornata di Serie A. I rossoneri ci arrivano con 18 punti dopo la sconfitta con il Bologna, sette in meno dei nerazzurri, primi a quota 25 insieme alla Lazio.